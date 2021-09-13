İMAMOĞLU: “Kentin, Milyonlarca Vatandaşımızın Katıldığı Bir Mekanizmayla Yönetileceğine Söz Veriyoruz”

SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 7 Ağustos’ta Twitter hesabından paylaştığı bir video ile İstanbul’un ilk “katılımcı bütçesini” hazırladıklarını duyurmuştu. İmamoğlu’nun çağrısına kayıtsız kalmayan İstanbullular, bitiş süresi olarak duyurulan 15 Ağustos’a kadar, kente değer katacak projelerini butcesenin.istanbul adresine yolladı. İmamoğlu, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği “Katılımcı Bütçe Modeli” ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Saraçhane’deki ana yerleşkede basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, 7 Ağustos’tan 15 Ağustos’a kadar olan 8 günlük süre içerisinde butcesenin.istanbul adresine, toplam 4.873 proje önerisi geldiği bilgisini paylaştı. Titizlikle incelenen proje önerilerinden teknik ve yasal yönden uygun görülen 191’inin, İstanbulluların beğenisine sunulduğunu kaydeden İmamoğlu, 21-29 Ağustos tarihleri arasında, yine butcesenin.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilen seçimde, toplam 147,837 kez oy kullanıldığını aktardı.

“İSTANBUL’U ORHAN VELİ GİBİ DİNLİYORUZ”

Oylama sonucunda; çevre, sağlık, ulaşım, sosyal hizmetler, kültür, imar ve şehircilik alanındaki 27 projenin öne çıktığını ve “uygulanabilir” bulunduğunun altını çizen İmamoğlu, ünlü şair Orhan Veli’nin İstanbul’u dinlediği gibi kenti dinlediklerini vurguladı. “Bu güzel şehrin gerçekten tadına varmak için İstanbul'u dinlemek lazım” diyen İmamoğlu, “Çünkü İstanbul'un çok zengin bir insan kaynağı var. Bu güzel şehrin tadına, ancak o zaman hep birlikte varırız. Ama eğer bu kentte yöneticiyseniz, zaten İstanbul'u da dinlemek zorundasınız. Dinlemiyorsanız, yola yanlış çıkmışsınız demektir. Ve aslında seçilerek gelen bizim gibi kadrolar, bizim gibi yöneticiler, o zaman seçmene verdiği sözü de yerine getirmiyor anlamına gelir. Gözlerimizi ve kulağımızı sonuna kadar açarak, İstanbulluyu dinlemekle yükümlüyüz” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ, SADECE SEÇİM GÜNÜ DEMOKRASİ DEĞİLDİR”

Kentin insan kaynağına sonuna kadar güvendiğini vurgulayan İmamoğlu, bu kapsamda, İBB içinde oluşturdukları İstanbul Planlama Ajansı ve benzeri yapılanmaların çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. “İstanbul Senin” sloganıyla ve anlayışıyla vatandaşları da sürecin içine kattıklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kenti, milyonlarca vatandaşımızın etkin gruplarının, kuruluşlarının, odaların da katıldığı bir mekanizmayla yönetileceğine şimdiden söz veriyoruz. Bu aktif katılımı da her kişinin ve kurumun destekleyeceğine, kendi gördüğü sorunun çözümü için çaba göstereceğine ve o platformun gerçekten etkin bir biçimde kent yaşamının içine gireceğime inanıyorum. Dolayısıyla, yarın öbür gün İstanbullunun ortak kanaatle istediği bir işin ya da ortak akılla karar verdiği bir meydanın oluşmasına, 3-5 siyasi aklın engel olması mümkün olamayacak. Demokrasinin sadece seçim günü demokrasi olduğuna inanmıyorum. Demokrasinin, seçim günüyle başlayan ve ama asla bitmeyen bir kavram olduğuna inanan bir yöneticiyim. Onun için cesaretle, en cesur biçimde yaşam alanlarınızın içerisinde demokrasiyi var ettiğiniz sürece, gerçekten insanca yaşamı mümkün kılabilir. Orada ne insanın kimliği konuşulur, ne inancı konuşulur, ne giyimi, ne kuşamı konuşulur. Biz, bunu var etmek istiyoruz.”

İŞTE ÖRNEK PROJELER

İçerik, kapsam, yaratacağı fayda ve kazanımlar açısından değerlendirilen projelerden 5’i, İmamoğlu tarafından açıklandı. İmamoğlu, Saraçhane’deki ana yerleşkede düzenlenen basın toplantısında, şu projelerin öne çıktığını İstanbullularla paylaştı:

1- YETERSİZ BAKİYE: İstanbul Kart’ında yeterli bakiyesi bulunmayan vatandaşlara, ulaşımlarının kesintiye uğramaması için eksi kredi kullanma hakkının verilmesi, “Yetersiz Bakiye” projesi adıyla önerildi.

2- AFET GÖNÜLLÜLERİ: Afet ve Şehircilik temasında öne çıkan “Afet Gönüllüleri” başlıklı proje ile afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek tüm eğitimlerin verilerek, afet ve kriz esnasında ilk müdahale kapasitesinin gönüllüler vasıtası ile artırılması önerildi. Bu konuda gelen benzer öneriler birleştirildi.

3- ELEKTRİKLİ İSBİKE: Proje kapsamında, yeni İSBİKE istasyonlarının kurulması ve bisikletlerin ulaşım aracı olarak daha efektif kullanılabilmesi için elektrikli bisiklet dönüşümü yapılması önerildi.

4- YAŞ ALANLAR BUTONU: Proje ile her ilçede oluşturulacak kontrol merkezleri ve dijital haritalama çalışmalarıyla, ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşların yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlere ulaşımının sağlanması hedeflendi.

5- DENİZLER ARTIK DAHA TEMİZ: Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj sorununun çözümüne ilişkin önerilen proje ile file yöntemi kullanılarak, İSKİ yetki alanında olan bölgelerde, mevcut arıtmalara ek olarak, file yöntemiyle kirlenmenin önlenmesi önerildi.

SÜREÇ KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Halktan ve sivil toplumdan gelen talepler, İBB yatırım planlamasıyla birleştirip bütçeye alınacak. Seçilen projelerin ilgili birimlerin bütçesine dâhil edilmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi süreci de kamuoyu ile paylaşılacak. Proje kapsamında dikkat çeken tüm projelerin detaylarına, (https://butcesenin.istanbul/) internet sitesinden ulaşılabilecek.

KATILIMCI BÜTÇE MODELİ NEDİR?

Katılımcı bütçe, halkın doğrudan bütçe harcamaları ve öncelikleri ile ilgili kararlara aktif katılımı anlamına geliyor. Katılımcı bütçenin amacı; şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kaynakların adil kullanımının sağlandığı yönetim anlayışını hakim kılmak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)