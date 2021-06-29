İmamoğlu: “300 Milyon Tl'yi Aşkın Katkımız Oldu; 1 Temmuz'da Duracağız”

KEMERBURGAZ / İSTANBUL

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veterinerler Odası ve İstanbul Eczacılar Odası yöneticileri, pandemi döneminde özverili çalışmalarıyla tüm toplumun gönlünde taht kuran sağlık çalışanlarına yönelik çalışmaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit’e teşekkür plaketi sundu. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr Tarık İşmen, İstanbul Veterinerler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez ve CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyon Başkanı ve Meslek Odaları temsilcisi Dt. Ahmet Gürbüz katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“ASIL TEŞEKKÜR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA”

Sağlık meslek odalarını temsilen konuşan Prof. İşmen, “Pandemi sürecinde ciddi zorluklarla karşılaştık. Yaklaşık 500 yakınımızı, meslektaşımızı, arkadaşımızı bu pandemi sürecinde kaybettik. Siz, kentin sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını ifade ettiniz. Onların yanında durdunuz ve onlara destek verdiniz” diyerek İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu. Asıl teşekkürü sağlık çalışanlarının hak ettiğini belirten İmamoğlu ise, “Belki de dünya tarihinde en olağanüstü dönemlerden birini hep birlikte yaşadık. İstanbul da bunu en derinden yaşayan megapollerden birisi oldu. Hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak insanüstü bir çabayla, bütün sağlık çalışanlarımızı; hekiminden hemşiresine, sağlık memurundan diğer ekiplerine varıncaya kadar çok üst seviyede bir emek ortaya koyuldu. Hatta bazen, gerçekten koşulları uygunsuz ve kötü olmalarına rağmen. Bu, bizim hafızamızdan hiç çıkamayacak” ifadelerini kullandı.

“ALDIĞIMIZ KARARLARIN ÇOK İSABETLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”

Sağlık çalışanları adına özel bir park yapımı konusunda çalışmaları olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Şunu söyleyeyim: ‘En çok neyle insanın vicdanı ısınır’ dediğim anda, bir ya da iki olay var ki; bunlardan bir tanesi de o dönemde İstanbul halkı adına, İBB olarak sağlık çalışanlarının yanında olabilmekti. Aldığımız kararların çok isabetli olduğunu görüyorum. Bu yönde örnek olmamız da değerliydi bizim için. Biz başlattıktan sonra, bunun Türkiye’ye yayılması da bizim için değerliydi” dedi. Sağlıkçıların verdiği emeğin değerinin hiçbir bütçeyle açıklanamayacağını vurgulayan İmamoğlu, görev şehidi sağlık çalışanlarına rahmet diledi. “O güzel insanların emekleriyle, insanlarımız yaşama tutundular” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“DEĞERLİ BİR FEDAKARLIK ÖRNEĞİYDİ”

“Biz de 14-15 aylık süreçte; -hem taşımacılıkta olsun hem şehrin birçok noktasında otoparklarda olsun- birçok hizmetimizde, odalardan ya da sağlık kuruluşlardan bizden talep edilen ne varsa yetişmeye, yetiştirmeye çalıştık. Özel olarak şunu ifade edeyim ki; konaklama konusunda verdiğimiz katkıda, sağlıkçı arkadaşlarımızın talebi bence çok kıymetliydi: ‘Evimize gitmeyelim. Çocuklarımıza hastalık bulaştırmayalım.’ O insanların ailelerinden fedakarlık ederek, belki aylarca bir başka yerde konaklamaları da yine bu süreçte tarihe not düşülecek değerli bir fedakarlık örneğiydi. Bütün sağlık çalışanlarımıza verdikleri bu emeklerden dolayı, İstanbul halkı adına minnet duygularımı iletmek istiyorum. İstanbul halkının bütçesinden ayırabildiğimiz ne varsa, verme çabası içerisinde olduk. Biz de bununla gerçekten onur duyuyoruz sizlerin yanında olmaktan ötürü.”

“1 YIL İÇİNDE 300 MİLYON LİRAYI AŞKIN KATKIMIZ OLDU İBB BÜTÇESİNDEN”

İmamoğlu, gazetecilerin, “1 Temmuz’dan itibaren İBB' de hangi kısıtlamalar kalkıyor” sorusuna, şu yanıtı verdi: “Beni gören sağlıkçı arkadaşlarımız, naif biçimde, ‘Devam etse iyi olur’ gibi bir beklentiyi dile getiriyorlar. Benim gönlüm, bütün yaptığımız sübvansiyonların aşırı biçimde devam etmesinden yana olur. Keşke toplumun her sıkıntı yaşayan ve dezavantajlı kesimine kalıcı katkılar sunabilsek. Ama İstanbul'un ulaşım sistemi de çalışmak zorunda; çarkları dönmek zorunda. 300 milyon lirayı aşkın katkımız oldu İBB bütçesinden 1 yıl içinde. Ne yazık ki 1 Temmuz'dan itibaren duracağız. Ama ihtiyaç olduğunda, sadece sağlık çalışanlarımız değil, o emeğin içinde kim varsa yanında olmaya çaba gösteririz.”

“ZAMMA SEBEP OLAN HÜKÜMETİN EKONOMİK UYGULAMALARININ KARŞILIĞIDIR”

“Ama başka zorluklar yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, UKOME’nin sayısal yapısında yapılan değişiklikten dolayı yapmak zorunda oldukları ulaşımla ilgili bazı zamları gerçekleştiremedikleri bilgisini paylaştı. Siyasi hareket eden bir anlayışa karşı mücadele ettiklerini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Nerdeyse 4 milyar liraya doğru giden bir ulaşım sübvansiyonuna ulaşmak üzereyiz. Seçimden önce 2 milyar lira civarında olan sübvansiyon, bu rakamlara doğru gitmekte. Ne acıdır ki, 2 sene bitti. ‘Kasım’a bıraktık' diyen bir inatla, su zammını da vermeyen bir akıl, yaklaşık 3 yılda bize yüzde 6.84 zam vermiş oluyor şu ana kadar. Bunu niye anlatıyorum? Şundan: Hiçbir zammın sorumlusu yerel yönetim değildir. Zamma sebep olan hükümetin ekonomik uygulamalarının karşılığıdır. Ülkede enflasyon varsa, döviz artıyorsa, dövize dayalı bir ekonomik sistemi varsa ve bunu gibi bir takım unsurlar varsa yerel yönetimler de mecburen zam yaparlar. Türkiye'nin hangi belediyesine giderseniz gidin, böyledir. Ama İstanbul'da bu kararlar alınmasın diye UKOME'de koltuk sayısını arttıran aklı, meclisteki çoğunluğunu kullanan aklı ben halkımıza şikayet ediyorum. Bu koşulları zorlaştırmaya dönük kötü niyetli bir tavırdır, tutumdur. Gerçekten gönülden iyi biliyorum ki, her İstanbullu bunu takdir etmiş ve alkışlamıştır. Bütün sağlık çalışanlarına ayırt etmeksizin bu dönemde sunduğumuz bu hizmet, mecburen 1 Temmuz’da duracak. Dileriz ki bir daha pandemi olmasın, normal yaşam sürsün ve böylesi bir ortama tekrar ihtiyaç duymayalım. Tahmin ediyorum sağlık çalışanlarımız bizi en iyi anlayacak ve bizim bu kararımıza kesinlikle takdirlerini sunacaktır. Yeni uygulamayla müzelerimiz, BELTUR, sosyal tesisler, spor salonları gibi bütün mekanlarımız belli denetimler ve prensipler doğrultusunda açılıyor kademe kademe. 1 Temmuz’dan sonra açılmamış hiçbir tesisimiz kalmayacak.”

67.4 MİLYON OTOPARK KULLANIMI, 216.3 MİLYON KONAKLAMA

Sağlık çalışanları, yaklaşık 15 aylık pandemi süreci boyunca, İBB iştiraki İSPARK’a ait otoparkları 67 milyon 428 bin kez kullandı. Yalnızca ücretsiz otopark kullanımının sübvanse bedeli, yaklaşık 272 milyon TL oldu. Sağlık çalışanları, İBB’yle anlaşmalı otellerde 216 bin 290 gecelik konaklama gerçekleştirdi. Konaklama bedelleri, toplam 3 milyon 800 bin TL oldu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)