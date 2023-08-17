İmamaoğlu : İstanbul'un Batısına İlk Metronun Erişimi Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği proje, hizmet noktası incelemelerinin bir yenisi için bugün Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattı şantiyesindeydi. Hattın Küçükçekmece’de devam eden kazı çalışmalarında TBM geçişine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile tanıklık eden İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’dan hatla ilgili bilgi aldı. Değerlendirmesini saha gezisinin sonunda yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Küçükçekmece - İstanbul

İKİ HAT ENTEGRE OLACAK

Mahmutbey- İstanbul Tema Hastanesi bölümünde çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirten İmamoğlu, “Devamını da inşallah hızlı bir şekilde bir takım finansmanla ilgili süreçleri tamamlandığında daha etkin bir şekilde yapacağız. Ayrıca Esenyurt'u da Saadetdere'ye uzatarak aslında ileride Sefaköy-Beylikdüzü hattıyla da birleşen bir hatta dönüştüreceğiz” dedi.

“BURAYI SIFIR DÜZEYİNDE ALMIŞTIK”

TBM geçişiyle hattın 2 bin 200 metresinin tamamlanmış olduğunu kaydeden İmamoğlu, “İstanbul Tema Hastanesi bölümünden başlayan TBM kazıları şu anda tam gaz Mahmutbey'e doğru gidiyor. Etkin bir biçimde ilerliyoruz. Burayı sıfır düzeyinde almıştık. Her ne kadar 2017’de ihalesi yapılmış olsa da hiç başlanmamıştı. Birçok projeyle ilgili süreçleri revize edildi, yenilendi. Bir nevi kusur olmayacak şekilde başlangıcını sağlamış olduk. Yüzde 25’i aşan bir oranda ilerleme kaydettik. Hem yüklenicilerimiz, hem kurumumuzun kıymetli çalışanları, yöneticileri çok uyumlu bir çalışma yürütüyorlar” diye konuştu.

İSTANBUL’UN BATISINA İLK METRO

İmamoğlu, projenin tamamlanmasıyla şehrin batısına ilk kez metro geleceğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

“İstanbul'un batısına ilk metronun erişimi başlıyor. Küçükçekmece'yi bir hat kabul edersek Küçükçekmece'nin batısına doğru ilk defa Bahçeşehir’de Esenyurt’ta bir metro hattımız ilerliyor. Çok ihmal edildi yıllarca. Sefaköy- Beylikdüzü metro projemizi başlattığımızda aslında iki koldan hem kuzeyden, hem güneyden, neredeyse iki buçuk, üç milyon insanımızı İstanbul'a bağlamış olacağız. İstanbul'un en önemli hatlarından ikisi bunlar… Değerli arkadaşlarımız muhtarlarımız, Küçükçekmece Belediye Başkanımız burada. Hep beraber TBM geçişini alkışladık. Bir an önce Esenyurt'a erişmesini istiyoruz. Allah tamamına erdirsin diyelim.”

KABATAŞ-ESENYURT 68 DAKİKA

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı, halihazırda işletme altında olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın devamı niteliğinde. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı, nüfusu 1 Milyon’un üzerinde olan Esenyurt bağlanan; İstanbul’un batısına raylı sistem erişimi sağlanacak. Hattın hizmete açılmasıyla birlikte, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verilecek ve Kabataş-Esenyurt arasında kesintisiz raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Seyahat süreci 68 dakika olacak.