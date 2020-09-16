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İmamoğlu: “Dünyanın Çöp Gazından Elektrik Üreten En Büyük Tesisi İstanbul’da Olacak”

İBB, önceki dönemde durdurulmuş projelerden Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını tamamlayarak, faaliyete geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2020 Çarşamba 12:01
İmamoğlu: “Dünyanın Çöp Gazından Elektrik Üreten En Büyük Tesisi İstanbul’da Olacak”
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 Toplam 130 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen tesis, tüm etapları işler duruma getirildiğinde 500 bin evin yıllık elektrik gereksinimini karşılayacak. Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye ekonomisine katkı sunan tesisin elektrik üretimine geçtiğini, ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından duyurdu. Mesajında, “Tamamı bitince dünyanın çöp gazından elektrik üreten en büyük tesisi İstanbul’da olacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını faaliyete geçirdi. Atıklarda biriken gazları enerjiye dönüştürerek, hem doğayı koruyan hem de ekonomiye katkı sağlayan tesiste, elektrik üretimi için gaz motorları devreye girdi. Üretilen elektrik de satılmaya başlandı. Tam kapasiteye ulaştığında yüzbinlerce evin elektrik gereksinimini karşılayacak tesis ile ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelişmeleri sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

“Yapımı durdurulmuş yatırımlardan biri olan Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını 130 milyon liralık yatırımla faaliyete soktuk. Tamamı bitince dünyanın çöp gazından elektrik üreten en büyük tesisi İstanbul’da olacak. Duran tüm projeler tek tek canlanacak.”

TOPLAM KAPASİTE 90 MEGAVATA ULAŞACAK

İSTAÇ’ın yönettiği düzenli depolama sahasında bulunan ve İstanbul Enerji AŞ tarafından işletilen Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinde, şu anda 30 hektarlık bir alan, atık depolamaya ayrılmış durumda. Eş zamanlı olarak gaz toplanan bu alanın 20 hektarında çalışmalar tamamlanarak faaliyete geçirildi. Yılsonuna kadar 10 hektarlık bir alan daha enerji üretimine kazandırılacak. Tesis, 20 megavat kapasite ile hizmet verecek. Çalışmalar bittiği zaman ise Seymen’de toplam 130 hektarlık bir alanda depolama yapılacak ve çöp gazından elektrik üretilecek. Toplam kapasite ise 90 megavata ulaşacak. Proje tamamlandığında saate 45 bin metreküp çöp gazı toplanacak. Böylece dünyada tek kaynaktan en fazla miktarda çöp gazı elde edilen proje olacak.

Tesisin İstanbul’a hizmet vermeye başlayan ilk etabında, 14 kolektör, 1100 metre DN1000 çevre hattı, 168 ölçüm noktası, 18 kondens tankı, 2700 metre yatay kanal bulunuyor. Yine tesiste, 2 vana odası, 2200 metre hava su hattı, 330 metre sedde imalatı, 18 çöp altı kanalı, 180 metre yağmur seti, 600 metre drenaj hattı ve gaz çıkışı da yer alıyor. Proje sonunda sahada yer alacak donatılar, 125 kolektör, 4500 metre çevre hattı, 1120 ölçüm noktası,47 bin metre yatay kanal, 24 vana odası, 23 bin metre hava su hattı,14 bin 600 metre çöp altı kanal şeklinde olacak. Tüm saha imalatlarında kullanılacak boru metrajı da 150 bin metreyi bulacak.

500 BİN HANENİN YILLIK ELEKTRİK GEREKSİNİMİNİ KARŞILAYACAK

Dünyanın küresel ısınma tehdidine karşı yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği günümüzde, Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin kente sağladığı kazanımlara değinen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci, şunları kaydetti:

“Bu tesis, 90 megavat kapasiteye ulaştığında, dünyanın tek noktada çöp gazından elektrik üreten en büyük tesisi olacak. Bu tesisin en büyük amacı, İstanbul’da toplanan atıklarda biriken çöp gazından elektrik üreterek kentin elektrik ihtiyacını karşılamak ve bunu alternatif enerji kaynakları, yani yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla sağlamak. İstanbul’un Avrupa Yakası’nın tüm çöpü şu anda buraya geliyor. Yaklaşık günde 11-12 ton arasında çöp toplanıyor bu sahada. Biz de biriken bu çöpteki gazı buradaki ana hat vasıtasıyla alıp, belli işlemlerden geçirdikten ve içindeki zararlı partikülleri de ayırdıktan sonra ana üretim binamıza aktarıyoruz. 90 megavata ulaştığımızda Silivri, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Çatalca ilçelerinde yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir tesis olacak. Bu da şu demek; enerjide bu kadar dışa bağımlı bir ülke olarak 500 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını biz, bu tesisten karşılıyor olacağız.”

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