İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!

Son zamanlarda benzine gelen zamların ve doğanın korunmasının da altını çizerek protesto
edilmesi için DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı, Yerel Yönetimler
Başkanlığı, Kadın Politikaları Başkanlığı ve Gençlik Politikaları Başkanlığı ortak bir proje
geliştirdi. Vatandaşın benzin fiyatları altında ezildiğinin, Türk lirasının değer kaybı ve enflasyonla
gelen zamlarla refah seviyesinin nasıl düştüğüne dikkat çekmek ve çevre için bisiklet kullanımının
önemini vurgulamak adına böyle bir etkinliği yaptıklarını anlatan DEVA Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Elif Esen, “Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve yeşil bir dünya bırakmak ilkesi ile
birkaç konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 3 politika başkanlığı bu projeyi geliştirdik” dedi.
Çocuklar ve gençler ilgi gösterdi
Çocukların ve gençlerin etkinliğe yoğun bir ilgi gösterdiğini anlatan Esen, bisiklet kullanmanın
yeşil bir çevreye katkı sağlayacak önemli bir yol olduğunu, çocukların ve gençlerin etkinliğe yoğun
bir ilgi göstermesinin de bu anlamda sevindirici olduğunu kaydetti. Esen, “Yeşil, çevreci, karbon
salınımı olmayan, yakıtsız çalışmasıyla yurttaşların vatandaşların aylık ortalama bütçesine de katkı
sağlayacak bisiklet kullanımının şehir içlerinde artmasını sağlayacak, mahalleden mahalleye, işten
eve, evden şehir merkezine güvenle yolculuk yapılabilecek bisiklet yolların sayısının ve
mesafesinin artmasının önemli olduğunu dile getirmek noktasında örnek bir etkinliğe imza attık.
Özellikle gençlerin, çocukların ilgisi de görülmeye değerdi. DEVA Partisi her anlamda vatandaşın
yanında olmayı sürdürecek” dedi.
Zamlara da DEVA olacağız
Benzin zammının yanı sıra Türkiye'deki hemen her şeye her gün zam geldiğini de hatırlatan Esen,
“Bugün artan benzin zamlarına dikkat çekmek istedik ama zamlar sadece benzinde değil yaşamın
her alanında temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız her üründe karşımıza çıkıyor. Ekmekte,sütte,
yumurtada, tavukta, ette, meyve ve sebzede dahi ciddi zamlar görüyoruz. DEVA Partisi bu anlamda
iyi ki var diyorum. Liyakatli kadrolarıyla ülkenin ekonomisindeki yarayı sarmak, vatandaşın
kesesindeki yükü azaltmak ve zamlara da deva olabilmek adına gayretle çalışıyor. İşte tam da bu
anlamda DEVA iktidara yürüyüşünü, sağlam adımlarla başlatmış bulunuyor” diye konuştu
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)