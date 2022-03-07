banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.997,33
ALTIN
915,70
DOLAR
14,41
STERLİN
18,95
EURO
15,70
İBB Obeziteye de El Attı :Türkiye de 3 Kişiden 1’i Obez
İBB Obeziteye de El Attı...
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan Bıçaklanarak Öldürüldü
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan...
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...

‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması Gerçekleşti

Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan ‘Büyüt Hayallerini’ projesinin, ‘İlham Veren Adımlar Buluşması’nın ilki yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen buluşmada konuşan Dilek İmamoğlu, “Ülkemizin değerli kadınlarının başarı hikayeleri, artık dünyanın başka yerlerinde de kız çocuklarına ilham oluyor. ‘İlham Veren Adımlar’ kitabının satışından elde edilen gelirle, 300 kız öğrenciye eğitim bursu desteği sağladık. Amacımız, proje geliriyle bu sayıyı daha da artırmak; çocuklarımız için bilim, kültür ve sanat çalışmalarını gerçekleştirecekleri bir merkez ve bir öğrenci yurdu yapmak” dedi. İBB Başkanı İmamoğlu da “Kız-erkek ayırt etmeksizin, eşit doğan bütün çocuklarımızın, eşit haklarla beraber bu ülkede eğitim almalarını sağlamak, hepimizin boynunun borcudur” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:34
‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması Gerçekleşti
banner171

ŞİŞLİ / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu’nun öncülüğünde, İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan “Büyüt Hayallerini” projesinin “İlham Veren Adımlar Buluşması”nın ilkine, eşi ile birlikte ev sahipliği yaptı. İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, “Büyüt Hayallerini” bursiyerleri ile İBB’nin kız yurtlarında yerleşen öğrenciler davetli olarak katıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki etkinlikte ilk konuşmayı Dilek İmamoğlu gerçekleştirdi. “21. yüzyılda her alanda ilerleme kaydettiğini söyleyen eril dünya maalesef insanlık konusunda sınıfta kalmıştır. Çünkü kadın hakları meselesi, insan hakları meselesidir” diyen Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu: 

“İNSAN OLARAK KALABİLMEK BU KADAR ZOR OLMAMALI”

“Öyle şeyler görüyor, öyle şeylere muhatap oluyoruz ki; her gün her dakika, insan olmaktan utanmakla, insanlığımızla gurur duymak arasında gelip gidiyoruz. Oysa insan olmayı başarmak ve insan olarak kalabilmek, bu kadar zor olmamalı. Bizi, her 8 Mart günü bir kez daha isyan ettiren tüm o eşitsizlikler, bütün o haksızlıklar, adaletsizlikler; hepsinden kurtulup, eşit, özgür ve mutlu bir hayatı paylaşmak, bu kadar zor olmamalı. Zorluk, sadece önümüze çıkarılan engellerde, karşımıza dikilen yasaklarda değil. Asıl büyük zorluk içimizde. Asıl zorluk, kendimize yeterince inanmıyor olmamızda. İçimizdeki gücün büyüklüğünün farkında değiliz. Farkında olursak, başarabiliriz. Bu kısır döngüyü kırmak, herkesin, ama özellikle de kadınların kendi içlerindeki gücün farkında olmasıyla mümkün olabilir ancak. Cesaret ve dayanışmayla mümkün olabilir. Her ne pahasına olursa olsun, adım atmak, harekete geçmek ve bir yerden başlamak zorundayız.” 

SIRADA SENARYOSU YARIŞMASI VAR

“İlham Veren Adımlar” kitabının, bu yıl İngilizceye çevrileceği bilgisini paylaşan Dilek İmamoğlu, “Böylece dünyanın her yerindeki kız çocuklarıyla buluşmaya başladık. Ülkemizin değerli kadınlarının başarı hikayeleri artık dünyanın başka yerlerinde de kız çocuklarına ilham oluyor” dedi. Proje kapsamındaki ikinci kitap olan “Birlikte Güçlüyüz”ün yayına hazırlandığı bilgisini veren Dilek İmamoğlu, “Büyüt Hayallerini temalı bir film senaryosu yarışmasının da planlamasını yapmaktayız. ‘İlham Veren Adımlar’ kitabımızdan elde edilen gelirle bu yıl, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören 300 kız öğrenciye burs vermeye başladık. Amacımız, proje geliriyle bu sayıyı daha da artırmak; çocuklarımız için bilim, kültür ve sanat çalışmalarını gerçekleştirecekleri bir merkez ve bir öğrenci yurdu yapmak. 

EKREM İMAMOĞLU: “DAHA ÇOK GENÇ KIZIN HAYATINA DOKUNMALIYIZ”

“Burada, ‘Büyüt hayallerini’ projesinden elde edilen gelirlerle eğitimine destek olunan pırıl pırıl genç hanımefendileri, genç kızları görüyorum. Ve büyük de mutluluk duyuyorum” diyen İmamoğlu, “Açıkçası çok değerli bir iş olmuş. Sayısının büyümesini, gücünün artmasını diliyorum. Bu güzel adımı atan ve bunu büyüten sevgili eşimi, Dilek’i ve onun yakın çalışma arkadaşlarını da yürekten kutluyorum. Daha çok genç kızın hayatına dokunmalıyız. Bu memlekette kızlarımızın okuduğu zaman, iyi eğitim aldıkları zaman, iyi meslek sahibi oldukları zaman toplumun dayanıklılığı, toplumun gücünün daha iyi bir yere varacağını net olarak biliyoruz ve buna inanıyoruz. Toplumda, özellikle cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda da başta biz yöneticilere çok önemli bir görev düşüyor” şeklinde konuştu. 

“ATATÜRK'E NE KADAR MİNNET DUYSAK AZDIR”

“Belediyemiz tarihinde, ilk kez öğrenci yurdumuz oldu ve burada önceliği kız öğrencilerimize tanıdık. Şu anda 625 kız öğrenciye ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, hedeflerini, “5000 öğrenciyi ağırlayacak yurt kapasitesine sahip bir belediye olmak istiyoruz” sözleriyle özetledi. Tarih boyunca kadın hareketine yön veren bütün kıymetli isimleri minnetle andığını belirten İmamoğlu, “Dünyaya öncü olma konusunda, Türkiye'mizin o ilk yıllarında, Cumhuriyet’imizin o ilk yıllarında cesaretle kadının hem toplumdaki yerine hem seçme seçilme hakkından davranışlarıyla ve kadına gösterdiği büyük ilgiyle ve onlara verdiği cesaretle, hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar minnet duysak azdır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Her kız çocuğunun eşit olarak dünyaya geldiğini kaydeden İmamoğlu, “Kız-erkek ayırt etmeksizin, eşit doğan bütün çocuklarımızı, aynı zamanda bütün kızlarımızın da eşit haklarla beraber bu ülkede eğitim almalarını sağlamak, hepimizin boynunun borcudur. Bu mücadeleyi en sonsuz bir biçimde vereceğimize, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu konuda kendi yaşamımda da bu tür süreçlerin örneği olan ve büyük katkılarla bu mücadeleye katılan kıymetli eşime, Dilek’e de yürekten teşekkür ediyorum. Ona da başarılar diliyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı. 

7 KADIN 7 HİKAYE 

İmamoğlu çiftinin konuşmalarının ardından; alanında uzman 7 konuk kadın, kendi başarı hikayelerini; müzik, dans ve kareografi eşliğinde canlandırdı. Kendi hikayelerini anlatan 7 isim; Judith   Malika Liberman (yazar, masal anlatıcısı, öğretmen), Aysun Tecir  (Karaköy Tüneli’nin ilk kadın vatmanı), Doğa Taşlardan (bağımsız araştırmacı), Gökhan Çınar (klinik psikolog, yazar, program yapımcısı-sunucusu), Altın Mimir (avukat), Özlem Cankurtaran (tıp doktoru, göğüs cerrahı) ve Münteha Adalı (girişimci, iş insanı) oldu. Bugüne kadar 100.000 adetle 4. baskıya ulaşan “İlham Veren Adımlar” kitabının geliriyle, 300 kız öğrenciye eğitim bursu desteği sağlandı. 300 öğrenciye umut olan kitapta, Türkiye’de yaşamış ve yaşamakta olan 40 kadının başarı hikayesini, 40 değerli isim kaleme aldı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul İçin Kar Uyarısı
İstanbul İçin Kar Uyarısı
İmamoğlu : “kadının olmadığı masadan barış zor çıkar”
İmamoğlu : “kadının olmadığı masadan barış zor çıkar”
Eskiden ‘kişiye özel’ havuzdu, şimdi ‘İPA havuz’
Eskiden ‘kişiye özel’ havuzdu, şimdi ‘İPA havuz’
İbb Ve Fatih Belediyesi’nden ‘Süleymaniye’ Açıklaması: Tarihi Silüete Ortak Koruma
İbb Ve Fatih Belediyesi’nden ‘Süleymaniye’ Açıklaması: Tarihi Silüete Ortak Koruma
Kadınlar Günü’nde Ulaşım Ücretsiz
Kadınlar Günü’nde Ulaşım Ücretsiz

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169