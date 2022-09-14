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İlk Evim İlk İş Yerim Projesi, Kapsayıcı Üç Ayaklı Modeli İle Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacak

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:56
İlk Evim İlk İş Yerim Projesi, Kapsayıcı Üç Ayaklı Modeli İle Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen projenin kapsayıcı üç ayaklı modeli ile oldukça değerli olduğunu vurgulayan Başkan Asmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin, hem vatandaşlarımız nezdinde hem de oluşturacağı ekonomik hareketlilik ile ülke ekonomimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. *Sabit gelirli vatandaşlarımıza uygun konut edinme fırsatı sunan projenin sadece konutla sınırlı kalmayıp, iş yerleri ve uygun koşullarda konut arsası sunulması gibi farklı alanları da kapsar nitelikte şekillenmesini oldukça kıymetli buluyoruz. Üçlü paket şeklinde sunulan bu proje, vatandaşların kendi evlerini inşa edebileceği altyapısı hazır konut arsalarının oluşturulması ile daha da anlam kazanıyor. MÜSİAD olarak önerdiğimiz altyapısı tamamlanmış konut arsası planının da bu projeye dahil edilmesi memnuniyet verici bir gelişmedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, iki yıl gibi çok kısa bir sürede 500 bin sosyal konut, 250 bin konut imarlı arsa ve 50 bin iş yerini kapsayan proje; Cumhuriyet tarihinin en kıymetli projelerinden biri olacaktır.* Bununla birlikte MÜSİAD olarak, hayata geçirdiğimiz yatırım ve üretim hareketliliği de ülkemizin dört bir yanında süren yatırımlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konut projesine ek olarak bölgesel yatırımlarımızla, istihdamı destekleyici girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 14.09.2022 11:20
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