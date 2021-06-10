İmamoğlu, 2,5 Yıl Sonra Aynı Pazarda. 2,5 YIL Sonra da Sorun Aynı : Geçim Sıkıntısı

23 Ocak 2019’da “aday” sıfatıyla ziyaret ettiği Aydıntepe Mahallesi semt pazarına, bu kez İBB Başkanı olarak giden İmamoğlu, o gün olduğu gibi bugün de vatandaşların ve esnafın pahalılıkla ilgili sıkıntılarına tanıklık etti. İmamoğlu’nun ikinci kez gittiği bir başka yer ise, SMA hastası Aysun Erim’in ailesiyle birlikte yaşadığı ev oldu. Erim ailesi, evlerine konuk olan İmamoğlu’na, o dönemde ilaç erişiminde yaşadıkları sıkıntıda kendilerine ses olmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

TUZLA / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Yakuplu Kent Ormanı’nın açılışını gerçekleştirdikten sonra, Tuzla’ya geçti. İmamoğlu’nun Tuzla’daki ilk adresi, Kamil Abdüş Gölü oldu. İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, önceki yönetimden yüzde 24’le devraldıkları Kamil Abdüş Gölü 1. Etap Çevre Düzenlemesi çalışmalarının sona erdiği bilgisini paylaştı. Son çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, bölgenin “koruma alanı” ilan edildiğini aktaran Korkut, bu nedenle 2’nci ve 3’ncü etap çalışmalarını durduklarını bildirdi. İmamoğlu’nun ilçedeki ikinci durağı, seçim kampanyası sırasında 23 Ocak 2019’da da ziyaret ettiği Aydıntepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarı oldu. Vatandaşlar ve pazar esnafından gelen sorunları dinleyen İmamoğlu, yurttaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarından yaptıkları canlı yayınlarla yakınlarını İmamoğlu ile buluşturdu. İmamoğlu’nun pazar ziyaretinin ana gündem maddesi, seçim kampanyası sürecinde olduğu gibi, ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı oldu.

ESNAFTAN İMAMOĞLU’NA: “MİLLETTE PARA YOK”

Pazarda patates, soğan tezgahı bulunan bir esnaf ile İmamoğlu arasında yaşanan diyalog, vatandaşın yaşadığı ekonomik zorlukları gözler önüne serdi. İmamoğlu, “Başkanım, ilçemize hoş geldin. Burada bir konuşmuştuk; hatırladın mı” diyen esnafa, “İyi hatırladım. Nasıl bu sene işler” karşılığını verdi. Esnafın İmamoğlu’na yanıtı ise, “Vallahi mallar ucuz; millette para yok. Sıkıntı var” oldu. İBB olarak, üreticiden patates alımı yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Ama bu bereketi iyi değerlendiremiyoruz. Senin de dediğin gibi; cebinde para olmayınca, olmuyor” şeklinde konuştu. İmamoğlu, geçen yıl ve bu sene göre sattıkları ürünlerdeki fiyat farklarına dikkat çeken esnafa, “İnşallah bir dahaki buluşmamızda senin işlerin bereketini, milletin de cebindeki paranın bolluğunu konuşuruz” dileğinde bulundu.

SMA HASTASI AYSUN’U UNUTMADI

İmamoğlu’nun 23 Ocak 2019’daki ziyaretinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Pazarda İmamoğlu ile karşılaşan 56 yaşındaki Aynur Erim adındaki vatandaş, kızının SMA hastası olduğunu ve ilaç bulmakta zorluk yaşadıklarını belirterek İmamoğlu’ndan yardım istemişti. Erim’in adresini alan İmamoğlu, pazar turunun ardından aileyi ziyaret etmişti. O dönemde 32 yaşında olan SMA hastası Aysun Erim, “Ben bu ilacı, sadece kendim için değil, tüm SMA hastaları için istiyorum” isyanına tanıklık eden İmamoğlu, “Konuyla özel olarak ilgileneceğim. Genel anlamda yetkililer sesini duysun diye yanına geldim” demişti. İmamoğlu, Aysun Erim’i, Aydıntepe semt pazarını ikinci ziyaretinde de unutmadı. Erim ailesi, evlerine ikinci kez konuk olan İmamoğlu’na, o dönemde kendilerine ses olmasından dolayı teşekkürlerini iletti. İmamoğlu, ilaçlarını kullandığını söyleyen Erim’e, “Geçen seferden daha iyi gördüm seni” sözleriyle karşılık verdi. İmamoğlu, Erim ailesinin evinden ayrıldıktan sonra, Aydıntepe Mahallesi Muhtarı Ayşegül Duran’ı makamında ziyaret etti. Tuzla İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde ziyaret ettiği iki fabrikada çalışan işçilerle fotoğraf çektiren İmamoğlu, Tuzla’da, son olarak, “Tepeören Meydan ve Altyapı Çalışması” şantiyesinde incelemelerde bulundu.