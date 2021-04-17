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İl İl 2021 İmsak Vakitleri: İftar ve Sahur Saatleri

2021’de İllerin imsak vakitleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Rize, Erzurum ve diğer tüm iller için coğrafi konuma bağlı olarak değişen, orucun ne zaman açılacağını ve sahurun ne zamandan yapılacağını ifade eden saatlerdir. İl il 2021 imsak vakitleri, takvimlerde belirtilen güneş doğuş ve batış hesaplamaları üzerinden belirlenirler. 2021 yılından Türkiye’de yer alan önemli iller için belirlenmiş olan iftar ve sahur vakitlerini alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Nisan 2021 Cumartesi 10:51
İl İl 2021 İmsak Vakitleri: İftar ve Sahur Saatleri
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İstanbul İmsak Vakitleri

İstanbul’un imsak vakitleri şu şekildedir:

  • İstanbul için 13 Nisan 2021 Salı günü saat 04:34 sahur vakti ve 19:48 iftar vakti olarak belirlenmiştir.
  • İstanbul için Ramazan’ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 03:39 sahur vakti ve 20:21 iftar vakti olarak belirlenmiştir.

İşte 2021 İstanbul iftar vakti

İzmir İmsak Vakitleri

İzmir’in imsak vakitleri hakkında detaylar:

  • İzmir’de Ramazan’ın ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı’da saat 04:48 sahur vakti ve saat 19:55 iftar vakit olarak belirlenmiştir.
  • İzmir için Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021 Çarşamba, saat 03:59 sahur vaktiyken, saat 20:22 iftar vakti olarak belirlenmiştir.

Ankara İmsak Vakitleri

Ankara’nın imsak vakitleri şöyledir:

  • Ankara’da Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı’da saat 04:21 sahur vakti ve 19:34 iftar vakti olarak belirlenmiştir.
  • Ankara’da Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021 Çarşamba saat 03:29 sahur vakti ve saat 20:03 iftar vakti olarak belirlenmiştir.

İşte 2021 Ankara iftar vakti

Antalya İmsak Vakitleri

Antalya’nın imsak vakitleri hakkında bilgiler:

  • İl İl 2021 imsak vakitleri listesinde, Antalya için Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı saat 04:39 sahur vaktiyken, saat 19:39 iftar vakti olarak belirlenmiştir.
  • Antalya için Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021 Çarşamba sahur vakti 03:53 olarak belirlenmişken, iftar vakti 20:04 olarak açıklanmıştır.

Rize İmsak Vakitleri

Rize’nin imsak vakitleri:

  • Rize için Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı günü saat 03:47 sahur vakti ve saat 19:04 iftar vakti olarak belirleniştir.
  • Ramazanın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Rize’de saat 02:52 sahur vakti ve saat 19:35 iftar vakti olarak belirlenmiştir.

Erzurum İmsak Vakitleri

Erzurum’un imsak vakitleri:

  • Erzurum’da Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı günü saat 03:48 sahur yapılırken, saat 18:59’da iftar açılacak.
  • Erzurum için Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021 Çarşamba sahur vakti saat 02:55 olarak belirlenirken, iftar vakti saat 19:29 olarak açıklandı.

İftar Vakti Nedir?

İftar vakti, Ramazan ayında orucun açıldığı vakit anlamına gelir. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte, iftar heyecanını yaşayan Müslümanlar aynı sofrada buluşarak Ramazanın bereketini paylaşırlar. Güneşin ufukta kaybolmasından ve tamamen batmasından sonra bir şey yemek veya içmek suretiyle oruç açılır. Bu süre zarfında ise iftar vaktinin içine girilir. Ramazan ayında iftar vakitlerinde, sofranın bereketini yardıma muhtaç kişilerle paylaşmak önem taşır. İslam’a göre oruç açmadan önce sofrada yapılan dua eşliğinde geçirilen vaktin mübarek olduğu belirtilir.

Sahur Vakti Nedir?

Sahur vakti, gecenin son üçte birlik dilimini ifade eden ve oruç tutmaya hazırlık evresinde sabah olmadan önce yemek yenilen süreyi ifade eder. İslamiyet’e göre oruç tutarken sahura kalkmanın bereketi ve bolluğu beraberinde getirdiği ifade edilmiştir. Bir diğer ifade ile sahur mübarek gıda olarak nitelendirilmiştir. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Türkiye’nin farklı illeri için 2021 yılında sahur vaktine ilişkin saatler il il 2021 imsak vakitleri listesi üzerinden açıklanmıştır.

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