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İklim değişikliğiyle mücadele devam ediyor

Bağcılar Belediyesi’nin de ortak olduğu “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi’nin online gerçekleşen etkinliğinde taraflar, iklim değişikliğiyle mücadele ve yerel enerji dönüşümü konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Aralık 2021 Çarşamba 10:33
İklim değişikliğiyle mücadele devam ediyor
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Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4 EnergyTransitionConvenant of Mayors in the Western BalkansandTurkey) kapsamında bir program düzenlendi.

Zoom üzerinden gerçekleşen etkinliğe; proje yararlanıcıları, ortaklar, bağışçılar ve uygulayıcı kuruluşların temsilcileri katıldı. Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPMA) Litvanya adına yer alan CPMA Direktörü LidijaKašubienė’nin sunumuyla başlayan programda konuşan Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Genel Müdürlüğü (DG NEAR) temsilcisi RobertoEstellésColom konuşmasında “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yeşil Gündemin uygulanması konusunda Belediye Başkanları Sözleşmesinin yaygınlaştırılması önemli bir araçtır” dedi. Projenin yarım gün süren açılış programında iklim değişikliğiyle mücadele ve yerel enerji dönüşümü konusunda bilgiler verildi.

Başarılı iklim eylemi örnekleri sunuldu

Ayrıca proje arka planı ve hedeflerinin tanıtılmasına ek olarak, konferansta şehir düzeyinde başarılı iklim eylemi örnekleri sunuldu. Bir panel oturumu sırasında bölge belediye başkanları, etkili iklim politikalarının tasarlanması ve uygulanmasında karşılaşılan zorluklara ilişkin bakış açılarını paylaştılar ve yerel düzeyde başarılı bir enerji geçişi sağlamanın yolunu tartıştılar.

Bölgedeki şehirlerin enerji ve iklim taahhütlerini yerine getirmelerini destekleyerek Batı Balkanlar ve Türkiye’de enerji geçişini sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan küresel ittifakta Bağcılar Belediyesi de yer alıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 01.12.2021 10:36
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