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İmamoğlu Çiftinden Yılmaz ve Hamzaçebi Aileleri’ne Taziye Ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 30 Ekim’de vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın ailesi ile 5 Kasım’da annesi Memnune Hanım’ı kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’ye ayrı ayrı taziye ziyaretlerinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:11
İmamoğlu Çiftinden Yılmaz ve Hamzaçebi Aileleri’ne Taziye Ziyareti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim’de vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz ve oğlu Hasan Yılmaz’a taziye ziyaretinde bulundu. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Yılmaz Ailesi’nin Beykoz’daki evlerine giden İmamoğlu, merhum Yılmaz ile geçmişe dayalı bir dostluklarının olduğunu belirtti. 72 yaşında hayata gözlerini yuman merhum Yılmaz’ı “baba dostu” olarak tanımlayan ve onunla sohbet etmekten büyük keyif aldığını aktaran İmamoğlu, Yılmaz Ailesi’ne baş sağlığı dileğinde bulundu.

CENAZELERE TEDAVİSİ NEDENİYLE KATILAMADI
Ekrem-Dilek İmamoğlu çifti, gün içindeki ikinci taziye ziyaretlerini CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’ye yaptı. Hamzaçebi’nin annesi Memnune Hamzaçebi, tedavi gördüğü hastanede, 5 Kasım günü yaşamını yitirmişti. İmamoğlu, her iki cenazeye de Kovid-19 tedavisi görmesi nedeniyle katılamamıştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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