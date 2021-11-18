İmamoğlu: İBB'nin Hizmetleri Bir Cep Telefonun Sığar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum hizmetlerine cep telefonundan kolay ve anlık erişim sağlayacak “İstanbul Senin Süper Uygulaması”nı tanıttı. Toplantıda İmamoğlu’nu; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve iklim aktivisti gençler de yalnız bırakmadı. Toplantı, İstanbul Senin manifesto filminin gösterimiyle başladı. Harbiye’deki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, “Bu şehirde, bundan böyle 16 milyon İstanbullunun dediği olacak” sözüyle yola çıktıklarını hatırlattı. “Biz, İBB olarak, her şeyden önce ortak aklı ve şehrin geleceği ile ilgili kararlara vatandaşın katılımını, en vazgeçilmez demokratik haklardan biri olarak kabul ettik ve bu şekilde yola çıktık. O nedenle işbaşı yapar yapmaz, 16 milyonun yönetime katılımını özendirecek mekanizmalar geliştirdik” diyen İmamoğlu, İstanbul’da gerçekleştirdikleri “katılımcı demokrasi” uygulamalarından örnekler verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Şişli /İstanbul

HAZIRLIKLAR 2 YIL SÜRDÜ

İstanbul’un gelmiş geçmiş en demokrat ve çalışkan belediye başkanı olacağının sözünü vererek işbaşına geldiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İşte bugün, bu yolda yeni ve büyük bir adım daha atıyoruz. 16 milyonun sesine ve iradesine her an kulak vereceğimiz bir süper uygulamayı hizmete alıyoruz. Bu mobil uygulama, bugün onlarca mobil uygulamayı içinde barındıran, yarın yüzlerce, binlerce uygulamanın İstanbullu ile buluşacağı bir ‘Süper Uygulama’. 2 yıla yakın bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğümüz ‘İstanbul Senin Süper Uygulaması’nı bugünden itibaren 16 milyonun hizmetine sunuyoruz. ‘İstanbul Senin Süper Uygulaması’, şehrimizin geleceği için önemli bir başlangıç. ‘İstanbul Senin’, bu şehrin dijital dönüşüm yolculuğunu mümkün kılmak için geliştirilmiş, global çapta bir inovasyondur. ‘İstanbul Senin’, sadece herkesin cebine girecek kolay ve pratik bir uygulama değil, aynı zamanda hayatımızı kolaylaştıracak özgün bir teknoloji.”

“YENİ NESİL BİR İŞ MODELİ”

“İstanbul Senin” projesiyle temel hedeflerini, “Belediyemiz ve iştiraklerimizden başlayarak, İstanbul’da büyük bir dijital dönüşüm sürecini başlatmak, İstanbulluya bu güzel şehirde yaşamayı teknolojinin de katkılarıyla daha da keyifli hale getirmek” sözleriyle açıklayan İmamoğlu, uygulamayı, “kullanıcı dostu, Türkçe, ücretsiz, herkese sınırsız erişim ve katılım hakkı veren bir büyük yenilik” şeklinde tarifledi. İmamoğlu, uygulamayı, “‘İstanbul Senin’, millet iradesini asli irade kabul eden ve gücü şehrin sahiplerine devreden, bir yeni nesil yerel yönetişim sistemi; yönetimin her an vatandaşa doğrudan hesap vermesini sağlayan bir şeffaflık ve katılımcılık uygulaması; herkesin güvenle indirip, kolaylıkla kullanabileceği bir uygulama” sözleriyle tanıttı. Dünya çapında yenilikçi bir araç ve yeni nesil bir iş modeli geliştirdiklerinin altını çizen İmamoğlu, ‘İstanbul Senin Süper Uygulaması’ndan bekledikleri temel faydaları, “Yeni nesil platformun gücüyle; demokratik katılım ve ortak aklı tabana yaymak, İBB hizmetlerine cep telefonundan kolay, anlık erişim, güvenilir bir pazaryeri kurmak ve ‘start-up’lar için hızlı büyüme imkanı sağlamak” sözleriyle dile getirdi.

HAYATIMIZA GİRECEK BAZI KOLAYLIKLAR…

Uygulamanın, vatandaşın cep telefonundan İBB hizmetlerine ulaşmasını ve şehirde hayatı kolaylaştırmayı amaçladığını kaydeden İmamoğlu, “İstanbul’da uzun bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkıyoruz” dedi. İmamoğlu, uygulamanın kullanım alanlarından bazılarını şöyle örneklendirdi:

- İETT, Şehir Hatları ve Metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, ‘İstanbul Senin’deki dijital İstanbul Kart sayesinde, plastik İstanbul Kartlarını yanlarında taşımalarına gerek olmadan seyahat edebilecek. Yanınızda cüzdanınız yoksa da cep telefonunuzun içindeki bu Göster Geç özelliği ile toplu taşımadan yararlanabileceksiniz.

- Fatura ödemek için kuyruğa girme derdi ‘İstanbul Senin’ ile ortadan kalkacak İSKİ ve İGDAŞ faturalarını, çeşitli fatura ödeme noktalarından veya banka şubelerinden ödemekte olan İstanbullular, faturalarını diledikleri yer ve diledikleri zamanda cep telefonlarından kolayca ödeyebilecek.

- ‘Söz Senin’ mini uygulamasıyla şehirle ilgili fikirleri olan, şehrin geleceğine yön vermek isteyen İstanbullular, kolayca fikirlerini paylaşacak ve yönetimin kararlarına katılabilecek.

- ‘Otobüsüm Nerede’ mini uygulamasıyla, şehrin herhangi bir yerinde otobüs beklemekte olan İstanbullular, otobüslerinin tam olarak kaç dakika sonra beklemekte oldukları durakta olacağını görebilecek.

- Sanat severler tiyatro, müzik başta olmak üzere her türlü kültürel etkinlikten anında haberdar olacak ve diledikleri yerden kolayca bilet alabilecek.

- Yardımseverler, bir iyilik hareketi haline gelen ‘Askıda Fatura’ icraatımızın mini uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

- ‘Çözüm Merkezi’ mini uygulaması ile kendileri, mahalleleri, sokakları ile ilgili ihtiyaç veya sorunları varsa, bunları bize anında iletip, çözüm isteyebilecekler.

- ‘İstanbul Senin’ platformunda kullanıcılar; dijital kimlik, dijital cüzdan ve dijital sözleşmeyi birlikte kullanabilecek. Yani, kimlik bilgilerinizi, İstanbul Kartınız ve kredi kartlarınızı, bu süper uygulamanın içinde saklayabileceksiniz.

TAKSİ GÖNDERMESİ

Konuşmasına, uygulamanın anlatıldığı animasyon filmi için ara veren İmamoğlu, görselde taksi sorununa değinilmesine, “Hani birileri diyor ya; ‘Taksiye bu şehrin ihtiyacı yok!’ İstanbul Senin uygulamasından soracağız vatandaşlarımıza; İhtiyaç var mı yok mu? Anında cevap verecek. Yani bu, aynı zamanda bir öz eleştiri yapmak, eleştiri yapmak mekanizması. Biz de vatandaşımızla orada anında yüzleşiyor olacağız. Demokrat yöneticiler, yüzleşmekten asla çekinmezler” sözleriyle katkı sundu.

VERİLERE, HİÇBİR KİŞİ YA DA KURUM ERİŞEMEYECEK

Uygulamanın kullanıcı güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Üstelik ‘İstanbul Senin’de kullanıcı verisi, sadece ve sadece kullanıcıya aittir ve İBB dahil hiçbir kurum ve kişi, kullanıcı verisine erişemez” bilgisini paylaştı. İmamoğlu, uygulama üzerinden yakın gelecekte verilecek hizmetleri de şöyle dile getirdi:

“‘Kolay Taşın’ mini uygulamasıyla, eski adresinizdeki abonelikleri mobil telefonunuzdan sonlandırıp, taşınacağınız adres için yeni aboneliklerinizi kolaylıkla açtırabileceksiniz. Halen ağırlıklı olarak ulaşımda kullandığınız ‘İstanbul Kart’ınız, bir alışveriş kartına dönüşecek ve ‘İstanbul Senin’ ile bu kartınızın dijtal versiyonunu kullanarak alışverişlerinizi de kolayca yapabileceksiniz. Bir süre sonra cüzdan taşımadan, nakit veya kredi kartı taşımadan; otobüste, vapurda, markette, restoranda, kafede veya takside ‘İstanbul Senin’e kaydettiğiniz kartlar sayesinde, cep telefonlarınızla ödeyip geçeceksiniz. Çocuğunuza, eşinize, arkadaşınıza mobil telefonunuz üzerinden para gönderebileceksiniz. Üstelik de hem kartlarınız hem de cüzdanınız hiç olmadığı kadar güvenli olacak.”

“İSTANBUL SENİN, ŞEHRİN DNA’SINDAKİ GİRİŞİMCİLİĞİ TETİKLEYECEK”

“Bir sonraki fazda ‘İstanbul Senin’, vatandaşa ekonomik faydalar sağlarken, aynı zamanda İstanbul ekonomisine de büyüme imkanı sunacak güvenli bir pazar yerine dönüşecek” diyen İmamoğlu, “Ekonomik aktörler, sosyal girişimciler ve her ölçekte üretici, bu güvenli pazar yerinin sağlayacağı fırsatlardan eşit ve adil biçimde yararlanacak. Tam da bu nedenle, güvenli kimlik, güvenli cüzdan ve güvenli imza ile ‘İstanbul Senin’, şehrin DNA’sındaki girişimciliği tetikleyecek, özündeki iyiliği ve yardımlaşmayı çoğaltacak. Yolculuk boyunca kullanıcılara maddi ve manevi çok çeşitli faydalar sunacak. Ardından, ‘start-up’lara kapılarını açacak. Girişimleri büyütecek bir kaldıraç olacak. ‘İstanbul Senin’, 16 milyonun sesini, enerjisini ve potansiyelini büyüten bir ortak platform olacak. Bu süper platformla İstanbul, etki alanını ve gücünü daha da büyütecek.” diye konuştu.

“VİZYONU HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK OLACAK”

İstanbul’un sadece Türkiye’yi değil, yakın coğrafyaları etkileyebilme kapasitesine güvendiklerine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu heyecanlı yolculukta birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız. İstanbulluların enerjisi, aklı ve iradesiyle nereye varacağımızı bilmenin güveniyle yol alacağız. ‘İstanbul Senin’, siz İstanbullu hemşerilerimin arzu ve ihtiyaçları doğrultusunda büyüyüp gelişecek ve vizyonu daima bu şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştırmak olacak. O nedenle, buradan tüm İstanbullulara sesleniyorum; ‘İstanbul Senin’i hemen cep telefonlarınıza indirin, kullanın ki hayatınız kolaylaşsın” çağrısında bulundu.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ”

“Bugün kullanıma açtığımız sürüm, sadece bir başlangıç” diyen İmamoğlu, “Hala eksikleri, geliştirilecek yanları ve içerik ihtiyaçları var. Ama biliyorum ki; belirli bir menzile ulaşmak için yola çıkanlar, azimle, alın teriyle ve sırt sırta vererek yola devam ederlerse, varacakları yere varırlar. Biz de insanlarımızın yaşam kalitesini artırma menziline varmak istiyoruz. Bunu da teknolojiyi kullanarak, çağın gereği olan dijital dönüşümü başararak yapmayı istiyoruz. Çünkü, içinde yaşadığımız dünya, artık fazlasıyla dijital ve mobil bir dünya. Kentler ve ülkeler arasındaki medeniyet yarışında, dijitalde gözü olmayanın menzile ulaşmada izi olmayacak. ‘İstanbul Senin’, acele etmeden, ama kararlı ve emin adımlarla bu menzile ulaşma konusunda önemli bir platform olacak” ifadelerini kullandı.

YOL ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu, konuşmasının sonunda, 2 yılı bulan hazırlık sürecinde İBB’nin tescilli ‘İstanbul Senin’ projesini hayata geçiren ekip liderleri Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, UGETAM Genel Müdürü İbrahim Edin ve proje direktörü Hakan Kaplan ile uygulamasının yazılımında iş birliği yapılan Almanya merkezli KOBİL şirketinin kurucusu İsmet Koyun’u sahneye davet etti. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İmamoğlu; Özgüner, Edin, Kaplan ve Koyun’a plaketlerini sundu.