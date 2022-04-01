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İmamoğlu: Kanal Sevdasına Küçümsedi̇kleri̇ Montrö’yü Bugün Sarıp Sarmalıyorlar

İBB Yayınları, 2. İnönü Zaferi’nin 101’inci yıldönümünde ‘İsmet İnönü Kitabı’nı yayınladı. Kitap için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin Atatürk, İnönü ve arkadaşlarının mücadelesiyle bugünlere geldiğini vurguladı. “Onlar sayesinde bugün buradayız” diyen İmamoğlu, “Bize hem Lozan gibi hem Montrö gibi teminatları sağladılar. O teminatlar ki, halen bizim ülkemizin çok önemli teminatları. Ne kadar kıymetli olduğunu, bugün yaşadığımız savaş anında bir kez daha hissediyoruz. Dün sağa sola savurdukları Montrö’ye, yüz tane kolu olsa sarılmaya çalışan siyasileri bugün görüyoruz. Daha iki sene önce, bir kanal sevdasına küçümsedikleri, aşağıladıkları Montrö’yü, bugün kucak dolusu sarıp sarmalıyorlar” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 16:24
İmamoğlu: Kanal Sevdasına Küçümsedi̇kleri̇ Montrö’yü Bugün Sarıp Sarmalıyorlar
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BEŞİKTAŞ / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yayınları; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, çok partili sisteme geçişin öncüsü, asker, devlet adamı İsmet İnönü anısına katalog bir eser yayınladı. Kitap için Beşiktaş’taki İnönü Parkı’nda düzenlenen tanıtım toplantısı, 2. İnönü Zaferi’nin 101’nci yıldönümünde gerçekleştirildi. Merhum İsmet İnönü’nün İBB tarafından yenilenen anıtının bulunduğu alanda yapılan tanıtım toplantısında sırasıyla; “İsmet İnönü Kitabı”nın Koordinatörü Mehmet Ö. Alkan, İnönü’nün gelini ve merhum Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen birer konuşma yaptı. 

ALTAY: “ATATÜRK VE İNÖNÜ, BİR ELMANIN İKİ YARISI”

“Benim bildiğim İsmet Paşa hem eylemleriyle hem söylemleriyle, hep önde olmuştur” diyen Altay, duygularını, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her alanda, savaştan siyasete, devrim sürecine kadar her alanda en yakını. Bir elmanın iki yarısı desek, yanlış da yapmış olmayız. 1950 seçimlerinden sonraki o meşhur sözü, ‘Bu seçim, benim en büyük zaferimdir’ sözü, gerçekten dünya siyaset tarihine geçecek çok değerli bir sözdür. İnönü'nün demokrasi aşkı için de şu söylenebilir: Devlete kin yakışmaz. Evet, Cumhuriyet’i kanla kurduk, insanla büyüteceğiz. Ben, İnönü'yü -rahmetle anmanın dışında- vefa, şükran, minnetle anmanın 84 milyonun bir görevi olduğunu düşünenlerdenim. Allah, Anıtkabir'e üçüncü bir devlet adamını gömmeyi bu millete nasip etmesin” sözleriyle dile getirdi. 

İMAMOĞLU: “MİLLETİN MAKUS TALİHİNİ YENEN BİR KİŞİLİĞİ ANIYORUZ”

“Kim ne derse desin, bu memleketin çok kıymetli Paşa’sını bugün anıyoruz. Atatürk'ün ifade ettiği gibi, milletin makus talihini de yenen bir kişiliği anıyoruz bugün” diyen İmamoğlu, İnönü’nün alandaki anıtının yenileniş sürecine değindi. Sağlıklı bir şekilde görünemeyen anıtın görünürlüğünü sağlamak adına kalıcı platform tasarladıklarını aktaran İmamoğlu, söz konusu projeyi hayata geçirmek için Anıtlar Kurulu’ndan istedikleri iznin, 2 yılın sonunda çıkabildiğine dikkat çekti. Anıtın yenilenmesiyle birlikte parkta da peyzaj çalışmaları yaptıkları bilgisini paylaştı. Tanıtımını yaptıkları “İsmet İnönü Kitabı”nın çok aydınlatıcı ve özgün bir eser olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Biz, zaten buna çok dikkat ediyoruz. İBB Yayınları’ndan çıkan her eserin, özgün ve özgür eserler olmasına ve yazarların, tarihçilerin bu katkıyı bize sunmalarını sağlanmasında, onların gerçekten önünü açan ve özgür kılan bir anlayışla İBB Yayınları hizmetlerine devam ediyor” dedi. 

“DÜN SAĞA SOLA SAVURDUKLARI MONTRÖ’YE, BUGÜN YÜZ KOLLA SARILMAYA ÇALIŞAN SİYASİLERİ GÖRÜYORUZ”

Atatürk, İnönü ve arkadaşlarının mücadelesiyle bugünlere gelindiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Onlar sayesinde bugün buradayız. Ardından Cumhuriyet’i kurdu bu insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde. Ve ardından bize hem Lozan gibi hem Montrö gibi teminatları sağladılar. O teminatlar ki, halen bizim ülkemizin çok önemli teminatları. Ne kadar kıymetli olduğunu, bugün yaşadığımız savaş anında bir kez daha hissediyoruz. Dün sağa sola savurdukları Montrö’ye, yüz tane kolu olsa sarılmaya çalışan siyasileri bugün görüyoruz. Daha iki sene önce, bir kanal sevdasına küçümsedikleri, aşağıladıkları Montrö’yü, bugün kucak dolusu sarıp sarmalıyorlar. Çok büyük devlet insanları bunlar. Bizim devlet insanlarımızın o dönemde bu sözleşmelere imza atan, o mücadeleyi veren, kelime kelime okuduğunuzda ne kadar hassas, ne kadar titiz insanlar olduğunu bir kez daha görüyoruz.” 

“100’NCÜ YILI TÜM YURTTA VE LOZAN’DA KUTLAYACAĞIZ”

Önümüzdeki sene Cumhuriyet'in 100’ncü yılının, 85 milyonla birlikte kutlanacağına dikkat çeken İmamoğlu, “Bu vatanın dışında yaşayan insanlarımız da doya doya Cumhuriyet’imizin 100. yılını yaşayacak. Ve 100. yıl noktasında, Lozan'ı da en derin şekliyle hissettirecek buluşmaları sadece İstanbul'da değil, Lozan'da da en değerli kutlamalarla yerine getireceğiz.

Umut ediyorum ki, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan ve gelecek yüzyılın hazırlanmasında elimizden gelenin en iyisini, en üst seviyede başarısını ortaya koyabilen Cumhuriyet’in evlatları olabilelim, yöneticileri olabilelim. Temennim, duam budur. İnşallah buna layık oluruz. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye ve bu ülkeyi kuran o kıymetli komutanlara, devlet insanlarına layık oluruz. Bu aşkla, bu şevkle işimizi yapıyoruz. Önümüzde de hiçbir engeli görmeyiz, tanımayız; aşar geçeriz” ifadelerini kullandı. 

İBB’DEN KÜTÜPHANE ATAĞI

İmamoğlu, kitap tanıtımının ardından rotasını Beyoğlu’na çevirdi ve Kasımpaşa Yahya Kemal Mahallesi’nde düzenlenen “Toplu Kütüphane” açılış törenine katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat açılış töreninde birer konuşma yaptı. Törenle birlikte; Kasımpaşa’daki “Peyami Safa”, Esenyurt’taki “Gülten Akın” ve Büyük İstanbul Otogarı’ndaki “Evliya Çelebi” kütüphaneleri hizmete girmiş oldu. 

İBB bünyesindeki 31 kütüphanenin, 12’si Başkan İmamoğlu’nun son 1,5 yıllık görev döneminde açıldı. Yeni yönetimin bugüne kadar kente kazandırdığı kütüphaneler şunlar oldu:

Ayşe Hatun Çocuk Kütüphanesi / FATİH

Ahmed Arif Kütüphanesi / SULTANGAZİ

Afife Batur Kütüphanesi / KADIKÖY

Ödünç Kütüphane / MECİDİYEKÖY

Güngören Kütüphanesi / GÜNGÖREN

Rıfat Ilgaz Kütüphanesi / ARNAVUTKÖY

Fakir Baykurt Kütüphanesi / AVCILAR

Evliya Çelebi Kütüphanesi / BAYRAMPAŞA

Kütüphane Troleybüs / FATİH

Peyami Sefa / KASIMPAŞA

Gülten Akın Kütüphanesi / ESENYURT

Evliya Çelebi Kütüphanesi / OTOGAR

İBB, önümüzdeki dönemde; Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli gibi ilçelerde toplam 10 yeni nesil kütüphane açılacak. 31 kütüphanede bulunan toplam kitap sayısı 881 bin 669. İmamoğlu, önümüzdeki dönemde İBB’ye ait kütüphane sayısını 55’e çıkaracaklarını belirtti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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