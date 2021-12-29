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İmamoğlu: Attığımız Her Adımda Şehit Ve Gazi Ailelerimiz Birinci Sırada

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yöneticilerini Saraçhane’de ağırladı. Attıkları her adımda şehit ve gazi ailelerini birinci sıraya koyduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Dileriz ve umarız ki; memleketimiz, vatanımız hiç şehit ve gazisi olmayacak, sulh içerisinde, güçlü bir ülke olmayı başarsın ve öyle yaşasın. Ama gerektiğinde de hiçbir vatandaşımızın şehit olmaktan ya da gazi olmaktan gözünü kırpmayacağını da biliyoruz. Böyle bir duyguyla yaşayan insanlarız” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 16:14
İmamoğlu: Attığımız Her Adımda Şehit Ve Gazi Ailelerimiz Birinci Sırada
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SARAÇHANE / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki 6 kişilik heyeti, Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Misafirlerini, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile birlikte ağırlayan İmamoğlu, “Bizim özellikle, şehitlerimizin ve gazilerimizin ismiyle kurulan yapılara dönük hassasiyetimiz, elbette yüksek derecede. Bunun bazen suistimal edildiğinin de farkındayız. Dönem dönem bunu belediye başkanı olduğum ilçede de birçok yerde yaşadık. Ama sizin yapınızın saygınlığını, çok kıymetli çalışmalarında hem başkanımız vasıtasıyla hem de kurumunuz vasıtasıyla biliyoruz. Bu önemli. Bizim de asli, birinci derecede sorumluluğumuz olan bir alan. Bu vesileyle, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Hayatını kaybetmiş gazilerimize rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat diliyoruz” dedi.

“ŞAHSİ VE KURUMSAL SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ”

Bu anlamdaki şahsi ve kurumsal sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Karşılıklı diyalogla, her noktada, attığımız her adımda mutlaka, ‘Biz, şu gruba ne yapabiliriz, bu gruba ne yapabiliriz’ diye baktığımız her hususta, öncelikle birinci sırada ‘Şehit ve gazi ailelerine ne yapabiliriz’ diye mutlaka bu konu gündemimizde. Onu bütün planlarımızda, eylemlerimizde tasarlıyoruz. Ama bir proje geliştirirken ama sahada bir etkinlik yaparken; bakışımız bu. Sizi o duygularla ağırlıyoruz. Bir vesileyle, herkes ailesinden ya şehit ya gazi evladıdır, torunudur. Bu topraklar, böyle bir toprak yapısı. Hepimiz, o duygularla büyüdük, yetiştik. Ama dileriz ve umarız ki; memleketimiz, vatanımız hiç şehit ve gazisi olmayacak, sulh içerisinde, güçlü bir ülke olmayı başarsın ve öyle yaşasın. Ama gerektiğinde de hiçbir vatandaşımızın şehit olmaktan ya da gazi olmaktan gözünü kırpmayacağını da biliyoruz. Böyle bir duyguyla yaşayan insanlarız.”

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRÜ

İBB bünyesinde “Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü” kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Işık da dernekleriyle ilgili kurumsal bilgileri İmamoğlu ile paylaştı. İstanbul’un her 2 yakasında şubeleri olduğunu belirten Işık, “Genel merkezimiz Ankara'da. Türkiye genelinde 49 şube, 44 temsilcilik, tamamı şehit ailesi ve gazilerden oluşan bir derneğin üyeleriyiz. Bütün şubelerimizin olduğu illerde olduğu gibi; valilik, belediye ve garnizon komutanlığı protokol ziyaretlerini yapıyoruz. Bu kapsamda sizleri de ziyaret etmemizin amacı hem derneğimizin hem şehit aileleri ve gazilerimizin uygulamalardan kaynaklı sorunları, sıkıntıları konusunda istişare etmek, bu durumu bizzat görebilmek için gelmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

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