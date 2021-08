İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla ve Antalya’daki yangınlarda verdiği mücadeleyle tüm ülkenin takdirini kazanan İstanbul İtfaiyesi personelini karşıladı. İBB üst yönetiminin tam kadro hazır bulunduğu karşılama etkinliğinde İmamoğlu’na İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak eşlik etti. Yangın bölgesinden, beraberlerindeki 29 araçla geri dönen 211 itfaiye erini ve onlara eşlik eden sağlık personelini tek tek selamlayan İmamoğlu, İstanbul halkı adına minnet duygularını iletti. Konuşmasını itfaiye personelinin önünde gerçekleştiren İmamoğlu, sözlerine, “Sırtımı size dönüyorum ama ‘Kusura bakmayın’ derken bir yandan da gücümü hissediyorum. Arkamız sağlam yani bütün İstanbul halkı adına” şeklinde başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“BİR EKOSİSTEM ORTADAN KAYBOLDU”

Kahraman itfaiyecilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Öncelikle, ülkemizin gerçekten bu yaşadığı yangın, hepimizi çok derinden üzmüştür. Ne yazık ki, çok büyük bir orman arazisini kaybettik. Yaşamlarını yitiren vatandaşlarımız, görevlilerimiz oldu. Hepsine rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ne yazık ki, yangında yuvalarını, bir kısım varlıklarını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Onlara, ‘Geçmiş olsun’ diyorum. Bir yandan ormanlarda hem bir yeşil alanı kaybetmek, ormanı kaybetmek, insanın ciğerlerinin tahrip olması gibi bir duyguyu yaşattı bize. Bir yandan da orada belki de sayısız canlıları da yitirdik. Bir ekosistem ortadan kayboldu. Elbette bu konuda tedbir alınması, tedbirlerin artırılması, koruma konusunda yapılması gerekenlerin en üst seviyeye çıkartılması önemli bir başlık, önemli bir konu” ifadelerini kullandı.

“300’Ü AŞAN PERSONEL VE 50’YE YAKIN ARAÇLA SAHADA VAR OLDUK”

Yangınların başladığı andan itibaren hızlıca olay yerine intikal ettiklerini aktaran İmamoğlu, “İstanbul'un da olası -Allah korusun- bir kısım yangın tedbirlerini de zafiyete düşürmeden, en yüksek sayıda itfaiye çalışanlarımız ve diğer ekipleri, bunun içinde sağlıkçılarımız var, veterinerlerimiz var, bunları da katarak büyük bir ekiple yangın bölgesinde var olduk. 300’ü aşan personelimiz, 50’ye yakın aracımız, farklı konularda destek olan ekipmanlarıyla beraber, bölgede var oldular. Fedakarca görev yaptılar. Çok cesur davrandılar. Tarifsiz bir biçimde bölge halkından övgü dolu cümleler, övgü dolu hikayeler bizi buldu. Bizi aradılar. Yöneticilerden, vatandaşlardan, çocuklardan, gençlerden, kadınlardan, annelerden muazzam övgü dolu cümlelerle bize teşekkür ettiler. İstanbul halkına teşekkür ettiler. Tabii ki itfaiye teşkilatımıza teşekkür ettiler” dedi.

“İTFAİYE TEŞKİLATIMIZI BÜTÜN İSTANBUL HALKI ADINA KUTLUYORUM”

İstanbul İtfaiye teşkilatının 300 yılı aşan bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan İmamoğlu, duygularını, “Bu milletin duygularını göğsünde taşıyan, zihninde taşıyan en akılcı, en doğru teknikleri uygulama becerisini, işte bu yüz yıllardır var olan geleneklerin her daim üstüne koya koya geliştirdiği bir teşkilat olmanın o becerisiyle, o kabiliyetiyle, o deneyimiyle sahada olmuştur. Ben, bu manada itfaiye teşkilatımızı bütün İstanbul halkı adına kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum ve en üst seviyede hizmetlerinin burunları kanamadan, ayaklarına taş değmeden devam etmesini diliyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Onları alkışlamanızı istiyorum” sözleriyle dile getirdi.

“LİYAKATLİ BİR BİÇİMDE ALIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

İtfaiye teşkilatını sayısal ve ekipman anlamında geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bu deneyimli teşkilat, şunu ifade etmiştir ve göstermiştir ki; itfaiye birimimiz, sadece İstanbulluların değil, yakın bölgenin, tüm Türkiye'mizin, bütün coğrafyamızın ihtiyaç duyduğu anda koşup giden depremde, afette, yangında birçok konuda marifetleriyle öne çıkan bir yapıya sahiptir. O manada İstanbul'un da 20 milyonluk bir yapı olduğunu düşündüğümüzde, böylesi bir kentin, deprem başta olmak üzere, güncel afetlerin karşısında verdiği mücadelede yine en güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için en başta sayısal anlamda yeteri düzeye erişmesi için alımlarımızı sürdürüyoruz. Liyakatli bir biçimde alımlarımızı sürdürüyoruz. Ve sayısal anlamda bu yeterliliği elde ettiğimizde daha güvenceli bir yapıya sahip olacağız. Sadece bu değil; karadan, denizden, havadan birçok noktadan en etkin bir biçimde hizmetlerini aksamasız geliştirmesi ve ortaya koyması noktasında da bütün teknik hizmetlerin alınması, araçların yenilenmesi noktasında da en üstün, dünya çapında yatırımları yapma konusunda da kararlıyız” diye konuştu.

DESTEK OLUN, MESLEK OLALIM!

İtfaiye teşkilatının, “Destek olun, meslek olalım” şeklindeki sloganlarından haberdar olduğunu belirten İmamoğlu, “Yani bu teşkilatımızın, sadece yangın anlarında, deprem anlarında, selde ya da bir kısım afet anlarında aklımıza gelmemesi lazım. Gerçekten itfaiye teşkilatımız bunu hak ediyor. Öylesine söylenmiş bir cümle ya da bir an bir afetle ortaya konmuş duygusal bir cümle değil. Meslekleri bir kere şunu emrediyor: Bütün teknik hizmetlerine hazır et, bütün eğitimlerini al ve her konuda donanımlı ol ama gözünü kırpmadan en tehlikeli noktaya dal ve görevini yerine getir. Şimdi bu, her meslekte yok. Dolayısıyla meslek olma noktasındaki taleplerini çok çok önemsiyorum” dedi. İtfaiyeciliğin bir meslek olarak tanınması noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerinin altını çizen İmamoğlu, bu konunun merkezi idare ve TBMM tasarrufunda olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, kurmaylarına, İstanbul halkı adına kahraman itfaiyeciler ve aileleriyle bir araya gelecekleri bir etkinlik hazırlamaları talimatını verdi. İmamoğlu’nun ardından söz alan İstanbul İtfaiyesi 4. Bölge Avrupa Müdür Yardımcısı Abidin Vişne ve İtfaiye Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hakan Karabulut, yangın bölgesinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.