banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.977,51
ALTIN
985,78
DOLAR
18,61
STERLİN
21,02
EURO
18,39
Eğitimin Yaşı Yok Diyerek Kucaklarında Çocukları İle Derse Girdiler
Eğitimin Yaşı Yok Diyerek Kucaklarında...
Günümüzü Unutmamdılar
Son Dakika
Günümüzü Unutmamdılar
İBB Başkanı İmamoğlu Gümüşhane'de İsyan Etti Mekan Yapıyoruz İlgili Kurum Teslim Almaya Gelemiyor Bu Nedir Yahu !...
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Gümüşhane'de İsyan...
“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam” Sergisi Açılıyor
“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali...

“İlk Yardım Eden Sen Ol” Projesi Hayata Geçti.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkına afet ve acil durumlardailk yardım yapma becerisi kazandırmak amacıyla “İlk yardım eden sen ol” projesini hayata geçirdi.Projenin amacının ilk yardım uygulamaları konusunda kişileri bilinçlendirmek ve farkındalık kazandırmak olduğunu dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, “Hasta veya yaralıya yapılacak ilk yardım desteğinin, eğitim alan bir kişi tarafından uygulanması hayati önem taşıyor. Bilinçsizce ya da yanlış uygulamalara dayalı yapılan ilk yardım, ne yazık ki kişilerin ölümüne ya da sakat kalmasına neden oluyor.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 13:58
“İlk Yardım Eden Sen Ol” Projesi Hayata Geçti.
banner171

Beylikdüzü Belediyesi, kazaların yanı sıra afet ve acil durumlarda vatandaşlara ilk yardım yapma becerisi kazandırmak amacıyla “İlk yardım eden sen ol” projesini hayata geçirdi. İlk yardım uygulamaları konusunda bireylerde istek ve merak uyandırmak amacıyla yapılan eğitimlerde, ilk yardımın temel uygulamaları olan koruma, bildirme ve kurtarma hakkında bilgiler veriliyor. 20 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler, Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet binası ile Marmara Mahallesinde bulunan Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde yapılıyor.Afet ve acil durum gönüllüleri ve STK üyelerinin de katılabileceği eğitimlerde; solunum tıkanıklığı, heimlich manevrası, kanamalar, yaralanmalar, kafatası ve omurga yaralanmaları, ısı dengesi bozuklukları, yanık, donma, bilinç bozuklukları, bayılma, koma, zehirlenmeler, kırık, çıkık ve burkulma,deprem sonrası karşılaşılabilecek acil durumlarda kazazedeyi kaza ortamından çıkarma, kanama, şok, uzuv kopması ve kırıklar hakkında bilgiler ve müdahale yöntemleri anlatılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


 

“Altın dakikaları değerlendirebilecek, ilk yardım eğitimi alanların sayısını artıracağız”

İlçe genelinde afet ve acil durumlara yönelik farkındalık düzeyini artırma çalışmalarının yanı sıra ilk yardım eğitimleri de vererek öncü bir kurum olma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, “Türkiye ve dünya genelinde trafik kazaları, afet ve acil durumlar nedeniyle her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Bilimsel verilere göre, kaza kaynaklı ölümlerin yüzde 50'si kazanın meydana gelmesinden sonraki ilk 30 dakika içinde gerçekleşiyor. Acil yardım ambulanslarının vakaya ulaşma süresinin kırsalda ortalama 45 dakika, şehir merkezinde ise ortalama 8 dakika olduğu düşünüldüğünde olay yerine ambulans ulaşıncaya kadar sürdürülen ilk yardım hayat kurtarıcı olabilmekte. Bu ilk 10 dakika insan hayatı için önem ve ehemmiyet arz ettiğinden “Altın dakikalar” diyoruz. Bizim de projemizin amacı, altın dakikaları değerlendirebilecek ilk yardım eğitimi alanların sayısını artırmak. Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak 4 sağlık personellerimizi ilk yardım eğitimcisi olarak yetiştirdik. Eğitimcilerimiz tarafından ilçemizde ikamet eden ve talep eden tüm vatandaşlarımıza ilk yardım farkındalık eğitimleri vererek ve farkındalık düzeyini artırarak, acil durumlarda ilçemizdeki müdahale kapasitemizi de yükseltmeyi hedefliyoruz. “İlk yardım eden sen ol” sloganı ile başlatmış olduğumuz proje ile ilçemizde ilk yardım eğitimi almamış kimse kalmasın istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal bilinç oluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Hasta veya yaralıya yapılacak ilk yardım desteğinin,eğitim alan bir kişi tarafından uygulanmasının önemli olduğunun altını çizen Esmer, “Bilinçsizce ya da yanlış uygulamalara dayalı yapılan ilk yardım, ne yazık ki kişilerin ölümüne ya da sakat kalmasına neden oluyor. Hem yanlış ilk yardım uygulamalarının önüne geçmek hem de halkımızda ilk yardım bilinci oluşması için yıl boyunca ilk yardım eğitiminin önemi konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler ve eğitimler düzenleyerek toplumsal bilinç oluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. 20 kişilik gruplar halinde verileceğimiz eğitimlerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Başvuru yapmak veya detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0212 875 65 72 ve 444 09 39 - 2335/3570 dahili numaralarımızdan bize ulaşabilirler.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biosin Tuzla Böcek İlaçlama Hizmeti
Biosin Tuzla Böcek İlaçlama Hizmeti
Rio Bakoo ve Kinyas ortak proje için bir araya geldiler
Rio Bakoo ve Kinyas ortak proje için bir araya geldiler
120 Yıllık Endüstriyel Miras Cendere Sanat’a Dönüştü.
120 Yıllık Endüstriyel Miras Cendere Sanat’a Dönüştü.
Pilot Eğitimlerinde 4’üncü Dönem…
Pilot Eğitimlerinde 4’üncü Dönem…
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Yetenek Sınavı Heyecanı Yaşandı
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Yetenek Sınavı Heyecanı Yaşandı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169