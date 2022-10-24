“İlk Yardım Eden Sen Ol” Projesi Hayata Geçti.

Beylikdüzü Belediyesi, kazaların yanı sıra afet ve acil durumlarda vatandaşlara ilk yardım yapma becerisi kazandırmak amacıyla “İlk yardım eden sen ol” projesini hayata geçirdi. İlk yardım uygulamaları konusunda bireylerde istek ve merak uyandırmak amacıyla yapılan eğitimlerde, ilk yardımın temel uygulamaları olan koruma, bildirme ve kurtarma hakkında bilgiler veriliyor. 20 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler, Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet binası ile Marmara Mahallesinde bulunan Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde yapılıyor.Afet ve acil durum gönüllüleri ve STK üyelerinin de katılabileceği eğitimlerde; solunum tıkanıklığı, heimlich manevrası, kanamalar, yaralanmalar, kafatası ve omurga yaralanmaları, ısı dengesi bozuklukları, yanık, donma, bilinç bozuklukları, bayılma, koma, zehirlenmeler, kırık, çıkık ve burkulma,deprem sonrası karşılaşılabilecek acil durumlarda kazazedeyi kaza ortamından çıkarma, kanama, şok, uzuv kopması ve kırıklar hakkında bilgiler ve müdahale yöntemleri anlatılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





“Altın dakikaları değerlendirebilecek, ilk yardım eğitimi alanların sayısını artıracağız”

İlçe genelinde afet ve acil durumlara yönelik farkındalık düzeyini artırma çalışmalarının yanı sıra ilk yardım eğitimleri de vererek öncü bir kurum olma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, “Türkiye ve dünya genelinde trafik kazaları, afet ve acil durumlar nedeniyle her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Bilimsel verilere göre, kaza kaynaklı ölümlerin yüzde 50'si kazanın meydana gelmesinden sonraki ilk 30 dakika içinde gerçekleşiyor. Acil yardım ambulanslarının vakaya ulaşma süresinin kırsalda ortalama 45 dakika, şehir merkezinde ise ortalama 8 dakika olduğu düşünüldüğünde olay yerine ambulans ulaşıncaya kadar sürdürülen ilk yardım hayat kurtarıcı olabilmekte. Bu ilk 10 dakika insan hayatı için önem ve ehemmiyet arz ettiğinden “Altın dakikalar” diyoruz. Bizim de projemizin amacı, altın dakikaları değerlendirebilecek ilk yardım eğitimi alanların sayısını artırmak. Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak 4 sağlık personellerimizi ilk yardım eğitimcisi olarak yetiştirdik. Eğitimcilerimiz tarafından ilçemizde ikamet eden ve talep eden tüm vatandaşlarımıza ilk yardım farkındalık eğitimleri vererek ve farkındalık düzeyini artırarak, acil durumlarda ilçemizdeki müdahale kapasitemizi de yükseltmeyi hedefliyoruz. “İlk yardım eden sen ol” sloganı ile başlatmış olduğumuz proje ile ilçemizde ilk yardım eğitimi almamış kimse kalmasın istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal bilinç oluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Hasta veya yaralıya yapılacak ilk yardım desteğinin,eğitim alan bir kişi tarafından uygulanmasının önemli olduğunun altını çizen Esmer, “Bilinçsizce ya da yanlış uygulamalara dayalı yapılan ilk yardım, ne yazık ki kişilerin ölümüne ya da sakat kalmasına neden oluyor. Hem yanlış ilk yardım uygulamalarının önüne geçmek hem de halkımızda ilk yardım bilinci oluşması için yıl boyunca ilk yardım eğitiminin önemi konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler ve eğitimler düzenleyerek toplumsal bilinç oluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. 20 kişilik gruplar halinde verileceğimiz eğitimlerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Başvuru yapmak veya detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0212 875 65 72 ve 444 09 39 - 2335/3570 dahili numaralarımızdan bize ulaşabilirler.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

