İmamoğlu: “Cinsiyet Eşitliğinin Sağlandığı Bir Kurum Olmalıyız”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum bünyesinde görev yapan 30 yaş altı genç çalışanları kapsayan “Genç Yetenek Gelişim Programı”nı 3 Şubat 2020’de başlatmıştı. İBB’nin farklı birimlerinde ve iştiraklerinde çalışan yaklaşık 2 bin genç, program kapsamında sahaya çıkarak süt dağıtmış, çağrı merkezinde şikayet dinlemiş ve anayasa hukuku, kamu ihale yasası gibi konularda eğitim almıştı. Program, dünyanın en önde gelen insan kaynakları kurumu olan Association for Talent Development (ATD) tarafından “The BEST” ödülüne layık görülmüştü.

“MUAZZAM BİR YOLCULUK”

“Gençliğimiz Var” sloganıyla başlatılan etkinliğe, İSKİ’den katılım sağlayan ve programı başarıyla tamamlayan 25 çalışan için ödül töreni düzenlendi. Kağıthane’deki İSKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen “İSKİ’nin gelişim yıldızları” başlıklı törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, program sayesinde “sıkı bir insan kaynağı” oluşturacaklarına inandığını vurguladı. İBB’nin Türkiye’nin en önemli kamu kurumlarından bir tanesi olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bir de dünyanın en güzel kentine hizmet etmek yolculuğundan baktığınızda, böylesi bir kamu kurumuna hizmet etmek, onun bir parçası, ferdi olmak gerçekten çok gurur verici. İBB’nin seçilmiş bir belediye başkanı olarak, bu gururu, en az sizin kadar yaşıyorum. Bu şehrin geleceğinde önemli roller üstlenecek olan değerli gençlerimizin, bu kurumun ne ifade ettiğini, hangi birimlerinin olduğunu, aslında sadece İSKİ’den ibaret olmadığını, her aşamasında, her departmanında insana hizmet noktasında muazzam bir yolculuk olduğunu en derinden hissetmeniz gerekiyor” dedi.

“İSTANBUL’UN GENÇLERİN ENERJİSİNE VE AKLINA İHTİYACI VAR”

Bu bilinçle hareket eden çalışanların, kurumun gelecekteki lider adayları olduğunu belirten İmamoğlu, gençlere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. İstanbul’un gençlerin aklına ve enerjisine ihtiyacı olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Türkiye ve İstanbul, genç bir nüfusa sahip. 16 milyon İstanbulluya hizmetin kutsal olduğunu unutmayacağımız bu yolculukta, biz de genç bir nüfusa hizmet eden genç bir ekip var etmekle yükümlüyüz” diye konuştu. İstanbul’un iyi bir hizmet kalitesine ulaşması için kendi çalışanı olan gençleri dinleyen, fikrine önem veren ve onlarla üreten bir yönetim olmayı hedeflediklerine vurgu yapan İmamoğlu, “Sizler, hak ettiğiniz yerde olun diye bu yolculuğu tanımlıyoruz; hiçbirinizin tanıdığı olduğu için değil” diye konuştu. Bu yolculukta her çalışanın kendine güvenmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bireylerin güçlü olduğu bir toplumun sırtı yere gelmez. Her kişinin kendi kabiliyetiyle, kendi yaşamıyla, kendi varlığıyla güçlü olduğunu hissettiği bir toplumun hiçbir zaman alt edilmesi mümkün değildir. Asla bu anlamdaki yolculuktan vazgeçmeyin ve sizler de sizlerden sonra gelecek olan gençlere, aynı bakış açısıyla ışık tutun” ifadelerini kullandı.

“KABİLİYETLİ GENÇLERİMİZE FIRSAT EŞİTLİĞİ VERMELİYİZ”

“Kabiliyetli gençlerimize fırsat eşitliği vermeliyiz” diyen İmamoğlu, “Özellikle, kadın-erkek ayrımı yapmaksızın, cinsiyet eşitliğinin eşitlikçi bir ortamda yer bulduğu bir kurum olmayı sağlamalıyız. Aynı zamanda, yine kendi içinizdeki süreçte, asla ve asla, başarılı insanların önünü kesen hiçbir unsurun, bu kurumda ya da diğer kurumlarımızda olmamasını sağlamalıyız” şeklinde konuştu. Çalışanlardan “hizmet yarışının” içinde olmaları tavsiyesinde bulunan İmamoğlu, “Ortak akıldan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Kendi aklınıza güvenin, inanın ama bir başkasının aklıyla, ortak akılla, yanlışları azaltan, doğruları yakalayan bir mekanizmanın her zaman kurumsal yapı içerisinde kıymetli olduğunu lütfen hayatınızdan çıkartmayın. Birlikte başaracağız. Sizlerle başaracağız” dedi.

MERMUTLU: “KAMUSAL AİDİYET VE İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu da konuşmasında, “İBB, Başkan’ımızın ‘Gençliğimiz Var’ sloganından aldığı ilhamla, 3 Şubat 2020’de, ‘Genç Yetenek Gelişim Programı’nı, ‘İstanbul’umuzu İstanbullulara yakışır bir şehir yapma’ vizyonuyla organize etti. Programa idaremizden toplam 76 mesai arkadaşımız katıldı. Gelişim yolculuklarında gösterdikleri başarılara göre en yüksek puan alan 25 mesai arkadaşımız ‘İSKİ’nin gelişim yıldızı’ olarak değerlendirildi. Bu programla, gençlerimizin kendi bakış açılarıyla proje üretme sürecine dahil olmalarını ve bu sayede kamusal aidiyet ve iş verimliliğini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İSKİ çalışanı genç yetenekler; Muhammet Abdullah Fazliç, Safa Tombul, Büşra Nur Yılmaz, Göksel Göktepe, Melike Eda Can ve Elif Davran ödüllerini, İmamoğlu ve Mermutlu’dan aldı. İmamoğlu ve Mermutlu, ödül alan çalışanlara bir de özel basım Nutuk hediye etti.