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IİETT, Ensti̇tü İstanbul İsmek İle Turi̇zm Sezonuna Hazırlanıyor

Enstitü İstanbul İSMEK, Adalar’da elektrikli araç kullanan İETT personeline İngilizce eğitim vermeye başladı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte, İETT personelinin turistlerle daha iyi bir iletişim kurması amaçlanıyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 16:03
IİETT, Ensti̇tü İstanbul İsmek İle Turi̇zm Sezonuna Hazırlanıyor
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Adalar’da faytonların kaldırılmasıyla birlikte elektrikli araçlarla hizmet vermeye başlayan İETT, turizm sezonuna hazırlanıyor. İETT’nin 40 Adabüs, 75 Adamini araçlarının sürücüleri, Enstitü İstanbul İSMEK iş birliği ile İngilizce eğitimleri almaya başladıElektrikli araçları kullanan İETT personeline yönelik düzenlenen bu eğitimlere toplam 40 kişi katılıyor. 

 

MİSAFİRLERİMİZE DAHA KALİTELİ HİZMET

İETT ve Enstitü İstanbul İSMEK arasındaki iş birliği hakkında değerlendirmede bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, Bu iş birliği ile Adalar’da elektrikli araç kullanan arkadaşlarımıza, bahar ve yaz mevsimlerinde sayısı artan yabancı misafirlerimizle  daha iyi  iletişim kurabilmeleri için planlandı. İETT sürücülerimize İngilizce konuşma, yazma, okuma başlıkları altında  eğitim vermeye başladık. Enstitü İstanbul İSMEK’in Adalar Büyükada Eğitim Merkezi’nde düzenlediği  “Temel İngilizce Eğitimi” ile elektrikli araç sürücülerimizin misafirlerimize daha kaliteli hizmet vermesini sağlamayı planlıyoruz” dedi. 

ADALAR TURİSTLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ ZİYARET NOKTASI

Eğitim alan öğrencileri ziyaret eden İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler ise “Adalar’da faytonların kaldırılmasıyla birlikte; 40 Adabüs, 75 Adamini elektrikli araçlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında binlerce ziyaretçi ağırlayan Adalarda İETT görevlisi arkadaşlarımız, turistlere en iyi şekilde hizmet verebilmek için İngilizce eğitimi almaya başladılar. Enstitü İstanbul İSMEK iş birliği ile başlattığımız İngilizce eğitimi neticesinde, İstanbul’un gözbebeği Adalarımızın artık turistler için de vazgeçilmez bir ziyaret noktası haline geleceğinden şüphemiz yok” ifadelerini kullandı. 

Haftanın iki günü, sabah ve öğleden sonra  olmak üzere iki grup halinde verilen eğitimin süresi toplam 100 saat olarak belirlendi. 28 Martta başlayan eğitimlerin Temmuz sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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