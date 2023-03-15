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İmamoğlu :“ Bir Takım Temel Hakları Siyasi Pazarlık Şeklinde Tartışılmasını Şiddetle Kınıyorum

​​​​​​​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç kadın hakları, kadına dönük şiddet ve cinsiyet eşitsizliği mücadelesi için mutabakat metni imzalayarak iş birliği başlattı. İmza töreninde kadın hakları kazanımlarında geriye dönüş olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Buna son vermenin yolu başta zihniyetin değişimi ama sonrasında da hukukun en doğru şekilde işletilmesinden geçiyor” dedi. Kadın haklarının siyasi pazarlık konusu edilmesini eleştiren İmamoğlu, “Bir takım temel hakları siyasi pazarlık şeklinde tartışılmasını şiddetle kınıyorum. Böylesi bir aklın, bırakın memleketin bir meselesi olmasını, hiçbirimizin evinin kapısını bile çalma cesareti olamaz…Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlam bir biçimde sağlanmasına dönük ihtiyaç var. Bu dönemeç ancak siyasi değişimle mümkün” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2023 Çarşamba 19:52
İmamoğlu :“ Bir Takım Temel Hakları Siyasi Pazarlık Şeklinde Tartışılmasını Şiddetle Kınıyorum
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İBB VE İSTANBUL BAROSU’NDAN KADINLAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adil, eşit ve özgür bir toplum inşasında kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar açan adımlarına bir yenisini daha ekledi. İBB ile İstanbul Barosu arasında “Hukuki Danışmanlık Hizmeti Mutabakat Metni” imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, mutabakat metnine imza atarak iş birliğini hayata geçirdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Ünlüer Öztürk de imza töreninde hazır bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner -Sarıyer - İstanbul 

 “ZİHNİYET DEĞİŞMELİ HUKUK DOĞRU İŞLEMELİ”

İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadının toplumda hak ettiği noktaya erişmesiyle toplumun da hak ettiği yere geleceğini söyledi. Bunun yolunun da eşitlikten geçtiğini ifade eden İmamoğlu, cumhuriyetin 100’ncü yılında cinsiyet eşitliği konusunda halen istenilen seviyeye ulaşılamadığının altınızı çizdi. Türkiye’de kadınların seçme seçilme hakkına dünyadaki çoğu kadından daha önce ulaştığına anımsatan İmamoğlu, gelinen noktayı geriye gidiş olarak niteledi. Kadına yönelik şiddete son vermenin yolunun toplu bir zihniyet değişiminden geçtiğini kaydeden İmamoğlu, “Biz bugün çözeceğimiz kadına dair her sorun, ülkemizin daha çağdaş, demokratik ve eşitlikçi bir yaşama geçilmesinin adımları olacaktır. Kadına yönelik şiddet ve cinayet vakaları ülkemizin acı bir gerçeği. Buna son vermenin yolu başta zihniyetin değişimi ama sonrasında da hukukun en doğru şekilde işletilmesinden geçiyor” ifadelerini kullandı.

“BİR DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR”

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma gibi kararların kadına dönük şiddette mücadeleyi zayıflattığını kaydeden İmamoğlu, “Son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında hatırlatmak isterim ki; temel hakları bir siyasi pazarlığın meselesi haline getirmenin hele hele kadınla ilgili bir takım temel hakları bir siyasi pazarlık şeklinde 2023 yılında ülkemizde tartışılmasını şiddetle kınıyorum. Böylesi bir aklın bırakın memleketin bir meselesi olmasını, hiçbirimizin evinin kapısını bile çalma cesareti olamaz. Türkiye'de bir değişime ihtiyaç var. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlam bir biçimde sağlanmasına dönük bir ihtiyaç var.Bu dönemeç ancak siyasi değişimle mümkün. Önümüzdeki takvimin bu anlamda da özellikle kadınlarımız tarafından değerlendirilmesi önemli.

“AMACIMIZ YERELDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK”

İstanbul Barosu ile imzalanan mutabakatın halihazırda yapılan iş birliklerinin kapsamını daha da genişleteceğini belirten İmamoğlu, “İBB Kadın” çatısı altında kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmaya yönelik destekleyici çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sağlık, sosyal hizmetler, kültürel etkinlikler ve istihdam gibi pek çok başlıkta bütüncü hizmetler sunduklarını paylaşan İBB Başkanı, “Bütüncül hizmeti biz sunar ve örnek uygulamaları toplumla paylaşırsak bunun hem İstanbul'da daha önemli bir yere kavuşacağını biliyoruz. Ayrıca bunun etkisiyle de tüm ülkemize yayılacağını biliyoruz. Amacımız burada kadınların erişimini, kamusal alana katılımını arttırarak özellikle siyasal, ekonomik, sosyal ve kültür alanlarında güçlenmesini sağlamak, yereldeki toplumsal cinsiyet eşitliğini de dünyanın en özel noktalarına taşımak” dedi.

“ÜÇ MERKEZDE ÜCRETSİZ HUKUKİ DANIŞMANLIK”

İş birliğini “İBB Kadın vizyonumuzun önemli bir parçası” sözleriyle tarif eden İmamoğlu mutabakatla ilgili detayları, “İlk etapta Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye olmak üzere 3 İBB Kadın Merkezi’nde kadınlara yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunacağız. Kadın Destek Hattı üzerinden alınan başvurular da hukuki danışmanlık sunulan merkezlerimize yönlendirilecek. İstanbul Baromuz merkez başına bir nöbetçi avukat ve ihtiyaç halinde yönlendirilmek üzere bir baro personeli görevlendirecek. İleride bu iş birliğinin kapsamını genişletmeyi planlıyoruz. Kadınların haklarının farkında olması, hukuki açıdan bilinçlenmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele açısından büyük önem taşıyor” cümleleriyle paylaştı.

“İSTANBUL BAROSU HUKUKİ DESTEK VERECEK”

İmza Töreninde söz alan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da mutabakatın ana temasını “Kadınların yasal haklarının öğrenip öğrenmeleri, bilinçlendirilmeleri ve hukuki destek sunulması” şeklinde özetledi. İş birliğiyle kadınlara yasal haklarının anlatılacağını belirten Saraç, “Dava açmak isteyen ve maddi durumu iyi bir işli olmayan avukat atanabilmesi için baro adli yardım bürosuna yönlendirmek üzere İBB Kadın merkezlerinde hukuki destek verecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından “Umarım bu tarz ihtiyaçların olmadığı seviyeye geliriz” dileğiyle metni imzalayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç kadına dönük şiddetle mücadelede iş birliğini başlattı.

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