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İmamğolu : Yağmurun Altında Haramidere' de İncelemelerde Bulundu.
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Haramidere’de incelemelerde bulunan İmamoğlu: “Çözüm...

İmamğolu : Yağmurun Altında Haramidere' de İncelemelerde Bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’taki Haramidere üzerinde, sağanak yağmur altında incelemelerde bulundu. Son olarak 23 Haziran 2020’de yaşanan sel felaketiyle gündeme gelen deredeki taşmaların yılların ihmali olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Yıllar boyu yapılan/yapılmayan doğru işler, eksik işler bugüne geldi. Ama artık çözüm bizde. Çalışacağız. Allah’ın izniyle, çok hızlı bir şekilde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız” dedi. 

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
29 Eylül 2020 Salı 14:07
İmamğolu : Yağmurun Altında Haramidere' de İncelemelerde Bulundu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin en yoğun nüfuslu ilçesi Esenyurt’ta, incelemelerde bulundu. Zaman zaman sağanak yağmur altında gerçekleştirilen inceleme gezisinde İmamoğlu’na; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve İBB üst yönetimi eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, sırasıyla Saadetdere İSKİ Alanı Park Yapımı, Adile Naşit Bulvarı Otopark İnşaatı, Haramidere Dere Islahı, Esenyurt Devlet Hastanesi Kavşağı Ulaşım Planlama ve Haramidere-Kıraç İmar Yolu İnşaatı Fen İşleri projelerini gezdi. 

YAĞMUR ALTINDA İNCELEME 

Geziyle ilgili değerlendirmesini, son olarak 23 Haziran 2020’de yaşanan sel felaketiyle gündeme gelen Haramidere üzerindeki köprüde yapan İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Esenyurt ilçemizde, muhtelif noktalardaki hem altyapı hem üstyapı şantiyelerimizi geziyoruz Belediye Başkanı’mızla. En kritik noktalardan birindeyiz. Zira buradaki selde yaşanan travmayı hepimiz biliyoruz. Farklı milliyetten bir misafirimiz de hayatını kaybetmişti. Bunun yaşanmaması adına İSKİ yoğun bir çalışma içerisinde. Burada yapılan hem yeni hatlar hem dere yatağının genişletilmesi, inşallah buradaki sorunu kalıcı olarak çözecek. Ama ne yazık ki çözüm burada bitmiyor; devamı var. Ara yollar, kollar… Birçok altyapı ihmalinin olduğunu biliyoruz Esenyurt’ta. Bütün bunları aşmak için de burada yatırımlarımıza devam edeceğiz. Öncelikli alanları belediyemizle konuşuyoruz. Her belediyede olduğu gibi, Esenyurt Belediye’mizle beraber, koordineli iş üretme çabası içindeyiz. Ne yazık ki, İstanbul’un en yoğun göç alan, en yoğun nüfusunun var olduğu ve aynı şekilde de artmaya devam ettiği Esenyurt ilçemize, başta altyapı olmak üzere, birçok konuda hızlı yatırımlar, hızlı tedbirler almak zorunluluğumuz var. Bu, ne yazık ki, yılların ihmali; başta imar yoğunlukları yaratmak olmak üzere ve buna dönük altyapıyı olgunlaştırmamak kavramı üzerinde. Ama bu yıllar boyu oluşan ihmaller, yıllar boyu yapılan/yapılmayan doğru işler, eksik işler bugüne geldi. Ama artık çözüm bizde. Çalışacağız. Allah’ın izniyle, çok hızlı bir şekilde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız.”

Son Güncelleme: 29.09.2020 14:16
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