‘İktidar ortakları ülkemizi korku tüneline hapsetti’

Çeteler cirit atıyor, suç örgütleri siyasetle iş tutuyor

Ne var ki tehdit edenler sadece çete liderleri değildi. Bu tehdit korosuna, şiddet ortamını sona erdirme vazifesini yerine getirmeyen iktidarın büyüklü küçüklü ortakları da katıldı. Neticede bugünkü iktidar; Türkiye’yi çetelerin cirit attığı, suç örgütü liderlerinin siyaset ve bürokrasi ile iş tuttuğu, medyanın bu ilişkilerde aracılık ettiği bir ülke hâline getirdi. Ülkemizi korku tüneline hapsetti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yanlış hesap milletimizden dönecek

Yönetimdeki zihniyetin sebep olduğu bu tabloya mahkûm değiliz. Yarınlara umutla bakan insanların güven ve huzurla yaşadığı bir Türkiye’yi hukukun üstünlüğüyle tesis edeceğiz. Halkımızın ezilen onurunu ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türkiye’yi mafya ve çetelere teslim ederek iktidarını sürdürebileceğini zannedenlere, yanlış hesabın milletimizin iradesinden döneceğini göstereceğimiz günler yakındır.

Herkesi demokratik siyaseti güçlendirmeye davet ediyoruz

DEVA Partisi olarak bugün İzmir’de yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor, katledilen Deniz Poyraz’ın ailesine ve Halkların Demokratik Partisi’ne başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Halkımıza söz veriyoruz: Türkiye’yi hukukun ve adaletin tesis edildiği, özgür ve zengin bir ülke yapacağız. Toplumsal barışı mutlaka sağlayacağız. Çünkü biz çetelerle, mafyayla ve şiddetle anılan iktidarın ülkemizi sürüklediği huzursuz ortamı hak etmiyoruz. Ülkemizi şiddet sarmalına sokan zihniyete karşı herkesi demokratik siyaseti güçlendirmeye davet ediyoruz.