İmamoğlu: “İnovatif Yerel Yönetim Zorunluluk”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) büyükşehirlerin insani gelişmişliğini ölçümlediği ve İBB’nin beş dalda 1. olduğu ödül törenine katıldı. Aralarında, Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, İzmir’inde olduğu 30 ili kapsayan araştırmada; İnsani Gelişme, Sürdürülebilir Ekonomi Endeksi, Eşitsizliklerle Mücadele Endeksi, Sosyal Yaşam Endeksi, Ulaşım ve Erişilebilirlik Endeksi dallarında 1’nci olan İBB, Yönetim ve Saydamlık Endeksi alanında da 2’ncilik kazandı.

-İBB DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCE SAHİP-

İnternet ortamında gerçekleştirilen törende konuşan Ekrem İmamoğlu, İNGEV’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Kent ve insanı yan yana koyan bir anlayışla çok güzel çalışmalara imza atan, tabiri caizse bir endeks, bir ölçülebilirlik ortaya koyup bu kıyası yöneten bir vakfın olması Türkiye için bir şans” dedi.

İstanbul’un her konuda Türkiye’nin lokomotifi olduğunu ve buna herkesin inandığının altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Kendimizi geliştirme zorunluluğumuz var. İnovatif bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyma zorunluluğumuz var. Ama iddialı bir ilave daha yapayım ki, İstanbul yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da yakın takip ettiği ve dönüştürücü gücü yüksek bir belediye, bir yerleşim alanı. 21. yüzyılda kentlerin konumu değerli, yaşamı değiştiren ve dönüştüren alanlar; çünkü yaşamın merkezi artık. Bana göre Türkiye’nin yüzde 90’ı şehirlerde yaşıyor artık. Bana göre, derken istatistiklerin biraz üzerinde konuşuyorum artık. Ama bir gerçek ki, kırsal terk edilmiş durumda. Elbette bu istediğimiz bir şey değil; ama orada da bir değişim ya da dönüşüm yapılacaksa dahi, bu kentlerde başlatmak ya da yapmak gerektiğini görüyoruz.”

-ŞEFFAFLIĞI ÖNEMSİYORUZ-

Katılımcılık ve şeffaflığı önemsediklerini vurgulayan İmamoğlu, sadece kendi kurumsal aklı değil, bütün yan aktörleri de önemsediklerini söyledi. Katılımcılığı en üst seviyede tutarak 21. yüzyıl yeni belediyecilik modeli ile bir süreci yönettiklerini kaydeden İmamoğlu, “Burada bize göre en sihirle kelime ortak akıl. Ortak akılla bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Programa, İstanbul Planlama Ajansın’dan (İPA) katılındığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İPA, tam ortak aklın tam bu katılımcılığın bilimsel bir odağı, bilimsel bir merkezi. İPA’ya yaklaşık bir yıla yakın süredir emek veriyoruz. Burada farkı alanlarda İBB’nin aksiyon alanını olgunlaştıran, bir nevi kuluçkasını, Ar-Ge merkezini oluşturan bir noktada harekete ediyoruz. Bu bahsettiğimiz araştırmaları sonrasında elde ettiğimiz bütün başarıların aslında bir paydaşı da. Şunu da belirtmek isterim ki; bize katılan sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenlerini, iş dünyasını ve birçok kurum, kuruluş da bu başarının paydaşı. Bu başarı, sürdürülebilir ekonomi, eşitsizliklerle mücadele, sosyal yaşam, ulaşım ve erişilebilirlik; yönetim ve saydamlıktaki konumu itibariyle elde edilen bir başarı; ama daha iyi olma mecburiyetinin mesajını alarak inşallah her zaman daha iyi daha başarılı işler yapmak isteriz.”

-DAHA ÇOK DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ-

İstanbul’un 30 büyükşehir belediye ile daha çok dayanışma içinde olmasını, siyasi cendereden uzak bir anlayışla hareket edilmesinin önemine inandıklarını da kaydeden İmamoğlu, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Yerel yönetimin o tılsımı, mahareti, yüksek alanında iş başarmayı hedef kılan bir anlayışıyla, daha fazla bir araya gelmeyi, bu deneyimleri paylaşmayı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. İyi ki bunu İNGEV yapıyor. Belki de onun bu vesilesiyle bu deneyimler paylaşılıyor. İşte, İstanbul şu alanda, Ankara şu alanda birinci olmuş; İzmir, Antep, Adana veya Trabzon niye olmuş diye birbirimize bakmamızı sağlıyorsunuz. Ama bizim daha sistematik bir işleyişle bir araya gelen işleri, deneyimleri paylaşan bir motivasyonun ülke gelişimimize de ciddi bir katkı sağlayacağını görüyorum.”

-DEĞERLENDİRME NASIL YAPILDI-

Türkiye’de ilki gerçekleştirilen araştırma için ilgili veri setleri, il düzeyinde ve büyükşehir belediyesi ekseninde değerlendirildi. Hem belediye hem de ikincil diğer veriler (TÜİK ve benzeri kurumlar) dikkate alınarak endeks modeli kurgulandı. Toplam da 9 alt endeks, 228 gösterge dikkate alındı. Ayrıca, gizli vatandaş soruları ile 23 başlıkta büyükşehir belediyeleri aranarak veri seti elde edildi.