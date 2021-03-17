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‘İktidar Kaybettiği Belediyeleri Cezalandırmaktan Vazgeçmeli‘

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Danıştay’ın Ticaret Bakanlığı‘nın belediye başkanlarının belediyenin iştiraklerine atama yetkisini belediye meclisine devri düzenlemesini onaylamasını eleştirdi. “Muhalif belediyelerin çalışmasını engelleyen bu karar siyasidir, reddediyoruz“ diyen Ekmen, “Siyasi iktidar kaybettiği belediyeleri cezalandırma politikalarından vazgeçmelidir” vurgusu yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2021 Çarşamba 14:15
‘İktidar Kaybettiği Belediyeleri Cezalandırmaktan Vazgeçmeli‘
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Deva Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Danıştay’ın Ticaret Bakanlığı’nın “belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi” yetkisinin belediye başkanlarından alınıp belediye meclisine devri düzenlemesini onaylamasını eleştirdi. Ekmen, “Belediye başkanlarının yetkilerini kısıtlamaya yönelik bu karar siyasidir. Muhalif belediyelerin çalışmasını engelleme çabasından ibaret olan bu kararı reddediyoruz. Siyasi iktidar kaybettiği belediyeleri cezalandırma politikalarından vazgeçmelidir” dedi.

Yetkiler size mübah da, muhalefete haram mı?’

Ekmen, Danıştay’ın iktidarın siyasi kararını onaylamış olduğunu şu ifadelerle vurguladı: 

“Yerel seçimlerde büyükşehirlerde yaşadığı kayıpların ardından belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması, belediyelerin borçlanmasına süre sınırı getirilmesi, imar başta olmak üzere bazı yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi için çalışmalar başlatan iktidar partisinin belediye başkanlarının yetki alanını kısıtlayan bir kararı Danıştay’ca onaylanmış oldu.”

 

Ekmen iktidara şu soruları yöneltti: “İktidara soruyoruz. Yıllarca kullanmakta hiçbir sakınca görmediğiniz yetkileri, seçim kaybedince mi rakiplerinize haram kılıyorsunuz? Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisleri başta olmak üzere birçok belediyede meclis çoğunluğu sizde olmamış olsaydı, bakanlık yine bu düzenlemeyi yapar, Danıştay da bunu onaylar mıydı? Adalet terazisinin ayarını bozarak yaptığınız bu müdahaleler ne zaman son bulacak?”

 

‘Bu kararın hukukiliği tartışmalı’

     Söz konusu kararın hukukiliğinin tartışmalı olduğunu belirten Ekmen, sözlerine şunları ekledi: “Bu kararın, siyasi irade ile uyum çabası içerisinde, hukukun zorlanarak verildiği açıktır. Bu karar, ilgili kurulda bazı üye değişikliklerinin ardından gelmiş ve aynı konudaki bazı Yargıtay kararlarıyla da açıkça çelişmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda belediye başkanlarının görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesi belediyeye bağlı kuruluşları belediye başkanının yöneteceğine dair açık hüküm yer almaktadır.”

Son Güncelleme: 17.03.2021 14:18
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