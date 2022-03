İmamoğlu: “Bizi İyiliğe Taşıyacak Derinlikleri Var Kültürümüzün”

ŞİŞLİ / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), büyük ozan Aşık Veysel’i (Veysel Şatıroğlu), 49’ncu ölüm yıldönümünde bir dizi etkinlikle andı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’ndaki etkinlikler dizisine katıldı. CRR fuaye alanında düzenlenen ve 28 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gezilebilecek ressam Haydar Özay’ın “Aşık Veysel Resimleri” sergisini, sanatçı ile birlikte açan İmamoğlu, İBB Yayınları’ndan çıkan ve Süleyman Şenel tarafından hazırlanan 568 sayfalık “Aşık Veysel” kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Sergi açılışı ve kitap tanıtımının ardından, Aşık Veysel anısına CRR Konser Salonu’nda bir anma gecesi düzenlendi. Büyük ozanı anlatan kısa film, Magma Filarmoni Orkestrası ve Boğaziçi Caz Korosu’nun Aşık Veysel’in dünyaya mal olmuş “Uzun İnce Bir Yoldayım” eseri eşliğinde gösterildi.

“BU NASIL BİR KUDRETTİR?”

“Aşık Veysel” kitabının koordinatörü Şenel ile büyük ozanın torunu Çiğdem Özer birer konuşma yaparak duygularını dile getirdi. Şenel ve Özer’in ardından İmamoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Aşık Veysel’in herkesin dilinde ve yüreğinde olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu nasıl bir izdir? Bu nasıl bir kudrettir? Kelimelere sığacağını zannetmiyorum. Tabii ki bu güzel topraklar, çok değerli insanlarla, farklı medeniyetlerden beslenmiş, geleneklerle, göreneklerle yoğrulmuş, gerçekten çok güzel insanlarla var oldu. Böyle bir kültür oluşmuş aslında coğrafyamızda. Bu kadim toprakların bağrından binlerce yıl boyunca farklı düşünürler, sanatçılar, bilgeler, devlet adamları çıkmıştır. Anadolu’nun bu büyük değerleri görüşleri, eylemleri ve eserleriyle dünyayı etkilemiş, dönüştürmüş” dedi.

“BU TOPRAKLARDA HİÇ UNUTULMAYACAK AŞIK VEYSEL”

Anadolu’nun çıkardığı en kıymetli isimlerden birinin de Aşık Veysel olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Aşık Veysel, sazıyla, sözüyle, sesiyle bu toprakların insanlarının gönlünde inanılmaz değerli bir taht kurmuş, bir halk sanatçısı olarak halkın vicdanı, tercümanı olmuştur. Anadolu kültüründe derin kökleri olan insan sevgisi, hoşgörü, birlik ve beraberlik kavramlarını eserlerine taşımış, Anadolu düşüncesinin nesilden nesle aktarılmasına da büyük katkı sunmuştur. Sunmaya da devam ediyor” diye konuştu. Aşık Veysel’in her türlü ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin karşısında durduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Büyük halk ozanımızın fikrine, sözüne belki bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Onun eserlerinin bu toplumun yeniden buluşmasına, saygıyı, hoşgörüyü, sevgiyi hatırlamasına her zaman inandım ve her zaman öyle düşündüm. Bu duygularla kıymetli sanatçımıza ne kadar minnet duysak az. Kesinlikle sonsuza dek bu topraklarda hiç unutulmayacak Aşık Veysel. Bazen kötü sözün bu topraklarda söylenmesi en zor iş diye düşünürüm. Çünkü bizi iyiliğe taşıyacak, iyilikle buluşturacak o kadar derinlikleri var ki kültürümüzün, geçmişimizin. İşte Aşık Veysel'de bunun teminatlarından birisi” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU “BARIŞ TÜRKÜSÜ”NE EŞLİK ETTİ

İBB Yayınları olarak Aşık Veysel kitabını okuyucularla buluşturmanın gururunu yaşadığının altını çizen İmamoğlu, eserde emeği geçenlere teşekkür etti. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Aşık Veysel adıyla okul açma onuruna kavuştuğunu vurgulayan İmamoğlu, “Beylikdüzü Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz bu eserin, şu anda her yıl yüzlerce çocuğumuzu, gencimizi bir sanatçı olarak geleceğe hazırlamasının da büyük bir gururunu yaşıyorum. Bu akşam Beylikdüzü Belediye Başkanımız da burada. Bayrağı ona teslim ettik ve o, bu bayrağı en güzel şekilde oraya göz kulak olarak, Milli Eğitim'imizin bu güzel okulunun hayatını sürdürmesini, devam etmesini sağlıyor” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından sırasıyla; Paul Dwyer, Can Bonomo, Cengiz Özkan, Zafer Gündoğdu&THM Korosu, Aşık Veysel’in dillere pelesenk olmuş dünya mirası türkülerini seslendirdi. İmamoğlu, Zafer Gündoğdu&THM Korosu’nun seslendirdiği Aşık Nesimi Çimen’in “Barış Türküsü” adlı eserine sahneden sanatçılarla beraber eşlik etti.

AŞIK VEYSEL KİTABINA 23 YAZAR İMZA ATTI

Yedi bölümden oluşan kitap, bugüne dek Aşık Veysel ile ilgili hazırlanmış en kapsamlı kolektif eser olma niteliği taşıyor. İBB Yayınlar Koordinatörü Cengiz Özkarabekir’in gözetiminde hazırlanan kitapta; Doğan Kaya, Necdet Kurt, Kutlu Özen, Veysel Kaymak, Gülağ Öz, Hüseyin Cılga, Hayrettin İvgin, Nail Tan, Kadir Pürlü, Sadi Yaver Ataman, Celal Volkan Kaya, Eray Cömert, İhsan Öztürk, Kubilay Dökmetaş, Ahmet Özdemir, Sait Eğrilmez, Caner Işık, Belma Oğul, Serhat Sabri Yılmaz, Zeynel Günbek, Salahaddin Bekki, Şeyma Ersoy Çak ve Eren Eryol’un yazıları yer alıyor.