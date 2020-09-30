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İMAMOĞLU: “Cinsiyet Eşitliği Masası Kurulması İçin Talimat Vereceğim”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KAGİDER üyeleri ile sanal toplantıda bir araya geldi. İBB bünyesinde cinsiyet eşitliği üzerine bir masa kurulması için çalışma arkadaşlarına talimat vereceği bilgisini paylaşan İmamoğlu, 1 yılda İBB’de, kadın çalışan sayısını yüzde 18, kadın yönetici sayısını da yüzde 20 artırdıklarını belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2020 Çarşamba 13:49
İMAMOĞLU: “Cinsiyet Eşitliği Masası Kurulması İçin Talimat Vereceğim”
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Kadın istihdamının kurumsal ciddiyeti ve saygınlığı artırdığına dikkat çeken İmamoğlu, “Kurumumuzu eğer çağdaş bir seviyeye ulaştırmak istiyorsak, bu şarttır diye düşünüyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) sanal toplantısına katıldı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda ilk konuşmayı yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, İBB yönetiminden beklentilerini sıralayıp, taleplerini dile getirdi. Toplantının moderatörlüğünü gerçekleştiren İBB Başkan Danışmanı Necati Özkan, sözü İmamoğlu’na verdi. Cinsiyet eşitliği konusunun bütün dünyanın ortak sorunu olduğunu belirten İmamoğlu, Ülkemizde bunun şiddeti, oranı daha yükseklere çıkıyor. Zira temsiliyet, kadının ekonomiye katılımı, sahadaki ve siyasetteki etkinliği konusunda çok gerilerdeyiz. Bu, çok üzücü. Buna eğilmeden, özel bir kısım pozitif ayrımcılıklar yapılmadan bunun düzelme şansı yok” dedi.

İSTANBUL TİMES HABER / HÜSEYİN ÇETİNER

“KADIN HAK ETTİĞİ YERİ BULURSA TOPLUM HUZURLU OLUR”

İstanbul’dan dünyaya örnek uygulamalar geliştirme zorunlulukları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu zorunluluk, en başta toplumun sıhhati ve huzuru için. Kadın, toplumda hak ettiği yeri bulmadığı taktirde, o toplumun huzurlu olacağına ben asla inanmıyorum. Ya da iyi bir ülke, üreten bir ülke olacağına da inanmıyorum. Zira, toplumun yarısı kadın” ifadelerini kullandı. Birçok alanda üstün yetenekli kadınlar olduğunu bildiklerini kaydeden İmamoğlu, “Böylesi bir ortamda, eşitliği sağlayacak mekanizmaları cesurca harekete geçirmek zorundayız” diye konuştu.

“BURADA DURMAK İSTEMİYORUZ”

Kurumsal anlamda özellikle kadın yöneticilerin artması konusunda hassas davrandıklarının altını çizen İmamoğlu, “Sadece 1 yılda İBB’de, kadın çalışan sayısındaki artış, 2000 kişi. 11 binden, 13 bine çıktı. Yüzde 18’e yakın bir artıştan bahsediyorum. Kadın yönetici artışı ise yüzde 20. Biz, burada da durmak istemiyoruz. Devam edeceğiz buna özel ilgi ve özel alakayla” bilgilerini paylaştı. Kadın istihdamının kurumsal ciddiyeti ve saygınlığı artırdığına dikkat çeken İmamoğlu, “Kurumumuzu eğer çağdaş bir seviyeye ulaştırmak istiyorsak, bu şarttır diye düşünüyoruz” dedi. İmamoğlu, İBB bünyesinde cinsiyet eşitliği üzerine bir masa kurulması için çalışma arkadaşlarına talimat vereceğini aktardı.

“AMACIMIZ YÜZDE 50’YE ERİŞMEK”

İmamoğlu, değerlendirme konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. İmamoğlu, kadın istihdamı konusunda 5 yıl sonrası için yaklaşımının ne olacağına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

“Tabii amacımız, yüzde 50’ye erişmek. Ama yüzde 50’ye erişmek, bu kadar kısa zaman diliminde kolay mı? Elbette zor. Fakat elimizden geleni yapacağız. Şu anda ortaya koyduğumuz istatistikler bile çok kıymetli istatistikler. Bu hızla devam edersek, eminim ki, bence Türkiye’de, hatta dünyada çok sıkı bir orana sahip olacağımızı görüyorum görev dönemimizin sonunda. Bu hem Türkiye’ye hem de dünya çapındaki şehirlere anlatılacak bir motivasyon verisi olacaktır diye de altını çizmek isterim.”

FİDE MÜJDESİ

İmamoğlu, “Arıcılık ve tarımsal anlamda kadın girişimcileri desteklemek ve güçlendirmek adına proje yapılabilir mi” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Aslında bu işbirliğini başlattık. Hatta geçen yıl sağladığımız 3 milyonun üzerindeki fide desteği, müthiş bir ivme kazandırdı. Bu ‘yok’ zamanda ailelerin bütçelerine inanılmaz katkılar sundu. Sunduğumuz fide desteğinde en önemli pay, aslında yine kadınlara düştü. Köyleri ziyaret ettiğimde, üreticilerin ciddi bir bölümü kadındı. Yüzlerindeki mutluluğu tarif edemem. Bu veya buna benzer tarım girişimleriyle ilgili süreci devam ettiriyoruz. Örneğin, inşallah yakında müjdeleyeceğiz; ilk defa burada söylemiş olalım: Yaklaşık 6 bin metrekareye yakın bir sera alanı oluşturuyoruz ve bu serada, inşallah kendi fidesini üreten bir şehir haline dönüşeceğiz. Bu adımları attık. Arıcılık ve tarımsal anlamda her türlü fikre açığız. Sıkı bir birimimiz var bu konuda. İştiraklerimizden İSYÖN’ü, tamamen tarım odaklı bir iştirak haline getirme çabası içerisindeyiz.”

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Son Güncelleme: 30.09.2020 14:01
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