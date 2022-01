İGD Başkanı Mert: Gazetecilerin haklarını törpülediler!

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Yeşilköy Evrensel Hatay Sofrası'nda gazetcilere kahvaltı verdi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı kahvaltıda, mesleki sorunlar masaya yatırıldı, çözüm önerileri konuşuldu. Kahvaltıda meslektaşlarına hitap eden İGD Başkanı Mehmet Mert, “Halkın haber alma hakkı için başta Anayasa’nın 28. maddesinde yer alan 'Basın hürdür, sansür edilemez' hükmünden başlamak üzere, gazetecilerin korunması için bütün yasal dayanaklar bir bir törpülenmiş ve kâğıt üzerinde bırakılmıştır” dedi.

Yüzde 90'ı kontrol altında



“Günümüzde gazetecileri koruyan tek yasa olan 212 sayılı yasa, bundan 61 yıl önce, 10 Ocak 1961 yılında ilk kez gazetecilerin haklarını koruyan, düzenleyen yasa olarak çıkarılsa da o yasanın haklarının yüzde 90’nı aradan geçen sürede törpülendi” diyen Mehmet Mert, “Bu yüzden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Türkiye’de hakikatin peşindeki gazeteciler için bir bayram değil, bir mücadele günü halini almıştır. İstanbul Gazeteciler Derneği olarak basın ve ifade özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğimizi ve meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağımızı ilan ediyoruz. Türkiye’de iktidara gelen her siyasi güç ne yazık ki; tek sesli, tek kumandalı, tek manşetli bir medya isteminden vazgeçmemekte. Bu günün iktidarı, medya sermayesinin yüzde 90’ını kontrol altına almış, kontrol edemediği gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarını ise cezalarla susturmak istemektedir” eleştirisinde bulundu.

Gazetecilik özel bir meslek



İşsizlik gerçeği her geçen günün gazeteciler için daha can yakıcı hale geldiğini belirten Mert, “İletişim fakültelerinden her yıl mezun olan binlerce genç meslektaşımız, işsizlik veya ucuz iş gücü olma 'tercihi' arasında bırakılmaktadır. Her geçen gün yüzlerce meslektaşımız, gazetecilik onurunu korumak, kalemlerini satmamak adına yıllarca emek verdikleri basın sektöründen uzaklaşmak zorunda kalmaktadır. Gazetecilerin gerçeklere ulaşmasını değil, servis edilen manipülatif içeriklerin kullanılmasını isteyen anlayışı savunanların öne çıktığı medya düzeninde onurlu gazeteciler işini yapamaz duruma gelmekteler. Kim ne derse desin, gazetecilik hala çok özel ve ayrıcalıklı bir meslek. İlkeli, tarafsız ve araştırmacı bir medya, ülkenin demokratik gelişmesine doğrudan katkı yaptığı gibi; yöneticileri uyarıcı ve yol gösterici yayınlar ile kamu hayatını da önemli yönde etkilemekte. Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla görev yapıldığı sürece, bir basın mensubu aynı zamanda kamu görevi yapmış sayılır. Bu özelliklerin sağladığı sorumluluk anlayışı ile görevlerini yerine getiren basın çalışanlarına ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.



YURTTAŞLAR BASINA SAHİP ÇIKMALIDIR



Gazetecinin tek sorumlu olduğu tarafın okur ve gerçekler olduğunu dile getiren İGD Başkanı Mehmet Mert, “Gerçek bir medya organının amacı da bu olmalıdır. Böyle bir amaç yoksa ortada gerçek medya da yoktur. Ülkemizde ciddi sanayi şirketlerinin sadece yüzde 3’ü teknolojiye yatırım yapmakta. Teknolojiyi, bilimi önemsemeyen bir zihniyetin gerçek medyayı önemsemesini beklemek sanırım biraz hayalcilik olur. Her bir yöneticiden medya emekçisine, her birey; çevreye, doğaya, topluma, evrene karşı taşıdığı vizyonun ve misyonun farkında olarak yaşamını biçimlendirmeli. İşte o zaman, daha sağlıklı, daha barışçıl, daha güvenli, daha huzurlu, daha özgür bir dünyada yaşama şansını hep birlikte yakalayabiliriz. Buradan bir mesaj daha vermek istiyorum ve diyorum ki; bir gün herkese özgür, güçlü ve tarafsız bir yayın organı gerekebilir. Sırf bu yüzden bile tüm yurttaşlarımızın yaşadıkları yerde işini hakkıyla yapan yayın organlarına sahip çıkması ve destek vermeleri gerekiyor. Bu düşünceler ile gazeteciliğe emek veren, değer katan, katkı sunan, bedel ödeyen meslektaşlarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

SİZ HALKIN SESİ DURUMUNDASINIZ

İGD'nin kahvaltısına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Gökhan Türkeş Öngel, basının dördüncü kuvvet olduğunu belirterek, “Çok hassas bir görev yaptığınızı biliyorum. Bugün buraya hem gününüzü kutlamak hem de sorunlarınızı dinleyip yetkililere ulaştırmak için geldim. Siz halkın sesi konumundasınız. Tarafsız bir şekilde yapılan gazetecilik demokrasimizin de vazgeçilmez bir unsurudur” dedi. Gazetecilerin taleplerini dinleyen Öngel, “Bu sorunlarınızı bana dosya halinde sunarsanız ben de çözüm noktasındaki kişilere ulaştırırım. Ve çözülmesi için elimden geleni yaparım” ifadelerini kullandı.