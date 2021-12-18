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İhale Davası Nedir?

İhale kanunu ile kamunun ihtiyaçlarına uygun hizmetler verilmesi gerektiğinde bazı çalışmaların denetlenmesi sağlanır. Kanun koyucu toplumsal yaşamda ihtiyaç duyulan düzenlemeler için hukuk kurallarını kullanır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Aralık 2021 Cumartesi 09:41
İhale Davası Nedir?
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Hukuk bilimsel bir disiplindir ve kendine özgü dili nedeniyle belli bir uzmanlık gerektirir. Hukuki konular söz konusu olduğunda kanun koyucunun yapacağı çalışmalardan yararlanılırken yasalar bu sayede oluşturulur.

Kamusal alanda birçok ihtiyaç olabilmektedir. Mal ve hizmet alımı gerçekleştirilirken ya da yapım işleri söz konusu olduğunda devlet kendisi ile hukuki bağ taşımayan piyasa unsurları ile birlikte çalışmak isteyebilir.

Bu durumda da ihale usulü ile bu işleri yapar. Kamunun menfaatlerinin korunması ve onun için en iyi koşulların sağlanması nedeni ile bu tür yöntemler tercih edilebilmektedir.

İhale kanunu ile hareket edildiğinde açılan ihaleye katılacakların denetlenmesi mümkün olur. İhaleye katılacak tarafların taşıması gereken şartlar bulunur. Kamu menfaati tesis edilmek istendiğinde yasalara uygun davranılması gerekir.

Kamu haklarının korunması ve suiistimalin engellenebilmesi yasalarla mümkün olurken 4735 sayılı kanun maddesi ile hareket edilir. İhale davalarının nedenleri arasında ihaleye yönelik şüphe oluşması durumları bulunur. İhale sürecinde tarafların herhangi bir şüpheye düşmesi itiraz hakkına sahip olmalarına yol açar. Bundan dolayı da mahkemeler kişi ya da kurumların hak arayabilecekleri mercilerdir.

Kamu İhale Davası Açılma Nedenleri Nelerdir?

İhale kanunu ile kamu ihalelerine yönelik olarak ortaya çıkan şüpheler giderilmeye çalışılır. İdare tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde herhangi bir şüphe oluşması durumunda kamu haklarının korunması için hukuka başvurulur. İhalelerle ilgili şaibelerin ortadan kaldırılabilmesi için izlenmesi gereken yol öncelikle şikâyet aşaması olur.

Şikâyet idareye yapılan bir itiraz sürecidir ve idarenin yasal süresi içerisinde buna cevap vermesi gerekir. Şikâyetten istenilen sonuç ede edilemediğinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet yapılması gerekir. Her iki başvuru istenilen şekilde sonuçlanmadığında ise dava açılabilmektedir.

uyarınca dava açılacağı zaman idare mahkemelerine başvuru yapılırken bir dava dilekçesi hazırlanır. Bu kanun kamu haklarının korunmasında yararlanılan hukuk yolları arasındadır. Kamusal alanda ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri için kamu ihalesi açılır.

Bu ihalelere herkes katılabilir. İlan yapılarak açılan ihalelerde bazı usullerden yararlanılır. Bunlardan biri açık ihale usulü olurken diğeri belli istekliler arasında düzenlenen ihale usulüdür. Bir de kanunlarla belirlenen şekilde düzenlenen ihale usulü uygulaması bulunur. Kamu ihaleleri yapılırken bazen özel durumlarla karşılaşılabilir. Bu tür özel durumlarda kullanılan usullerin dışında da farklı uygulama yapılması söz konusu olabilir.

İhalelere katılım sırasında bazı özel şartların ortaya çıkması durumunda istisnai uygulamalardan yararlanılabilir. İhaleler eşitlik ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak düzenlenir. Aynı zamanda da tarafların eşit rekabet şansına sahip olduğu görülür. Açık ihale usulüne katılım şartlarını taşıyan herkes iştirak edebilirken bu tür ihaleler şeffaflıkları ile dikkat çeker.

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