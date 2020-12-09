İmamoğlu: “Irkçılık Karşısında Her Birey Endişe Duymalı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Çağdaş İstanbul Vakfı, 7 Aralık -3 Ocak tarihleri arasında, İstanbul’un adını sanatla tüm dünyaya duyurmayı amaçlayan “İstanbul the Lights” projesini basına tanıttı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 ve 8 Aralık’ta çevrim içi toplantılar düzenleyerek yerli ve yabancı basın mensuplarına projeyi anlattı. İki toplantıda ırkçılığın, gözden kaçırılmaması gereken bir gündem olduğunu belirten İmamoğlu, “Dünyada yükselen bir ırkçılık dalgası var. Sıkılan elleri yeniden gevşetmek, çevrilen yüzlerin tekrar bize bakması için birbirimizi tanımalı ve anlamalıyız” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“FARKLILIĞIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ”

Tanıtım toplantılarında konuşan İmamoğlu, sanatın birleştiriciliğine vurgu yaparak, katılımcı ve özgürlükçü iklimin tüm dünyada zemin kaybetmesinin büyük bir risk oluşturduğunu söyledi. Bireyleri izole olmaya, içe kapanmaya zorlayan pandeminin var olan ırkçılık akımını daha da şiddetlendirdiğine dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Tehdit karşısında aslında her birey, endişe duymalı. Bu ilkel düşünce biçiminin yansımalarını üzülerek takip ediyoruz. Demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk ve inançlara saygı gibi kavramları yeniden kuvvetlendirmeliyiz. Sanat, bu ilkel bakış açısıyla bir kuraklığa mahkum edilebilir.”

Sanatın, birleştirici özelliğine vurgu yapan İmamoğlu; demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk ve inançlara saygı gibi kavramları yeniden kuvvetlendirilmesi gerektiğini söyledi. Irkçılığın yansımalarını tüm dünyada üzülerek takip ettiklerini belirten İmamoğlu, “Sanat, bu anlamda muazzam bir birleştirici olabilir. Bazen sanatçının iç dünyasını, bazen de ortak hafızayı yansıtan eserlerde eminim herkes kendinden bir şeyler bulur. Belki bir renk, bir ifade, bir sembol, bir üslup bizi yakalar ve aslında birbirimizden farkımız olmadığını, var olan farklılıkların da zenginliğimiz olduğunu anlatır” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)