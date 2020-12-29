İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Üyelerinin Yanında

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT A.AYDIN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona Virüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Pandemi’nin ağır yükü 2020 için planlanan hedefleri, hesapları, çalışmaları yeniden değerlendirme sürecine taşıdı.

Bildiğiniz üzere İkitelli OSB, çok sayıda KOBİ’den oluşan bir organize sanayi bölgesidir. KOBİ’lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, yeni yatırım hedeflerini ve planlamalarını gözden geçirerek pandemi’nin etkilerini azaltacak önlemler aldılar. Biz de onlara bu önlemlerde destek olmaya çalıştık.

Tedbirlerimiz sonucunda inanıyorum ki; biz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm ekonomik bileşenler, kurumsal hedeflerini gerçekleştirme azim ve gayretini artıracak ve büyük projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşayacaktır.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayicilerimizin fikir ve isteklerinden doğan ve hali hazırda da üzerinde çalıştığımız tüm projelerimiz (üniversite, hastane, kreş, sosyal tesis alanları) için, 2021 yılının ikinci çeyreğinde umut ışığımız yanacaktır. Neticede, zorluklar olsa bile bu zorluklar karşısında bizi güçlü kılan unsurlar da var.

Umudumuz var. Birlikte başaracağız. Bu vesileyle, şahsım ve tüm yönetim kurulu üyelerim adına geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılını daha fazla acılar yaşamadan tamamlamayı, 2021 yılının ise sizlere, büyük ailemiz sanayi camiasına ve tüm dünyaya başta sağlık, huzur ve iyilikler getirmesini temenni ederim”.Şeklinde konuştu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)