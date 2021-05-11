İmamoğlu İle Kerry Arasında “İstanbul” Diyaloğu

BAŞKANLAR, KERRY’E SORU YÖNELTTİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Los Angeles Belediye Başkanı ve C40 Başkanı Eric Garcetti, pandemi ve iklim değişikliği konularında ulusal hükümetlerin daha azimli ve iş birliği içinde olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Garcetti’nin ardından söz alan Milano Belediye Başkanı ve C40 Küresel Belediye Başkanları Kovid-19 İyileşme Görev Gücü Başkanı Giuseppe Sala ise, yeşil ve adil iyileşmeye olan ihtiyaçlar ile şehirlerin somut eylemleri konulu bir konuşma gerçekleştirdi. ABD Başkanlığı İklim Özel Elçisi Kerry de konuşmasında, iklim değişikliği üzerinde durdu ve bu konuda şehirlerin rolüne dikkat çekti. Konuşmaların ardından katılımcı belediye başkanları, 2 dakikalık süre içerisinde, konuşmalarını gerçekleştirdi ve Kerry’e birer soru yöneltti.

İstabul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Florya / İstanbul

“TÜRKİYE’NİN C40 ÜYESİ TEK ŞEHRİ İSTANBUL”

Konuşmasında; Kovid-19, iklim eylem planı ve atık-enerji yönetimi konularına değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kovid- 19 pandemisinin yıkıcı sonuçlarını gözlemlediğimiz bu günlerde, yakın gelecekte en az onun kadar yıkıcı sonuçlar doğurması beklenen iklim değişikliği konusunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu konuda, Türkiye’nin C40 üyesi tek şehri İstanbul adına, C40’ın vizyonundan faydalanmaktan ve bu vizyonu üye olmayan şehirlere yaymaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte, C40 bünyesinde daha aktif olarak yer almak ve C40 liderliği içerisinde çok daha güçlü pozisyonlarda temsil edilmek arzusundayız.”

“EBRD İLE YEŞİL ŞEHİR AKSİYON PLANI MUTABAKATINA İMZA ATTIK”

“İstanbul’un iklim eylemlerinden kısaca bahsetmek isterim. Birincisi; sürdürülebilir toplu ulaşım. İstanbul, raylı sistemler inşasında dünyada ilk 5 şehir içerisinde yer almaktadır. Bu çerçevede, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile ‘Yeşil Şehir Aksiyon Planı’ mutabakatına imza attık. Bu anlaşma ile 25.5 km’lik yeni metro ağı inşa sürecimiz başlayacaktır. Bu kapsamda, düşük vasıflı iş gücüne istihdam sağlayacağız.”

“16 MİLYONUN ÜRETTİĞİ ATIKLARIN YÜZDE 17’SİNDEN KURTULMAYI SAĞLAYACAĞIZ”

“Atık yönetimi ve enerji yönetimi üzerinde durduğumuz diğer önemli konudur. İnşa ettiğimiz Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisi ile 16 milyonluk nüfusun ürettiği atıkların yüzde 17’sinden kurtulmayı sağlayacağız. Enerji tüketiminde ise yenilenebilir kaynakların payını 2024 itibariyle yüzde 18’e çıkaracağız. Yağmur tünelleri ve diğer alt yapı projeleri ile İstanbul’un bugün ve gelecekte daha dirençli bir şehir olması için sürekli bir şekilde çalışıyoruz.”

“ULUSAL HÜKÜMETLER İÇİN ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ”

İstanbul olarak, ABD’nin iklim değişikliği konusuna güçlü bir şekilde eğildiğini görmekten dolayı memnun olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bunun tüm ulusal hükümetler için de bunun bir örnek teşkil etmesini ümit etmekteyiz. Elimizde mevcut olan tüm yöntemleri ve araçları kullanıyoruz, ancak tüm belediyelerin bu bağlamda eşit şansa sahip olmadığını söylemeliyiz. Örneğin, 16 milyonluk bir şehirde etki yaratmak büyük bir mücadele gerektiriyor, özellikle de ulusal ve uluslararası mali desteğin mevcut olmadığı durumlarda. İstanbul’un önemli iklim değişikliği inisiyatifleri var ancak ulusal ölçekte planlar üzerinde yapılan değişiklikler tüm sürece zarar verebilir. Bu sebeple, iş birliği içinde bulunmamız ve tüm ilgili mali ve siyasi yöntemleri kullanarak planların gerçekleştirildiğine emin olmamız çok önemli” dedi.

KERRY: “HESAP VEREBİLİRLİK TEMEL POLİTİKA”

İmamoğlu’nun ardından tekrar söz alan Kerry, Türkiye’den sadece İstanbul’un C40 bünyesinde yer almasına şaşırdığını belirterek, “Bizim daha çok insanı, daha çok şehri masaya getirebilmemiz lazım. Böylece sesimizi daha fazla yükseltebiliriz” dedi. Kent yönetimlerinin ve hükümetlerin hesap verebilir olmasının önemine dikkat çeken Kerry, bunun temel bir politika olduğuna