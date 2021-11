İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!

Son zamanlarda benzine gelen zamların ve doğanın korunmasının da altını çizerek protesto

edilmesi için DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı, Yerel Yönetimler

Başkanlığı, Kadın Politikaları Başkanlığı ve Gençlik Politikaları Başkanlığı ortak bir proje

geliştirdi. Vatandaşın benzin fiyatları altında ezildiğinin, Türk lirasının değer kaybı ve enflasyonla

gelen zamlarla refah seviyesinin nasıl düştüğüne dikkat çekmek ve çevre için bisiklet kullanımının

önemini vurgulamak adına böyle bir etkinliği yaptıklarını anlatan DEVA Partisi Genel Başkan

Yardımcısı Elif Esen, “Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve yeşil bir dünya bırakmak ilkesi ile

birkaç konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 3 politika başkanlığı bu projeyi geliştirdik” dedi.

Çocuklar ve gençler ilgi gösterdi

Çocukların ve gençlerin etkinliğe yoğun bir ilgi gösterdiğini anlatan Esen, bisiklet kullanmanın

yeşil bir çevreye katkı sağlayacak önemli bir yol olduğunu, çocukların ve gençlerin etkinliğe yoğun

bir ilgi göstermesinin de bu anlamda sevindirici olduğunu kaydetti. Esen, “Yeşil, çevreci, karbon

salınımı olmayan, yakıtsız çalışmasıyla yurttaşların vatandaşların aylık ortalama bütçesine de katkı

sağlayacak bisiklet kullanımının şehir içlerinde artmasını sağlayacak, mahalleden mahalleye, işten

eve, evden şehir merkezine güvenle yolculuk yapılabilecek bisiklet yolların sayısının ve

mesafesinin artmasının önemli olduğunu dile getirmek noktasında örnek bir etkinliğe imza attık.

Özellikle gençlerin, çocukların ilgisi de görülmeye değerdi. DEVA Partisi her anlamda vatandaşın

yanında olmayı sürdürecek” dedi.

Zamlara da DEVA olacağız

Benzin zammının yanı sıra Türkiye'deki hemen her şeye her gün zam geldiğini de hatırlatan Esen,

“Bugün artan benzin zamlarına dikkat çekmek istedik ama zamlar sadece benzinde değil yaşamın

her alanında temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız her üründe karşımıza çıkıyor. Ekmekte,sütte,

yumurtada, tavukta, ette, meyve ve sebzede dahi ciddi zamlar görüyoruz. DEVA Partisi bu anlamda

iyi ki var diyorum. Liyakatli kadrolarıyla ülkenin ekonomisindeki yarayı sarmak, vatandaşın

kesesindeki yükü azaltmak ve zamlara da deva olabilmek adına gayretle çalışıyor. İşte tam da bu

anlamda DEVA iktidara yürüyüşünü, sağlam adımlarla başlatmış bulunuyor” diye konuştu

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)