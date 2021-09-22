İKİNCİ EL ARAÇLARA GARANTİ SİGORTASI

ÖzserNEO ve Axa Sigorta’nın birlikte gerçekleştirdiği yeni sigorta paketi ile galericilerin, satışını gerçekleştirdikleri ikinci el araçlara garanti verme yükü hafifliyor. ÖzserNEO tarafından reasüre edilen “İkinci El Araçlara Garanti Sigortası”, Axa Sigorta iş birliği ile Türkiye sigorta sektörüne sunuldu. Galericilerin asgari 3 ay vermekle zorunlu olduğu garanti kapsamına uygun olarak minimum 3 ay olarak sunulan İkinci El Araçlara Garanti Sigortasının 6 ay ve 12 aylık ekstra paketleri de bulunuyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmeliğe göre ikinci el kara taşıtı ticareti yapan işletmelere, satışını gerçekleştirdikleri araçları teminat altına alma zorunluluğu getirildi. Yapılan düzenlenmeye göre galericiler satış itibariyle 3 ay boyunca 8 yaş ve daha küçük, 160.000 kilometre ve altında olan otomobillerin; motor, şanzıman, tork konventörü, diferansiyel ve elektrik sistemini garanti altına almak zorunda.

İkinci El Garanti Sigortası ile hem galericilere hem de araç satın alanlara avantaj sağladıklarını belirten ÖzserNEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Ülger, “Sektördeki 41 yıllık tecrübemizle globaldeki ve yereldeki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Piyasa ihtiyaçlarını iyi analiz edip yurt dışındaki ürünleri getirerek, kendi tüketicimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. İkinci El Garanti Sigortası paketimiz de Türkiye’ye getirdiğimiz ve Axa Sigorta iş ortaklığıyla Türk pazarına sunduğumuz, branşın pazardaki ilk ürünlerinden biridir. Bu ürünümüz galericiler açısından baktığımızda oldukça faydalı. İlk olarak galericiler, yönetmeliğe göre alıcılara 3 aylık garanti vermek zorundalar. Biz bu ürünle galericilerin üzerinden risk yükünü alıyoruz. İkinci olarak da bu poliçe sayesinde galericilere alıcının güvenini kazanarak daha hızlı ve kolay satış yapma imkânı sunuyoruz.” dedi.

Ramazan Ülger, yeni ürünlerinin detaylarını ve kapsamını ise şöyle anlattı: “İkinci El Garanti Sigortası benzinli, dizel, hibrit (melez) veya gazlı olarak üretilmiş; herhangi bir ticari amaç gözetmeyen gerçek ve tüzel şahıslara satılacak otomobiller ile şahıslara satılacak olan kapalı kasa kamyonetlerinin tümü için yapılabilir. Satış işleminin, yetki belgesine sahip işletme tarafından ve ticari amaç gütmeyen gerçek ve tüzel kişilere yapılması durumunda, sigorta satışından hemen önce alınmış ekspertiz raporuna sahip otomobilleri kapsamaktadır. Satışın gerçekleştiği tarihte, 8 yaş ve daha küçük ayrıca 160.000 kilometre ve altında olan otomobiller sigorta kapsamındadır. İkinci El Garanti Sigortasında sadece Türkiye’de kayıtlı olan motorlu taşıtlar kapsam dahilindedir. Müşterilerimiz, teminat limitleri dahilinde oluşabilecek arıza durumunda 7/24 Axa Sigorta Hasar İletişim Merkezine ulaşabilir ve çekici hizmetinden yararlanabilirler.”

ÖzserNEO Hakkında

Kalite standartlarından ödün vermeyen, inovatif projelerle her zaman ‘’En İyi Hizmet’’ ilkesini benimseyen ÖzserNEO’nun temelleri 1981 yılında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Necmi Üze tarafından atıldı. 1981’den 2007 yılına kadar Üzmez Sigorta adı ve tekli acentecilik modeli ile sektördeki faaliyetlerini sürdürdü. 2007 yılında sigortacılık alanında dağıtım kanallarının yapılanması ve pazarda yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye’nin önemli sigorta şirketlerinden acentelikler alınarak Özser Grup Sigorta Aracılık Ltd. Şti. kuruldu. 2017 yılında ise sigorta ve reasürans brokerliği ruhsatı alınarak grup şirketlerine ÖzserNEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. eklendi.

2020 senesinde, Türkiye’deki ilk hibrit sigortacılık satış yapısına sahip ‘’online sigorta satış platformunu’’ hayata geçiren ÖzserNEO, sigortacılık sektörüne dijipol.com ile merhaba dedi. Aynı yıl insurtech alanında bir ilk olan Mega Code Yazılım A.Ş.’yi kurdu. Hemen ardından ise Tamoniki markasını Preminen Sigorta Brokerlik A.Ş.’den satın alarak bünyesine kattı.

ÖzserNEO, Türk sigortacılık sektörüne kazandırdığı tüm katma değer ve 2020 yılında ürettiği 700 binin üzerinde poliçe ile dağıtım kanalları arasında Türkiye’nin önde gelen şirketlerindendir. Ayrıca bireysel ve kurumsal müşterilerine ürettiği poliçeler dışında; piyasa tarafından talep edilen ancak henüz pazara girmemiş olan çeşitli sigorta ürünlerini de yurt dışında yaptığı anlaşmalar vesilesiyle Türk pazarına sunmaktadır. Bu anlamda ülkenin sigortacılık sektöründe ki lider broker ve reasürans şirketleri arasında yer almaktadır.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)