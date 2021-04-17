İl İl 2021 İmsak Vakitleri: İftar ve Sahur Saatleri

2021’de İllerin imsak vakitleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Rize, Erzurum ve diğer tüm iller için coğrafi konuma bağlı olarak değişen, orucun ne zaman açılacağını ve sahurun ne zamandan yapılacağını ifade eden saatlerdir. İl il 2021 imsak vakitleri, takvimlerde belirtilen güneş doğuş ve batış hesaplamaları üzerinden belirlenirler. 2021 yılından Türkiye’de yer alan önemli iller için belirlenmiş olan iftar ve sahur vakitlerini alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.