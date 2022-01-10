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İGD Başkanı Mehmet Mert; Yeni 10 Ocak'lar yazılmalı çağrımı yineliyorum…

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 09:48
İGD Başkanı Mehmet Mert; Yeni 10 Ocak'lar yazılmalı çağrımı yineliyorum…
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Tam bağımsız özgür ve güçlü bir ülkede olması gereken en önemli güvencelerden birisinin basın özgürlüğü olduğuna dikkat çeken İGD Başkanı Mehmet Mert açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

‘Güçlü bir ülkede demokrasiden söz edebilmek için önce basın özgürlüğünü savunmak ve korumak gerekiyor. Basın çalışanlarının haklarının korunması, güvence altına alınması ve onlara mesleklerini icra etmeleri için maddi manevi destek verilmesi gerekiyor.

Bundan 61 yıl önce, 10 Ocak 1961 yılında ilk kez gazetecilerin haklarını koruyan, düzenleyen 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Günümüzde gazetecileri koruyan tek yasa olan 212 sayılı yasa, ne yazık ki her basın kuruluşlarında yeteri kadar kullanılmıyor.

212 sayılı yasada yer alan sendikalaşma oranı Avrupa ülkelerinde ortalama yüzde 25’in üzerindeyken Türkiye’de bu oran yüzde 8’dir.

Basın çalışanlarına ve basın organlarına uygulanan yayın yasakları, para cezaları, açılan davalar, gözaltılar, tutuklamalar, sansür, oto sansür Türkiye’de artık sıradanlaşma durumuna geldi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti  Basın Müzesi Bilgi ve Belge Merkezi’nin hazırladığı rapora göre 2021 yılında gazetecilere 284 dava açılmıştır. Gazetecilerin haberlerine, videolarına, köşe yazılarına ve attıkları tweetlere 141 engelleme kararı getirilmiştir. 19 olayda 24 gazeteci gözaltına alınmıştır. 34 gazeteci ise hala cezaevindedir. 2021 yılında 390 gazeteci işten çıkarılmış, 139 gazeteci ise baskılar nedeniyle istifa etmiştir. 2021 yılında da gazetecilerin hedef gösterildiği 120 olayda 146 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. 80 olay ve haberde gazetecilere sansür uygulanmıştır.

Daha önceki basın açıklamalarımda da açıkça vurguladım. Artık yeni ’10 Ocaklar’ yazma zamanı geldi. 1961 yılında yürürlüğe giren yasa güncellenmeli. İşini hakkı ile yapan basın organları devlet tarafından desteklenmeli.

Bütün bu şartlarda günümüzde çalışabilecek ortam bulan, işsiz olmasına rağmen halkı bilgilendirmek için çabalayan tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

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