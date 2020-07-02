banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kovid 19’un Bozduğu Morelleri Düzeltme Festivali
Kovid 19’un Bozduğu Morelleri Düzeltme...
İmamoğlu : “İBB Heyeti Köyünüze Gelecek Ve Sizlerle Çalışacak”
Son Dakika
İmamoğlu : “İBB Heyeti Köyünüze...
İBB Sosyal Yardım Talebi Yine İlk Sırada
Son Dakika
İBB Sosyal Yardım Talebi Yine...
"İnsan İnsana Karşı "
Son Dakika
"İnsan İnsana Karşı "

İmamoğlu : “İBB Heyeti Köyünüze Gelecek Ve Sizlerle Çalışacak”

​​​​​​​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un en eski köylerinden Sancaktepe’deki Paşaköy sakinleriyle köy kahvesinde bir araya geldi. Muhtar Şaban Korkut’tan yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, köylülere “heyet” sözü verdi. Sıralanan problemlerle ilgili birimlerden kişileri bünyesinde barındıran bir heyet oluşturacağını vurgulayan İmamoğlu, “Bu heyeti, en geç 2 hafta içinde yollayacağım. Ekibimiz gelecek, muhtarımız ve sizlerle çalışacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2020 Perşembe 20:19
İmamoğlu : “İBB Heyeti Köyünüze Gelecek Ve Sizlerle Çalışacak”
banner171

Bu söylediklerinizi not alacak. Bazı sorularınıza ve sorunlarınıza da cevap verecek. Ben de o süreci takip edeceğim. 15 Temmuz’a kadar en geç, sizinle bu heyeti buluşturacağım” dedi. İmamoğlu, “100 yıllık köyümüze ilk defa bir İBB Başkanı geldi” diyen köy sakinlerinden gelen soruları da yanıtladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Sancaktepe / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin öğleden sonraki bölümünü Sancaktepe’ye ayırdı. İmamoğlu’nun ilçedeki ilk durağı, Yunus Emre Mahallesi’ndeki İBB’ye ait kreş inşaatı oldu. İmamoğlu, yapımı büyük oranda tamamlanan kreşle ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’dan bilgi aldı. İmamoğlu, tespit ettiği bazı eksikliklerle ilgili uyarılarda bulundu. İlçenin farklı mahallelerinde görev yapan 6 muhtar, gezi sırasında İmamoğlu’na sorunlarını iletme fırsatı buldu. İmamoğlu, çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından da sevgi gösterileriyle karşılandı. Çok sayıda vatandaş, İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.

İTFAİYE MÜDÜRÜ’NDEN “FATİH TABLOSU” TEŞEKKÜRÜ
 

İmamoğlu, kreş incelemesinin ardından yürüyerek Yenidoğan İtfaiye İstasyonu’na geçti ve personelle sohbet etti. Sohbet sırasında İmamoğlu ve İstasyon Müdürü Nurettin Engin Otman arasında, ünlü İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde Londra’da gerçekleştirilen müzayedede İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili ilginç diyaloglar yaşandı. Otman, “İstanbul’a çok güzel bir eser kazandırdınız. O gün aklıma bir şey koydum. 1972 yılında, İBB’nin reklam amaçlı çıkarttığı bir mendil var. Koleksiyon meraklısıyım. Size takdim etmek istiyorum. Tarihe çok büyük bir değer verdiniz. Çok önemliydi Fatih Sultan Mehmet’in tablosu” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. İmamoğlu’nun Otman’a yanıtı ise “Değeri sonradan anlaşılacak. Dünyada 3 tane vardı. Birini getirmiş olduk. Zaten ikisi gelmez. Çünkü birisi, milli galerilerinde İngilizlerin, biri de Doha’da bir sergide” şeklinde oldu.

“KÖY DENİNCE İNSANIN RUHUNA BİR FERAHLIK GELİYOR”
 

İmamoğlu, ilçedeki son etkinliğini, Paşaköy’de köy kahvesinde gerçekleştirdi. Kahve girişinde alkışlarla karşılanan İmamoğlu, çoğunluğu kadınlardan oluşan köy sakinleriyle bir araya geldi. İlk sözü alan Paşaköy Muhtarı Şaban Korkut, dere havzasından hayvancılığa, alt yapı sorunlarından İETT otobüsü taleplerine kadar birçok sorunla ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirdi. Korkut’un ardından mikrofonu alan İmamoğlu, konuşmasına, “Köy denince insanın ruhuna bir ferahlık geliyor ister istemez” sözleriyle başladı. “Şehrin hemen yanı başında da olsa köy, aslında nimet” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:


“Burada köy yaşamını korumak istemeniz ayrı bir nimet. Bu, her zaman rastlanmaz bir durum. Köy yaşamını koruma çabası, bütünlükçü olmalı. Biz, bunun yanında olacağız. Muhtarım, çok güzel bir özet yaptı bize. Köylerle özel olarak ilgileniyoruz. Bu mevsimin başlangıcında, 3,5 milyon adet fide dağıttık. Şu anda ürün vermeye başladı. Bazı köylerin topladığını biliyorum. Hatta 11 Temmuz’da minik bir şölenimiz bile olacak bir köyümüzde. Bu, İstanbul’da ilk defa yapılan bir şey. Dağıttığımız fidelerden, belki de çiftçimiz 13-14 milyon lira para kazanacak baktığınızda. Belki daha fazla piyasanın o günkü koşullarına göre. Bunu niye söylüyorum? Çiftçiyi destekleyeceğiz. Hayvancılığı da destekliyoruz. İhtiyacı olan çocuklarımıza süt dağıtıyoruz. Bu sütümüzü 2,5 aydır, Çatalca ve Silivri ilçelerinden alıyoruz. İstanbul’un köylüsünün ürettiğini, İstanbul’daki çocuğumuza dağıtıyoruz. Salgın hastalık döneminde süt eriştirdiğimiz çocuklarımızın sayısı 115 bine ulaştı. Bütün bu bakışımız şundan: Köyü nasıl var edebiliriz, nasıl koruruz, nasıl güzelleştiririz? Ürettiğini en kolay nasıl sattırabiliriz? Nasıl aracı oluruz?”

“SÜRECİ TAKİP EDECEĞİM”


Hayvancılık konusuna da eğileceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Tuzla’da, süresi dolan bir mezbaha var; o mezbaha üzerinden yine belediyemiz olarak bu bölgede hayvancılığın daha koordineli olmasıyla ilgili adımlar atacağız. Bir özel şirkette. Biz, bunu kamu lehine kullanmak niyetindeyiz. İnşallah, süresi dolduktan sonra bu niyetimizi hayata geçireceğiz. Bu veya buna benzer, köyünüzü ilgilendiren her hususu kayda almak adına, sistemli bir çalışma yapmak adına hazırlığımız olacak” dedi. Sıralanan problemlerle ilgili birimlerden kişileri bünyesinde barındıran bir heyet oluşturacağını vurgulayan İmamoğlu, “Bu heyeti, en geç 2 hafta içinde yollayacağım. Ekibimiz gelecek, muhtarımız ve sizlerle çalışacak. Bu söylediklerinizi not alacak. Bazı sorularınıza ve sorunlarınıza da cevap verecek. Ben de o süreci takip edeceğim. Ben, onlara şunu söyleyeceğim: En kısa vadede hangi konuları çözeceksiniz; en azından bu yaz döneminde neleri halledebilirizin bana raporunu getirin diyeceğim. Orta ve uzun vadede yapılacakları da ayrıca bir rapor olarak bana ulaştıracaklar. 15 Temmuz’a kadar en geç, sizinle bu heyeti buluşturacağım” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Sosyal Yardım Talebi Yine İlk Sırada
İBB Sosyal Yardım Talebi Yine İlk Sırada
"İnsan İnsana Karşı "
"İnsan İnsana Karşı "
Kaliteli Söz ve Nişan Tepsisi Modelleri
Kaliteli Söz ve Nişan Tepsisi Modelleri
İmamoğlu'ndan “Fatih Sultan Mehmet Tablosu” Yorumu :“O, İstanbul Halkına Ait Bir Eser Artık”
İmamoğlu'ndan “Fatih Sultan Mehmet Tablosu” Yorumu :“O, İstanbul Halkına Ait Bir Eser Artık”
Parkı Temizleyen Babasına Yardım Eden İsmail’e İBB’den Bisiklet
Parkı Temizleyen Babasına Yardım Eden İsmail’e İBB’den Bisiklet

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169