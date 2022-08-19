İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü Önünde Niye Türk Bayrağı Yok?

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü’nü Meclis gündemine taşıyarak, Bölge Müdürlüğü’nün bulunduğu binanın kaç kattan oluştuğu, kirasının ne kadar olduğu, binada kaç personelin görev yaptığı, Bölge Müdürlüğü önünde Türk Bayrağı’nın göndere çekilmemesinin sebebi konusunda bilgi talep etti.

Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü’nün faaliyet gösterdiği binanın aylık ve yıllık kirasının ne kadar olduğunu sordu. Tanal, söz konusu binanın kaç kattan oluştuğuna ilişkin bilgi talebinde bulundu.

Önergesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü’nün kiralık kurum binası için kira ödemesinin kimlere yapıldığını soran CHP’li vekil Mahmut Tanal, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü’nün faaliyet gösterdiği binada görev yapan personel sayısı kaçtır?” sorusunu da yöneltti.

TÜRK BAYRAĞI NEDEN GÖNDERE ÇEKİLMİYOR?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kurum binası önünde Türk Bayrağı’nın olmayışıyla ilgili de şu soruları yöneltti: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü binası önünde Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesi maksadıyla bayrak direği dikilmiş midir? Şayet dikilmediyse gerekçesi nedir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü binası önünde neden Türk Bayrağı göndere çekilmemektedir?”