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İmamoğlu: İstanbul 2036 Olimpiyatı Mutlak Hedefimiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’i ziyaret etti. 2022’nin, İstanbul halkı için, enerjisi yüksek, spor dolu bir yıl olmasını dileyen İmamoğlu, “2036’yı, İstanbul için vazgeçilmez mutlak bir hedef olarak koymak istiyoruz. Hiçbir şekilde kaybedeni olmayacak bu sürecin. Ama elbette, 36’nın İstanbul'a yakışacağına da inanıyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:10
İmamoğlu: İstanbul 2036 Olimpiyatı Mutlak Hedefimiz
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BAKIRKÖY / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener’i ziyaret etti. Ataköy’deki “Olimpiyatevi”nde gerçekleştirilen ziyarette, İmamoğlu’na; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur eşlik etti. 2022’nin, İstanbul halkı için, enerjisi yüksek, spor dolu bir yıl olmasını dileyen İmamoğlu, “İnsanların çok moral bulduğu, keyif aldığı bir hayat tarzı aslında spor. Biz, bunun çok daha güçlenmesini istiyoruz. Tabii bunun bir olimpizm kavramıyla güçlenmesini ve gerçekten bir olimpiyat yolculuğu yönünde ilerlemesini istiyoruz. Bu duyguyla sizleri ziyarete geldik” dedi.

“2036’NIN İSTANBUL’A YAKIŞACAĞINA İNANIYORUZ”

“Sizler, bu duygunun en önemli kılavuzusunuz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hem ulusal hem uluslararası alanda ne yapmamız gerektiği, hangi adımlar atmamız gerektiği, insan odaklı süreçleri nasıl tanımlamamız gerektiği konusunda en büyük iş birliği yapacağımız kurumların başında geliyorsunuz. İnançlıyız. Mutlak 2036’yı, İstanbul için vazgeçilmez bir hedef olarak koymak istiyoruz. Ama günün sonunda, bütün karakterini, bütün hazırlık parametrelerini ortaya koyduğumuz takdirde, zaten aslında hedefimize ulaşmış olacağız İstanbul olarak. Çünkü olimpiyatın, olimpizm ruhunun böyle bir sonucu da var. Dolayısıyla hiçbir şekilde kaybedeni olmayacak bu sürecin. Öyle bakıyoruz. Ama elbette, 36’nın da artık İstanbul'a yakışacağına da inanıyoruz.”

ERDENER: “SPOR İNSANI OLARAK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Erdener de İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İstanbul'un uluslararası platformda spordaki rolünü etkin kılma adına attığınız adımlar, sadece şu son 10 gün içinde bile düzenlediğimiz spor adına çok önemli toplantılar, sizin spora bakışınızı ve gelecek hayallerinizi gerçekleştirme bağlamında attığınız adımları kelimelerle anlatmak gerçekten mümkün değil. Ben, öncelikle bir spor insanı olarak çok teşekkür ediyorum size. İstanbul adına, İstanbul'un olimpiyat hayalini gerçekleştirme adına çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Şu anda 2036 için adım atan başka kentler, ülkeler de var. Uluslararası Olimpiyat Komitesiyle masaya oturup, İstanbul'un kararlığını da bildirme bağlamında, o adımı da birlikte atarız diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

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