İKİ KITA ARASINDA 43. KEZ KOŞULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından düzenlenen ülkenin en büyük spor organizasyonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen koşu, 7 Kasım’da start alacak. 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapılacağı etkinlikte 40 bin kişi parkura çıkacak. Öte yandan dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 50 elit atlet de parkurda yarışacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da ‘Büyüt Hayalleri’ projesi için maratonda yerini alacak. Kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmeyi amaçlayan İmamoğlu’na İBB’nin çalışan kadın yöneticileri de eşlik edecek.

ASYA’DAN AVRUPA’YA

Altunizade’den başlayacak yarışta katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Avrupa yakasında koşuyu tamamlayacak. 09.00’da start alacak 42K yarışı Sultanahmet Meydanı’nda; 09.15’te start alacak 15K yarışı Yenikapı’da; 09.45’te start alacak 8K Halk Koşusu Dolmabahçe’de sona erecek.

42K’da yarışı 6 saat 20 dakikanın altında, 15K da ise 2 saat 15 dakikanın altında bitiren sporculara madalyaları yarış bitiminde verilecek.

KİT DAĞITIMI SPOR FUARINDA

Maraton kit dağıtımı, 4-5-6 Kasım’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki ‘İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Fuar alanına girişler gerekli dozların tamamlandığını gösteren aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış PCR testi kontrolleriyle yapılacak.

YOLLAR KOŞUCULARA AÇIK ARAÇLARA KAPALI OLACAK

N Kolay 43. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, 7 Kasım Pazar günü 03.00’te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00’te araç trafiğine kapatılacak. Pazar günü 12.30’dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Balbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy - Levent istikameti araç geçişine açık olacak.

Araç trafiğine kapatılacak tüm yollar ise şöyle:

Altunizade – Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00-12.30

Altunizade – Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00-12.30

Altunizade – Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00-12.30

Balmumcu Kavşağı – 06.00-13.00

Barbaros Bulvarı– 06.00-13.15

Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe Caddesi– 06.00-13.30

Meclisi Mebusan Caddesi – 06.00-10.15

Kemeraltı Caddesi – 06.00-10.20

Galata Köprüsü Ragıp Gümüşpala Caddesi – 06.00-10.30

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü– 06.00-11.30

Kennedy Caddesi Bakırköy yönü– 06:00-12:50

Rauf Orbay Caddesi Florya yönü – 06.00 – 13.00

Rauf Orbay Caddesi Florya Yenikapı yönü – 06.00 – 13.15

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü – 06.00 – 14.22

Kennedy Caddesi Sirkeci yönü – 06.00 – 15.00

Gülhane Parkı Sultanahmet Meydanı – 06.00 – 15.30

ETKİNLİK PROGRAMI

03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Araç Trafiğine Kapatılması

05.00 Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kapatılması

07.00 - 07.30 Sporcu Otobüslerinin Hareket Saati (Taksim ve Sultanahmet)

08.40 Paten Start

08.45 Tekerlekli Sandal Yarışı Start

09.00 42K Elit Atlet Start

09.00 42K Start

09.15 15K Start

09.45 Halk Koşusu Start

09.50 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

12.00 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)

13.00 15K yarışının sona ermesi (Yenikapı)

15.20 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)