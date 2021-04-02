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İmamoğlu: “Çocukların Tablet İstediği Bir Ortamda Beton Kanalı Konuşmak Günah"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy’de bir dizi incelemelerde bulunup, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Gazeteciler, ziyaret sırasında İmamoğlu’na, “İBB’nin Kanal İstanbul çevresinde çalışması olacak mı” sorusunu yöneltti. İmamoğlu, bu soruya, “Bu, büyük bir tehdit İstanbul için. Hele hele ülkenin böyle bir ekonomik zorluk çektiği bir ortamda. Şuradaki çocuklar ne sordu bize? ‘Başkanım, tabletimiz yok. Başkanım, kırtasiyemiz yok.’ Belki bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda, bunlar, bu şehir adına konuşulacak işler değil. Bunları konuşmak, büyük bir ihanet, zül, günah, yazık. Kaldı ki; bu beton sathın, o Beton Kanal’ın çevresine kurulacak olan alanların kime ait olduğunu da kimse bilmiyor bu arada” yanıtını verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Nisan 2021 Cuma 09:25
İmamoğlu: “Çocukların Tablet İstediği Bir Ortamda Beton Kanalı Konuşmak Günah"
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonraki mesaisinin tamamını Arnavutköy ilçesine ayırdı. İmamoğlu, ilçede sırasıyla; mahalleyle aynı adı taşıyan Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi İnşaatı’nda incelemelerde bulunup, İstiklal Mahallesi’ndeki Yol Bakım 4. Bölge Müdürlüğü’ne ve Anadolu Mahallesi’ndeki Arnavutköy 3. Bölge Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu, Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi İnşaatı’daki incelemeleri öncesinde, mahalle sakinleri ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu ile fotoğraf çektiren çocukların ortak talepleri; tablet, kitap ve oyuncak gibi ürünler oldu. 

“KREŞ İMALATINI DAHİL ETTİK”

İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan inşaatla ilgili teknik bilgiler aldı. İmamoğlu, yapımına 14 Temmuz 2017’de başlanan, göreve geldiğinde yüzde 40’ı tamamlanan ve şu anda yüzde 71 oranında imalatı gerçekleştirilen tesisteki çalışmaların hızlandırılması talimatını yardımcılarına iletti. Gazetecilere, inşaat alanında değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Bugün Arnavutköy’deyiz. Boğazköy’de çok kıymetli bir tesisimizi dolaştık. Buranın fonksiyonlarını çok farklılaştırdık çevrenin ihtiyacına dönük. İSMEK’in bir birimini burada oluşturuyoruz. Artık bütün yapılarımıza ihtiyaç ölçeğinde mutlaka katmaya çalıştığımız kreş imalatını, buraya dahil ettik. Sosyal alanlar, taziye evi, bir kısım ticari alanlarla beraber, inşallah Arnavutköy’ün bu mahallesine, bu güzel tesisi, etrafındaki park düzenlemeleriyle beraber bu yaz sonunda, eylülün ortalarına doğru, bölüm bölüm hizmete açmış olacağız” dedi. 

“BETON KANAL, ARNAVUTKÖY’E DE TEHDİT”

Arnavutköy’de, özellikle alt yapıya dönük önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, Hadımköy’de inşaatı devam eden Halk Ekmek inşaatının da bu yatırımların bir örneği olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, İBB’nin ekmek üretimini yaklaşık 2,5 milyon adete çıkartacak tesisin, yıl sonuna doğru faaliyete geçeceği müjdesini paylaştı. “Arnavutköy, yaygın bir alana sahip. Farklı tehditlerle de muhatap” diyen İmamoğlu, “Başta Beton Kanal olmak üzere başka tehditlere de maruz kalıyor. Bunları da bir yandan takip ederken, bir yandan da başta Terkos’u korumaya dönük, İSKİ’nin bir kısım yatırımlarına dönük hizmetlerimiz, Arnavutköy’de yoğunlukla devam ediyor” ifadelerini kullandı.  

“İSTANBUL’UN YÜZÜNÜ KIZARTMAYACAK HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Arnavutköy’ü, “İstanbul’un çok kritik bir yüzü” olarak tanımlayan İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Hem korunmaya muhtaç hem Yeni Havalimanı fonksiyonuyla beraber, ihtiyaçlarını giderici birtakım düzenlemelere de muhtaç. İstanbul’un sırtına daha büyük yükleri yükleyen değil, yeni yüzünü yansıtan düzenlemeler. Zaten Arnavutköy’ün var olan köyleri ve var olan mücavir alanları var, kendi gelişim alanları var. Buraların düzenli ve düzeyli gelişimini sağlamak bakımından hem siyasi açıdan hem toplumsal açıdan hem İstanbul’un bütününe hizmet açısından kıymetli bir coğrafya. Dikkat etmeliyiz. Umarım İstanbul’un yüzünü kızartmayacak, geleceğini sıkıntıya sokmayacak güzel işler yaparak ve da yapılacak olan yanlış işlere karşı da dik durarak, Arnavutköy’e hizmetlerimizi sürdüreceğiz.”

“BÖYLE BİR MUTLULUK YOK!”

İmamoğlu, bir gazeteciden gelen, “Arnavutköy, önemli bir konumda. Önce havaalanı yapıldı, şimdi Kanal İstanbul projesi konuşuluyor. Kanal İstanbul’un geçtiği yerler genel olarak tarım arazisi, hazine arazisi ve bunun dışında da askeri alanlar var. İstanbul içindeki sanayinin buraya getirileceği konuşuluyor. Sanayinin dışında, eğitim ve hizmetler noktasında İBB olarak bir çalışma olacak mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: 

“Biz, olaya daha büyük pencereden bakıyoruz. Bu, büyük bir tehdit İstanbul için. Hele hele ülkenin böyle bir ekonomik zorluk çektiği bir ortamda. Şuradaki çocuklar ne sordu bize? ‘Başkanım, tabletimiz yok. Başkanım, kırtasiyemiz yok.’ Belki bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda, bunlar, bu şehir adına konuşulacak işler değil. Bunları konuşmak, büyük bir ihanet, zül, günah, yazık. O bakımdan, biz olaya böyle bakıyoruz. Kaldı ki; bu beton sathın, o Beton Kanal’ın çevresine kurulacak olan alanların kime ait olduğunu da kimse bilmiyor bu arada. Yani 3-5 metrekare ile birkaç köylü vatandaşımızı mutlu ettik naraları atarlar önümüzdeki günlerde; böyle bir mutluluk yok. Orada çok mutsuz olacak İstanbullu ve Arnavutköylü; ben, onu biliyorum. Bu yönüyle bakmak lazım. Kanal meselesi, geniş bir mesele.”

MENDİLCİ ÇOCUKLA ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

Yol Bakım 4. Bölge Müdürlüğü’nde çalışan bir işçi, kendi elleriyle yaptığı İBB Başkanı’nın karakalem portresi ile yağlı boya tablo çalışmasını İmamoğlu’na hediye etti. İmamoğlu, inceleme gezisi ve ziyaretlerinin ardından Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelme fırsatı buldu. Kimi vatandaşlar İmamoğlu’na sorunlarını anlatırken, kimileri de İBB Başkanı ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, vatandaşlardan ve esnaftan gelen sorunları, daha sonra kendisine aktarılmak üzere, yardımcılarına iletti. İmamoğlu, meydanda mendil satan küçük bir çocukla da özel olarak ilgilendi. Yardımcıları aracılığıyla çocuğun adresini alan İmamoğlu, minik satıcının ailesine ulaşılması talimatı verdi.

Son Güncelleme: 02.04.2021 12:42
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