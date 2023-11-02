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İGDAŞ İş’ te Eşitlik Projesini Hayata Geçirdi
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İGDAŞ İş’ te Eşitlik Projesini Hayata Geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ AŞ “İŞ’te EŞİTLİK” projesini hayata geçirdi. ‘Çalışma hayatında eşitlik prensibi’ temeline dayanan proje, kurum tarihinde ilk olma özelliği taşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2023 Perşembe 18:24
İGDAŞ İş’ te Eşitlik Projesini Hayata Geçirdi
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İGDAŞ’ın Yanındayız Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği İş’te Eşitlik Projesi tanıtıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı etkinlikte projenin işleyiş süreci hakkında bilgiler de paylaşıldı. Şirket üst yönetiminin eşitlik prensibini kabul ederek tüm iş süreçlerinde uygulaması, personele gerek iş gerekse sosyal yaşamı üzerinde farkındalık oluşturması ve kurumda eşitlik uygulamasının sürdürülebilir ve kalıcı yönetim politikası haline gelmesini hedef alan “İŞ’te EŞİTLİK” projesi, aynı zamanda kurum tarihinde ilk olma özelliği de taşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“GÜÇLÜ TOPLUMUN İNŞASINDA KADINLARIN ÖNEMLİ ROL OYNAYACAĞI ŞÜPHESİZ”

Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Pazar günü Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte, büyük bir coşku içinde kutladık. Cumhuriyetin bağımsızlığımız ve özgürlüğümüzün yanı sıra bize kazandırdığı en değerli şey eşitliktir. Cumhuriyet eşit bireylerin birlik ve beraberlik içinde aklın, bilimin rehberliğinde bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlattığı bir idealin adıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Eşitliğin en değerli ve önemli parçalarından biri de toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Çünkü çok iyi biliyoruz ki kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmadığı toplumlar eksik kalmaya mahkumdur. Her açıdan gelişmiş, güçlü bir toplumun inşasında kadınların çok önemli bir rol oynayacağı şüphesiz. Cumhuriyet ile birlikte kadınlar haklarına sahip olmuş, sosyal hayatta var olabilmiş ve 100 yıl içerisinde Türkiye’ye çok faydalı eserler, çalışmalar üretmişlerdir” dedi.

“İŞ’TE EŞİTLİK PROJESİ ÇOK DEĞERLİ BİR ADIM”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da çok önemli olduğuna dikkat çeken İBB Başkan İmamoğlu, “Kadınların iş gücüne daha yüksek bir oranda katılmalarının, iş dünyasında kadın yönetici oranının yükselmesinin topluma çok büyük fayda sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Bunun olması için kurumlarımızda eşitlik uygulamasının sürdürülebilir ve kalıcı bir yönetim politikası haline gelmesi, her düzeyde çalışanların farkındalıklarının artırılması gerekiyor. İGDAŞ’ın kurum tarihinde ilk olan İŞ’te Eşitlik projesi bu anlamda çok değerli bir adım.” diye konuştu.

“KADIN YÖNETİCİ SAYIMIZI YÜZDE 125 ARTIRDIK”

Sayın Başkanımızın vizyonuyla son 4,5 yılda kadın çalışan sayımızı yaklaşık yüzde 25 artırdık diyen İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “Bünyesinde 72 şirket barındıran doğal gaz dağıtım sektöründe erkek çalışan oranı bugün yüzde 86 seviyesindedir. Yani çok maskülen bir sektörden söz ediyoruz. Ancak son 4,5 yılda İGDAŞ’ta kadın çalışan sayımızı yaklaşık yüzde 25 artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. Tüm bu süreçte kadın genel müdür yardımcımız yoktu, artık var. Kadın müdür sayımız sadece birdi. Bugün kadın yönetici sayımızı yüzde 125 artırarak şeflerimizle birlikte 30’lara çıkardık. Kadın mühendis sayımızı yüzde 130 artırdık. Özellikle sahada kadın müdürümüz yoktu artık var. Teknik süreçlerden sorumlu kadın müdürümüz yoktu artık var” ifadelerini kullandı.

Yanındayız Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger de “Kadınlarımızın büyük bir kısmı birey olmanın özgürlüğünün tadını bilmiyorlar. İnsan yaşamadığı bir kültürün parçası olamaz. Oysa ki Cumhuriyet bizlere dünyadaki en ileri seviyedeki insanlarla eşit olmamızın temellerin sundu. Özellikle gençlerimiz özgürlüğün tadını çıkartmak istiyorlar. Onların ne kadar önünün açarsak o kadar çabuk gelişen bir ülke olacağız” diye konuştu.

“GURURLA BİR EŞİTLİK PROJESİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı ise “Bugün Türkiye’nin gözbebeği kurumlarından İGDAŞ ile gururla bir eşitlik projesi hayata geçiriyoruz. İBB ve iştiraki İGDAŞ, bu projeyi en başından beri adanmış şekilde sahiplendiler. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu coşkulu ve özenli kutlama, işte bu adanmışlığın bir yansımasıdır. Yanındayız olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin aktif katılımını ve çözümün parçası olmasını amaçlamaktayız. Sayın İmamoğlu ve Sayın Özmen’e sadece bu projeyi hayata geçirdikleri için değil, rol model oldukları için de teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

16 OTURUMDAN OLUŞAN SEMİNER PROGRAMI

Projenin hedef kitlesi ise İGDAŞ çalışanları ve çalışanların dolaylı olarak etkilenen çekirdek ailesi. Bu bağlamda projenin uygulandığı ilk dönem içinde 2 bin 300 çalışan ve dolaylı etkilenen alt küme olarak aile fertleriyle birlikte yaklaşık 9 bin kişi hedef kitle olarak belirlendi. “İŞ’te EŞİTLİK” projesi 16 oturumdan oluşan seminer programı serisi şeklinde uygulanacak ve her bir seminer katılımcı grubu 140 çalışandan oluşacak.

Seminer programlarının katılımcı grupları şirket bünyesinde görev alan her unvandan, eğitim seviyesinden, yaş aralığından çalışandan karma bir şekilde oluşturuldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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