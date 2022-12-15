İmamoğlu Adaylığa Bir Adam Daha Yaklaştı

Üç sene önce yani 1 Nisan 2020’de yazdığım bir makale’de çişleri bakanı Süleyman Soylu’nun İmamoğlu’nu görevden almak için bahaneler aradığını söylemiştim….

İŞTE O YAZIMIN LİNK:

https://www.istanbultimes.com.tr/guncel/soylu-imamoglunu-aciga-almak-icin-zemin-mi-kolluyor-h45391.html

AK PARTİ İSTANBUL’DA SEÇİMİ KAYBETTİKTEN SONRA “SÜLÜMAN” BAKAN ÇOK SERTLEŞTİ NEDEN ?

Seni pejmürde ederiz, sen git işine bak başka işlere karışma vs.vs. diyerek İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na adeta sen benim bir memurumsun izleniminden bir

türlü vaz geçmedi. 120 PKK’lı kaldığını söyleyen sayın bakan birden İBB’de 557 Terörist olduğunu söylemişti ama biz bu kadar kişinin ceza aldığını görmedik….

ŞER BİLDİĞİNİZDE HAYIR,HAYIR BİLDİĞİNİZDEN ŞER VARDIR

Ahmak demenin cezası 2 Yıl 7 Ay 15 gün ceza ve siyasi yasak verilmeyeceğini İktidara yakın bir çok hukukçu söylüyordu ancak 14.12.2022 tarihinde yapılan karar duruşmasında hem hapis cezası hem de siyasi yasak gelmesi adil olmadı….

KİM NE DERSE DESİN İMAMOĞLU ADAYLIĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI…

31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimlerinde İmamoğlu seçimi kazanmış ancak AK PARTİ’li yetkililer bir şeyler oldu diyerek 13 bin oy ile kazanılan seçimi iptal edip 23 Haziran 2019’da seçimi yenileme karar aldı.

Ne oldu 13 fark ile kazanılan seçim be 23 haziranda fark 807 bin’e çıktı…

Siyasi ayak oyunları ile halkın sevdiği kişileri siyaset dışı bırakmanın ters teptiğini defalarca müşahade ettik…

İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’na çok ağır cezalar verildi…

NE ÇETİ BE SARAÇHANE DİLİN OLSA DA KONUŞSAN …

Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyesi kitaplarında yayınlanan Ziya Gökalp’in Minareler Süngü… şirini okuduğu için hapis cezası aldı ve İBB başkanlık görev süresini tamamlamadan Pınar Hisar cezaevine gitmeden önce Saraçhane İBB binası önünde yapacağı konuşmayı dinlemek ve zor anında kendisi ile dayanışma halinde olmak için SARAÇHANE’ye gitmiştim.

Bugün yani 15.12.2022 saat 15.00 ‘da Gazetenizin Zeytinburnu ofisinden çıkarak kameram arkadaşımla beraber İETT aracı ile yola çıktı. Çok sıkıtı bir yolculuk oldu.Yusufpaşa ‘yı geçtikten sonra trafik kilitlendiği için yürüme ile İBB’ye kadar yürüdük.

25 sene önce SAYIN Recep Tayyip Erdoğan mağdur edilmişti bu bakir orada Erdoğan’a destek verdi ve bu destek çokkk uzun yıllar devam etti.

14.12.2022 bu sefer Mağdur Ekren İmamoğlu oldu.Bizim çizgimizde bir değişim oldu mu ? çok şükür olmadı yine mağdurdan yanı yer aldık ve yine SARAÇHANE Yolunu tuttuk.

İmamoğlu ve kadrosu halk odaklı çalışırsa Allah’da nasip ederse ve

Cmhurbaşkanı olursa gel zaman git zaman roller değişir b sefer zulmeden İmamoğlu olursa benim çizgimde hiç değişim olmaz bu sefer de İmamoğlu’nun karşısına dikilir Mağdurdan yana yer alacağımızdan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın.

AK PARTİ HATA ÜSTÜNE HATA YAPIYOR 3 YE İLE MÜDCADELE EDECEĞİZ DEDİ AMA…

Bu ülkede kadınlarımıza sürtük ve erkeklerimize çürük diyenler karşı hiç bir işlem yapılma iken AHMAK dediği için İBB başkanına 2 yıl 7 Ay 15 Gün Hapis verip ve siyasi yasaklı hale getirilmesini nasıl normal karşılayabiliriz ?

Beyler bayanlar TOPAL ÖRDEK YAPACAĞIZ,PEJMÜRDE EDECEĞİZ halkımıza hitaben bu milletin anasını düttt edeceğiz diyen Mehmet Cengiz ‘e karşı alenen halka küfür ettiği için dava açıp kamu ihalelerine girme hakkının elinden alınması için dava açıldı mı ben hatırlamıyorum.

Özetle KURT kuzuyu yemesini kafasına koymuş bari boşuna neden geçen sene suyumu bulandırdın demesi…

Yazacak çok şey var ama hep haklı çıkmaktan yoruldu artık.Bundan dolayı yazımı buradan kesiyorum STOP

İstanbul Times / Hüseyin ÇETİNER ,