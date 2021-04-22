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‘İktidar Partisinin Belediyeleri Söz Konusu Olduğunda Suça Göz Yumulmasını Kabul Etmiyoruz!’

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, neredeyse tamamı iktidar partisine bağlı belediyeler aracılığıyla yürütüldüğü ortaya çıkan insan kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. “İktidar partisinin belediyeleri söz konusu olduğunda suça göz yumulmasını kabul etmiyoruz” diyen Ekmen, memleketin kaçış planları yapılan bir ülkeye çevrilmiş olmasına da dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2021 Perşembe 09:24
‘İktidar Partisinin Belediyeleri Söz Konusu Olduğunda Suça Göz Yumulmasını Kabul Etmiyoruz!’
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DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, yüksek meblağlar karşılığında belediyelerin aracı olarak kullanılması ile gerçekleştirildiği ortaya çıkan insan kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. 

Ekmen açıklamasında, belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilen insan kaçakçılığının yalnızca Malatya’nın AK Partili Yeşilyurt Belediyesi ile sınırlı kalmadığını Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa, Bursa Yıldırım, Ankara Kızılcahamam gibi neredeyse tamamının iktidar partisine ait belediyelerde yaşandığı ve tüm Türkiye’ye yayıldığına dikkat çekti.

‘Olayın siyasi siyasi boyutu ve sorumluları ortaya çıkarılmalı’

 

Ekmen, devlet imkanları kullanılarak, belediye organizasyonlarının bu denli kirli işlere bulaştırılmasının vakametine şu sözlerle dikkat çekti: 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 79. maddesine göre maddi çıkar elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan Türkiye’ye insan sokma veya Türkiye’den yurtdışına insan çıkmasına imkan sağlamak suçtur. İnsan kaçakçılığının, belediyeler aracılığıyla yapılması vahim bir durumdur. Özellikle de devlet imkanları kullanılarak, belediye organizasyonlarının bu denli kirli işlere bulaştırılması çok daha vahim bir durumdur. Ciddi meblağlar karşılığında dernekler ve şirketler kullanılarak, belediye imkânları sarf edilerek organize edilen insan kaçakçılığı için derhal olayın aydınlatılması ve suça bulaşanların cezalandırılması gerekmektedir. Olayın, siyasi boyutu ve sorumluları ortaya çıkarılmalıdır.”

     

‘Memleketi kaçış planları yapılan bir demirperde ülkesine çevirdiler’ 

“Muhalif belediyelerin çalışmasını engellemek için, belediyelerin yetkilerini kısıtlamaya çalışan iktidar partisi, nasıl olur da 2019’dan beri süregelen bu insan kaçakçılığını görmezden gelebilir? Devletin istihbaratının, emniyetinin yüzlerce binlerce insanın katıldığı bu büyük organizasyonu görmemeleri mümkün mü? Bu kurumlar enerjilerini siyasi muhalefete, sosyal medya takibine değil adli suç takibine ayırmış olsalardı bu organizasyonu gözden kaçırmamış olurlardı” diyen Ekmen, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Ülkeyi nasıl bir ülkeye çevirdiniz ki, demirperde ülkelerinden kaçış gibi ülkeden kaçış planları yapılıyor!”

Son Güncelleme: 22.04.2021 09:37
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