İlgüz’ü pandemiden önemli yapan ne ?

Geride bıraktığımız kurban bayramında Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurtve Küçükçekmece ilçelerinde kurban satış ve kesim yeri açan iş insanı Gürsel İlgüz’ün ‘2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ başlıklı mevzuatta belirtilen pandemi kurallarına uymamasına rağmen hem kaymakamlıklar ve ilgili komisyonlar hem de belediyeler her türlü aykırı uygulamayı göremediler. Kurban satış yerlerinin mesafe kurallarının hiçe sayılması insanların ateş ölçülmeden alana alınması, el sıkışarak pazarlık yapmaları, çadırların birbirine bitişik olması gibi pek çok olumsuzluk pandemiye davet, dolayısıyla ölüme sebebiyet anlamına geliyordu.

Resmi gazetede yayımlanan 26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kurban kesim ve satış yerlerinde uygulanacak tüm kuralları ve alınacak önlemleri açıkça belirtmekte. Mevzuata rağmenaçılan kurban satış ve kesim yerlerinde kurallara uyulmadığı gözlendi.

Mevzuatın 5. Maddesinin u) Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını sebebiyle Komisyonlar, İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alır.

ü) Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirleri alır.

v) Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılır.

y) Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanır.

z) Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılır.

aa) Hayvan satış alanlarına; ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır.

bb) Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38oC üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanır.

cc) Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılır.

çç) Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmalıdır.

dd) Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulur.

ee) Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulur.

(2) Kurban satış yerlerinde müşterilere yönelik aşağıdaki önlemlere uyulması sağlanır:

a) Müşteriler, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalıdır.

b) Girişte el antiseptiği kullanılmalıdır.

c) Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı müşteriler, hayvan satış alanlarına girmemelidir.

ç) Hayvan satış alanlarında maske takılmalıdır.

d) Müşteri ve satıcılar, hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalıdır.

e) Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamalıdır.

f) Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalıdır.

g) Abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması iç gerekli tedbirler alınır, devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması temin edilir.

Şeklindeki bendlerinde belirlenen pek çok kurala uyulmadığı görüldü.

AYNI ALANLARDA ÇADIR SAYISI ARTTI!

Bu kuralsızlığa rağmen Gürsel İlgüz tarafından işletilen kurban kesim yerleri belediyeler tarafından desteklendi. Belediyeler bu alanlara logolarını koyarak sahiplendi. Modern kurban satış yeri olarak tanıtılan bu salgın artırıcı alanlara İlçe kaymakamları ve kurban hizmetleri komisyonları da göz yumdu. Geçen yıl Küçükçekmece’de İlgüz ve ortakları tarafından aynı alanda aynı şekilde kurban satış ve kesim yeri kurulmuştu. Geçen yıl yaklaşık 100 çadır ile hizmet vermişlerdi. Bu yıl sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri dolayısıyla çadır sayısının yarıya düşürülmesi ve çadırlar arası mesafenin oluşturulması gerekiyordu. Buna rağmen özellikle Küçükçekmece’de çadır sayısı şaşırtıcı şekilde artırılarak yaklaşık 150 çadıra çıkarıldı. Beylikdüzü’nde de pandemi önlemi dolayısıyla düşürülmesi gereken çadır sayısında artmanın olduğu gözlendi. Mesafe kuralı dikkate alındığında aynı alanlara geçen yıllara oranla daha az çadır sığdırılabilir. Eğer kurallara uyulduysa çadır sayıları nasıl artmış olabilir? Avcılar ve Esenyurt’ta da aynı şekilde kuralsızlık ve yoğunlaşma söz konusuydu.

Yakın çevresinde Milliyetçi Hareket Partisi ile gönül bağı olduğu söylenen İlgüz’ün her türlü siyasi organizasyon ile yakın ilişkiler kurabilmesi ise ticari yaşamında mevzuat engellerini kolayca aşmasını sağlıyor. Beylikdüzü’ndeki Kurban Satış ve Kesim Yeri’ni yıllardır Gürsel İlgüz’ün açmasına Ekrem İmamoğlu’nun destek olduğu Küçükçekmece’ye de İmamoğlu’nun referansı ile geldiğini iddia ettiği konuşuluyor. Kaynak: Kent Yaşam