‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması Gerçekleşti

ŞİŞLİ / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu’nun öncülüğünde, İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan “Büyüt Hayallerini” projesinin “İlham Veren Adımlar Buluşması”nın ilkine, eşi ile birlikte ev sahipliği yaptı. İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, “Büyüt Hayallerini” bursiyerleri ile İBB’nin kız yurtlarında yerleşen öğrenciler davetli olarak katıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki etkinlikte ilk konuşmayı Dilek İmamoğlu gerçekleştirdi. “21. yüzyılda her alanda ilerleme kaydettiğini söyleyen eril dünya maalesef insanlık konusunda sınıfta kalmıştır. Çünkü kadın hakları meselesi, insan hakları meselesidir” diyen Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İNSAN OLARAK KALABİLMEK BU KADAR ZOR OLMAMALI”

“Öyle şeyler görüyor, öyle şeylere muhatap oluyoruz ki; her gün her dakika, insan olmaktan utanmakla, insanlığımızla gurur duymak arasında gelip gidiyoruz. Oysa insan olmayı başarmak ve insan olarak kalabilmek, bu kadar zor olmamalı. Bizi, her 8 Mart günü bir kez daha isyan ettiren tüm o eşitsizlikler, bütün o haksızlıklar, adaletsizlikler; hepsinden kurtulup, eşit, özgür ve mutlu bir hayatı paylaşmak, bu kadar zor olmamalı. Zorluk, sadece önümüze çıkarılan engellerde, karşımıza dikilen yasaklarda değil. Asıl büyük zorluk içimizde. Asıl zorluk, kendimize yeterince inanmıyor olmamızda. İçimizdeki gücün büyüklüğünün farkında değiliz. Farkında olursak, başarabiliriz. Bu kısır döngüyü kırmak, herkesin, ama özellikle de kadınların kendi içlerindeki gücün farkında olmasıyla mümkün olabilir ancak. Cesaret ve dayanışmayla mümkün olabilir. Her ne pahasına olursa olsun, adım atmak, harekete geçmek ve bir yerden başlamak zorundayız.”

SIRADA SENARYOSU YARIŞMASI VAR

“İlham Veren Adımlar” kitabının, bu yıl İngilizceye çevrileceği bilgisini paylaşan Dilek İmamoğlu, “Böylece dünyanın her yerindeki kız çocuklarıyla buluşmaya başladık. Ülkemizin değerli kadınlarının başarı hikayeleri artık dünyanın başka yerlerinde de kız çocuklarına ilham oluyor” dedi. Proje kapsamındaki ikinci kitap olan “Birlikte Güçlüyüz”ün yayına hazırlandığı bilgisini veren Dilek İmamoğlu, “Büyüt Hayallerini temalı bir film senaryosu yarışmasının da planlamasını yapmaktayız. ‘İlham Veren Adımlar’ kitabımızdan elde edilen gelirle bu yıl, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören 300 kız öğrenciye burs vermeye başladık. Amacımız, proje geliriyle bu sayıyı daha da artırmak; çocuklarımız için bilim, kültür ve sanat çalışmalarını gerçekleştirecekleri bir merkez ve bir öğrenci yurdu yapmak.

EKREM İMAMOĞLU: “DAHA ÇOK GENÇ KIZIN HAYATINA DOKUNMALIYIZ”

“Burada, ‘Büyüt hayallerini’ projesinden elde edilen gelirlerle eğitimine destek olunan pırıl pırıl genç hanımefendileri, genç kızları görüyorum. Ve büyük de mutluluk duyuyorum” diyen İmamoğlu, “Açıkçası çok değerli bir iş olmuş. Sayısının büyümesini, gücünün artmasını diliyorum. Bu güzel adımı atan ve bunu büyüten sevgili eşimi, Dilek’i ve onun yakın çalışma arkadaşlarını da yürekten kutluyorum. Daha çok genç kızın hayatına dokunmalıyız. Bu memlekette kızlarımızın okuduğu zaman, iyi eğitim aldıkları zaman, iyi meslek sahibi oldukları zaman toplumun dayanıklılığı, toplumun gücünün daha iyi bir yere varacağını net olarak biliyoruz ve buna inanıyoruz. Toplumda, özellikle cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda da başta biz yöneticilere çok önemli bir görev düşüyor” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK'E NE KADAR MİNNET DUYSAK AZDIR”

“Belediyemiz tarihinde, ilk kez öğrenci yurdumuz oldu ve burada önceliği kız öğrencilerimize tanıdık. Şu anda 625 kız öğrenciye ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, hedeflerini, “5000 öğrenciyi ağırlayacak yurt kapasitesine sahip bir belediye olmak istiyoruz” sözleriyle özetledi. Tarih boyunca kadın hareketine yön veren bütün kıymetli isimleri minnetle andığını belirten İmamoğlu, “Dünyaya öncü olma konusunda, Türkiye'mizin o ilk yıllarında, Cumhuriyet’imizin o ilk yıllarında cesaretle kadının hem toplumdaki yerine hem seçme seçilme hakkından davranışlarıyla ve kadına gösterdiği büyük ilgiyle ve onlara verdiği cesaretle, hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar minnet duysak azdır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Her kız çocuğunun eşit olarak dünyaya geldiğini kaydeden İmamoğlu, “Kız-erkek ayırt etmeksizin, eşit doğan bütün çocuklarımızı, aynı zamanda bütün kızlarımızın da eşit haklarla beraber bu ülkede eğitim almalarını sağlamak, hepimizin boynunun borcudur. Bu mücadeleyi en sonsuz bir biçimde vereceğimize, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu konuda kendi yaşamımda da bu tür süreçlerin örneği olan ve büyük katkılarla bu mücadeleye katılan kıymetli eşime, Dilek’e de yürekten teşekkür ediyorum. Ona da başarılar diliyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

7 KADIN 7 HİKAYE

İmamoğlu çiftinin konuşmalarının ardından; alanında uzman 7 konuk kadın, kendi başarı hikayelerini; müzik, dans ve kareografi eşliğinde canlandırdı. Kendi hikayelerini anlatan 7 isim; Judith Malika Liberman (yazar, masal anlatıcısı, öğretmen), Aysun Tecir (Karaköy Tüneli’nin ilk kadın vatmanı), Doğa Taşlardan (bağımsız araştırmacı), Gökhan Çınar (klinik psikolog, yazar, program yapımcısı-sunucusu), Altın Mimir (avukat), Özlem Cankurtaran (tıp doktoru, göğüs cerrahı) ve Münteha Adalı (girişimci, iş insanı) oldu. Bugüne kadar 100.000 adetle 4. baskıya ulaşan “İlham Veren Adımlar” kitabının geliriyle, 300 kız öğrenciye eğitim bursu desteği sağlandı. 300 öğrenciye umut olan kitapta, Türkiye’de yaşamış ve yaşamakta olan 40 kadının başarı hikayesini, 40 değerli isim kaleme aldı.