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İkinci elde ihtiyaca uygun otobüs için adres BusStore

Mercedes-Benz Türk’ün 2. El otobüs faaliyetlerini yürüten markası BusStore için hazırladığı yeni tanıtım filmi yayınlandı. Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, BusStore’a gelen herkesin büyük ailenin bir parçası olduğunu belirterek: “BusStore’da kapsamlı destek ve hizmet sağlıyoruz. Neye ihtiyaç varsa uzman ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. İkinci elde ihtiyaçlarınıza uygun otobüs bulmak için adres belli: BusStore” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 12:42
İkinci elde ihtiyaca uygun otobüs için adres BusStore
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Mercedes-Benz Türk’ün otobüs alanında 2. El faaliyetlerini yürüten markası BusStore için hazırladığı yeni tanıtım filmi yayına girdi. BusStore hizmetlerinden kesitlerin gösterildiği, Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel ve BusStore Grup Satış Müdürü Oytun Balıkçıoğlu’nun da yer aldığı filmde, ‘İkinci elde ihtiyaçlarınıza uygun otobüs bulmak için adres belli: BusStore’ vurgusu yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“BusStore’da herkes aslında büyük ailenin bir parçası”

Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, BusStore’un müşteriye özel sunduğu teknik ve finansal çözümlerle çıtayı her geçen gün daha da yükselttiğini söyledi. “Ağır ticari araç pazarındaki öncü konumumuzu, zengin araç portföyümüz ve kaliteli hizmet anlayışımızla 2. El otobüs pazarında BusStore markamız ile sürdürüyoruz. Müşterilerimiz yalın ve hızlı bir şekilde alım, satım, kredilendirme ve sigortalama gibi tüm işlemleri tek bir çatı altında güvenle gerçekleştirebiliyor” diyen Özensel sözlerini şöyle sürdürdü: “BusStore’da müşteri diye bir kavram yok.

Biliyoruz ki buraya gelen herkes aslında bu büyük ailenin bir parçası. Bu sebeple ilişkilerimiz sıcak ve samimi. Bu samimiyeti yaşarken profesyonelliği de elden bırakmıyoruz. Tam kapsamlı destek ve hizmet sağlıyoruz. Kısacası sıcak bir gülümsemeyle başlayan sürecin sonunda tüm ihtiyaçlarınız uzman ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. İkinci elde ihtiyaçlarınıza uygun otobüs bulmak için adres belli: BusStore.”

‘Tek noktada tam hizmet’

Tanıtım filminde görüşlerine yer verilen BusStore Grup Satış Müdürü Oytun Balıkçıoğlu ise şunları söyledi: “BusStore çatısı altında A’dan Z’ye her şey mevcut. Adımınızı attığınız andan itibaren finansman, teknik destek, alım-satım ve takas süreçlerinde gereken tüm hizmetleri sağlıyoruz. Mercedes-Benz Kamyon Finansman ile gelirinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun esnek ödeme planlarını yaratıp ikinci el otobüsleri ‘Tek noktada tam hizmet’ felsefesiyle sizlerle buluşturuyoruz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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