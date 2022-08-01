İlhan İrem ‘Işık Ve Sevgiyle’ Uğurlandı

BEYOĞLU-ŞİŞLİ-BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem (67), 28 Temmuz'da hayatın kaybetti. Bir döneme damga vuran efsane sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Merhum İrem için saat 12.00'de Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Usta sanatçının naaşı, vasiyeti gereği Türk bayrağına sarılı olarak AKM sahnesine getirildi. Bu sırada ailesi, dostları ve sevenleri İrem’i, son kez çıktığı sahnede dakikalarca alkışladı. İrem için düzenlene anma töreni, sanat dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

İMAMOĞLU: “İREM, TOPLUMDAKİ YERİNİ HAK ETMİŞ BİR DEĞERİMİZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İrem için düzenlenen anma töreninde bir konuşma yaptı. İrem’i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugün, ne yazık ki yine bir değerimizi, sanatçımızı, İstanbul’umuzun bir kıymetlisini, memleketimizin bir kıymetlisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ölüm haberini bana bir yetkili arkadaşımız arayıp bildirdiğinde, çok enteresan bir biçimde yanımdaki arkadaşıma, ‘İlhan İrem’i kaybettik’ ve ardından, ‘Çok seviyordum’ dedim. Bu, çok enteresan bir duygu. İnsanların içinde bazı şeyler birikiyor ve bir an kaybedince, hatırlıyorsunuz. O ‘Çok seviyordum’ lafını bana dedirtmesi çok enteresan bir şey. Biz yan yana gelmedik, el sıkışmadık. Ama bu duyguyu vermek bir insana, bunu verebilen bir insan olmak, herhalde çok özel bir insan olmasına yetiyor. Bu manada, gerçekten insanların aklına kazınan, duyguları yerleştiren, sözleriyle düşündüren çok özel bir sanatçı. Onun güzel ve özel sesi, sözlerinin yanı sıra, gerçekten insana huzur veren, düşündüren ve iyi hissettiren bir sesti. İlhan İrem’in yerini elde ederken, hakkıyla elde ettiğini bize hissettiriyor. Yani hiçbir suni katkı yok; tümden doğallığıyla ve kendisinin hakkıyla elde ettiği bir yeri var. Sanatçılığının yanı sıra kişiliği, sanatçı duruşuyla herkesin kalbini kazanan bir insan.”

“KEŞKE BOŞ GÜNDEM İÇERİSİNDE BU SESLERİ DAHA FAZLA DUYSADIK DA BUGÜNLERİ YAŞAMASAYDIK”

İrem’in Atatürk’ün sanatçı tarifinde kullandığı, “Alnında ışığı ilk hisseden” sanatçılardan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Son dönemde yazdığı yazılarıyla, ifade ettikleriyle, aslında ne kadar öngörüsü yüksek, geleceği görebildiğini bize göstermişti. Keşke, ülkemizin çoğu zaman boş gündeminin içerisinde bazen bizi meşgul eden, hiçbir şey kazandırmayan, hatta çoğu zaman geri götüren gündemin içerisinde, bu sesleri daha fazla, daha sık duyabilseydik de bugünleri yaşamasaydık. Daima o güzel hisleriyle, düşünceleriyle, eserleriyle, sözleriyle bizimle beraber olacak. Elbette ki, bu an itibariyle İlhan İrem, İstanbul’a emanettir. İstanbul’da, her türlü kendisini ve eserlerini yaşatmaya, onu özel konumunda hissettirmeye devam edeceğiz, diğer sanatçılarımızda olduğu gibi. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun” ifadelerini kullandı.

İrem, Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.