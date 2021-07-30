İmamoğlu: “1 Yıl Önce Destek Duvarını Selamlamıştık Şimdi Sanatı Konuşuyoruz''

ATAŞEHİR / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 ilçeden geçecek 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016’da başladı. Yüzde 55 seviyesine ulaşan imalat işlemleri, finansman yetersizliğinden dolayı, 2019 yılının Mart ayında durma noktasına geldi. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, durmuş metro hatları konusuna öncelik verdi ve finans kaynağı bulma konusuna yoğunlaştı. Dudullu-Bostancı metro hattındaki çalışmalar, İBB öz kaynakları devreye sokularak, 2020 yılında tekrar başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın Kayışdağı İstasyonu şantiyesinde 10 Temmuz 2020’de düzenlenen törenle, Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın yapım işlerini yeniden başlattı.

İMALAT, 1 YILDA YÜZDE 55’TEN YÜZDE 75’E ÇIKTI

İmamoğlu, bugün de imalat işlemleri yüzde 75 seviyesine kadar ulaşan hattın yine Kayışdağı İstasyonu’ndaydı. İstasyondaki son ray hattının kaynatma işlemini gerçekleştiren İmamoğlu; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner’den proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İstasyon bünyesinde kültür-sanat alanı olarak tasarlanan “Zemin İstanbul” alanını da gezen İmamoğlu, incelemeyle ilgili değerlendirmesini de burada yaptı. Dudullu-Bostancı hattının, Anadolu yakasının en yoğun kullanılacak hatlarından birisi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

TEKNOLOJİ MERKEZİ MÜJDESİ

“Her zaman söylüyorum: Bir başka boyutu da bu yoğun nüfusu sahile taşıyan da bir hat olacak. Bostancı'dan, aynı zamanda deniz ulaşımıyla buluşturacağız. Onun etkisini de canlı yaşıyor olacağız. Yine orada bizim sıkı bir peyzaj ve meydan alanımız var. Bugün Dudullu'da raylarımızı kaynattık bir örnek olarak. Çok değerli. İnşallah bu kıvılcım, bir an önce burada hattımızın bitimine vesile olur. Eylül ayında sürüş denemelerini başlatıyor arkadaşlarımız sinyal vererek. Aynı zamanda bu tür alanlar çok kıymetli; sanat alanı, buluşma alanı… Yanı sıra burada elde ettiğimiz bir boşluğu da yine yüksek teknolojiyle alakalı, gençlere fırsat verilen, start-up’larıyla (girişimleriyle) burada buluştukları, gelişim çalışmalarını, atölyelerini yürüttükleri bir merkez çalışıyoruz. Onun da müjdesini en yakın zamanda gençlerimizle paylaşıyor olacağız. Yakınlarda çok değerli üniversiteler var. O üniversitelerin de birkaç durakla geldiği bir yer burası. Bir özelliği de Anadolu yakasının en büyük istasyonu olması. O bakımdan az önce de arkadaşlarım gördü, iksaları (destek duvarı) yapılmış bir çukuru selamlamıştık 1 yıl önce. Bugün ise, içinde tasarımı, sanatı konuşuyor durumdayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah tamamına erdirsin.”

4 İLÇEDEN GEÇECEK 13 İSTASYON OLACAK

Hat; Dudullu istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile Mevlana istasyonunda Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattı ile Bostancı istasyonunda ise Marmaray işletmesi ile entegre olacak. Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek hatta, 13 istasyon (Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlâna, İmes, Modoko, Dudullu, Huzur, Parseller) bulunacak.

İmamoğlu; Kayışdağı’nın ardından Maltepe’ye geçerek, “Başıbüyük-Samandıra Arası Yol Kavşak İnşaatı”nda da incelemelerde bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)