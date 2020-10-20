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İmamoğlu: “Hiçbir İBB Çalışanı Mağdur Edilmeyecek”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi süreci ve sendikal yetki belirsizliği nedeniyle uzayan toplu iş sözleşmesi sürecinin en yakın zamanda sonlandırılacağını belirterek, “Bu süre zarfında, hiçbir İBB çalışanı ücret konusunda mağdur edilmeyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2020 Salı 09:01
İmamoğlu: “Hiçbir İBB Çalışanı Mağdur Edilmeyecek”
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En yakın zamanda, çalışma arkadaşlarımızın ücretlerinde ekonomik iyileştirme sağlayacak bir avans artışı tespit edeceğiz” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT ile İSPARK AŞ, İSTON AŞ, İSFALT AŞ, İSBAK AŞ ve KÜLTÜR AŞ şirketlerinde toplam 14 bin 106 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmesinin yapılması için yetki tespit yazısı; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş sendikasına verildi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner


İBB, tüm hukuki ve endüstriyel ilişkiler içtihatlarına aykırı, çalışanların ve diğer sendikaların örgütlenme hakkını görmezden gelerek verilmiş olan bu karara ilişkin itirazını, belirtilen itiraz süresi ve şekil çerçevesinde yaptı. Söz konusu itiraza ilişkin hukuki süreç takip ediliyor.
Bununla birlikte, pandemi nedeniyle bir süre ertelenen ve Ağustos ayından itibaren sürdürülmekte olan diğer İBB iştirakleri ile ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çok yakın zamanda anlaşma ile tamamlanmasını öngörülüyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sendikal yetki tespit kararına itirazlar sebebiyle, yukarıda bahsi geçen İBB kurumlarına yönelik toplu iş sözleşmesi sürecinin bir süreliğine de olsa askıya alındığını hatırlattı.
İmamoğlu, “Bu süre zarfında, hiçbir İBB çalışanı ücret konusunda mağdur edilmeyecek. Çalışma arkadaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması için, anlaşmaya varılan toplu sözleşmelerdeki şartlar dikkate alınarak, personelimizi ekonomik olarak zor duruma düşürmeyecek bir avans artış oranı tespit edeceğiz” dedi.
İBB Yönetimi olarak her zaman çalışanının yanında olacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Adil, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, İstanbul’u çok daha adil, çok daha yeşil ve çok daha yaratıcı bir şehir yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.10.2020 12:20
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