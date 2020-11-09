İGD; “Emanetine sahip çıkacağız”

“ Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 80. Yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bize açtığı yol, ışığımız olmayı sürdürüyor. Türkiye basın dünyası olarak Atatürk’ün bıraktığı “Cumhuriyet”e her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor ve sahip çıkıyoruz. Bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar için, gelecek kuşaklarımız daha rahat, huzurlu ve özgür yaşayabilsin diye, canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni sonraki nesillere emanet olarak muhafaza ve müdafaa etmek her Türk vatandaşının, en öncelikli görevidir.