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İmamoğlu, Halkımıza Ekmek Ulaştırmamızı Kimse Engelleyemez Dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, mobil büfelerde halk ekmek satışıyla ilgili yaşanan karmaşayla ilgili sorusuna, “Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım” yanıtını verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ocak 2021 Cumartesi 10:49
İmamoğlu, Halkımıza Ekmek Ulaştırmamızı Kimse Engelleyemez Dedi
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İmamoğlu’ndan “ekmek” açıklaması: “Yoksullukla mücadelede hiçbir engel tanımayacağız”
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, “Dün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mobil büfelerde ekmek satışı yasaklandı. Sabah saatlerinde de yasaklanmadığına dair açıklama yapıldı. Son durum nedir? Belediye tarafından satış devam edecek mi” sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, soruyu, “Zaten devam edecekti. Dün yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile, biz, ekmek satışımıza devam edecektik.
İstanbul Times Haber Merkezi/HüseyşinÇetiner / Topkapı / İstanbul
Hazırlığımız o yöndeydi. Tarım Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Onu kastetmedekilerini ifade ettiler. Dolayısıyla sorun kalmadı. Ama yine ifade edeyim; İstanbul’da, bu yoksul günlerde, insanların bir liralık ekmek almak için kuyruklara girmesi çok önemlidir.
Buna yönelik yapılan her hizmet, değerlidir. Bütün kamu kurumları, ‘Ben bu hizmete nasıl katkıda bulunabilirim’ diye hareket etmelidir ve bu bilinçte karar almalıdır. Dünkü karanın ilk intibaı hepimizi çok üzmüştür. Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım” diye yanıtladı. İmamoğlu, “Bir ifade karmaşışı mı vardı? Yoksa bugün düzeltilen bir durum muydu? Karalama kampanyası olarak da ifade edildi…” sorusuna ise, “Yani onu, kamuoyunun ve hukukçuların takdirine bırakıyorum” yanıtını verdi.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)
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