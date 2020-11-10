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İmamoğlu: “Deprem Konseyinin Oluşmasını İstiyoruz”
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İmamoğlu: “Deprem Konseyinin Oluşmasını İstiyoruz”

“Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikayesi” sergisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hafta İBB Meclisi’ne depremle ilgili dört önemli gündem maddesi sunulduğunu söyledi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
10 Kasım 2020 Salı 14:34
İmamoğlu: “Deprem Konseyinin Oluşmasını İstiyoruz”
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Deprem Konseyi’nin oluşturulmasının öneminin altına çizen İmamoğlu, “Bu işin partisi, belediyesi, bakanlığı yok” dedi.

Taksim’de İBB tarafından açılan, Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikayesi” sergisi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, depremle ilgili meclise dört önemli gündem maddesi sunduklarını söyledi. Öneriler hakkında bilgiler veren İmamoğlu, “Bir tanesi, Sayın Çevre Bakanımızla paylaştığımız konseyle ilgili teklifimizin, tartışılarak bir öneri haline getirilmesiyle ilgili Meclisin katılımını istedik. Bir diğeri, İstanbul’da geçmişten bugüne var olan imar planına uygun, ruhsatlı binaların tekrar dönüşümüyle ilgili bir plan notunun tüm İstanbul’da yaygınlaşması. Bir diğer konu, çatı aralarının yine bir modelle ya da zaten var olan çatı aralarının bağımsız bölüme dönüştürülmesi” dedi.

İMAMOĞLU: “VATANDAŞI İÇİNE KATAN BİR SİSİTEM İLE İSTANBUL’U DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ”

Deprem konseyinin oluşmasını istediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Tekrar söylüyorum, dönüşümü devlet eliyle yaparsanız sadece, Cumhurbaşkanlığı açıkladı, 18 yılda 975 bin binayı dönüştürüyorsunuz. Kendileri ifade ediyor, 6 milyon 750 bin bina daha dönüşmesi lazım. Bu ne demek, 120 yıl demek. Vatandaşı içine katan bir sistemi kurgulamazsanız, onları cesaretlendirmezseniz ne İstanbul’u dönüştürebiliriz ne Türkiye’yi” dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“O zaman evlerde, tahdit içinde bir toplum var ederiz; o bakımdan bu süreci kitlesel hale getirmek, seferberlik haline getirmek ve kararlı olmayı gerektiren bütün adımları atmalıyız. Bu işin partisi, belediyesi, bakanlığı yok. Hepsi bir bütün. O bakımdan katılımcı bir deprem konseyinin oluşmasını istiyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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