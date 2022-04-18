İett’de Maliyet Artışına Rağmen Hizmet Arttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İETT Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüştü. Faaliyet Raporunu İBB Meclisi’ne sunan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İstanbul’da şehir içi toplu taşıma yolcusunun yüzde 60’ını taşıdıklarını ve 2021yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 422 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi. Geçen yıl İETT’nin bütçesini etkileyen ekonomik göstergelerde en az yüzde 50 oranında artış yaşandığına dikkat çeken Bilgili, buna rağmen yatırım ve hizmetlere hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

160 METROBÜS ARACININ 30’U HİZMETE BAŞLADI

2021 yılında ihalesini gerçekleştirdikleri 200 yolcu kapasiteli 100 adet 21 metre ve 280 yolcu kapasiteli 60 adet 25 metre yeni metrobüs araçlarımızın ilk 30’unu teslim alarak hizmete koyduklarını hatırlatan Bilgili, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Metrobüs hattında çalışan araç filomuzu 7 yıl aradan sonra gençleştiriyoruz. Kalan 130 metrobüs aracının teslimatını birkaç ay içinde tamamlayarak, hattaki yaş ortalamasını yaşını 11’den 9’a indiriyoruz. Bu sayede toplam otobüs filo yaşımız da 10’dan 9’a inmiş olacak. Hatta 2020’de toplam 223 milyon km yapılırken, bu sene 227 milyona yükselttik. 2022 yılında da bu sayıyı 230 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz.”

ÇEVRECİ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER GELİYOR

Elektrikli otobüs alımı konusundaki çalışmaları hızla devam ettirdiklerini ifade eden Bilgili, “Bu kapsamda 5 farklı marka aracı sahada ve teknik açıdan test ettik. Elektrikli otobüs alım ihalemizi de yakın bir zamanda tamamlayarak 50 adet elektrikli otobüs alımı için ilk aşamayı gerçekleştirmiş olacağız. Adalar’da yaklaşık 2 yıldır elektrikli araçlar ile hizmet vermekteyiz. Türkiye’deki ilk yerli, tescilli elektrikli araçlarından vatandaşlar oldukça memnun” diye konuştu.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE DE İETT KALİTESİ GELDİ

Bilgili, özel halk otobüsleri ile İBB iştiraki Ulaşım AŞ’ye ait erguvan otobüslerin Aralık 2020’den itibaren aynı renge boyanarak İETT çatısı altında işletmeye başlandığını, böylece hizmet kalitesinin arttığını aktararak, şu bilgileri verdi:

“İETT araçlarına uyguladığımız kapsamlı teknik muayeneleri, Ocak ayından itibaren 10 garajımızda artık özel halk otobüslerine de TÜV muayenesi muadili teknik muayene gerçekleştiriyoruz. Bu teknik muayenelerde araçları yaklaşık 200 farklı kritere göre denetleyerek özel halk otobüslerinin bakım kalitesini de İETT standartlarına yükseltmeyi hedefliyoruz. Hizmet kalitesinin artırılması için 1 milyon 700 bin servis öncesi, 200 bin de servis sırasında olmak üzere yaklaşık 2 milyon denetimi saha ekiplerimizle gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde özel halk otobüslerinin tamamında kamera, bilgilendirme ve anons sistemleri, telemetri ve benzeri donanım montajlarının tamamlanmasını hedefliyoruz. Esnek planlama yoluyla metrolara entegre mevcut hat sayısı artırılıyor. Bu sayede daha fazla sefer yapılarak filo verimliliği ve yolcu memnuniyeti artırılıyor. İETT olarak seferlerimizi aksatmadan, zorlu kış mevsiminde de yolcularımıza hizmet etmeye devam ettik. Sahadaki tüm çalışmaları yerinde ve filo izleme merkezlerimizden takip ederek seferlerin aksamadan devam etmesini sağladık.”

Alper Bilgili, İETT’nin daha önce istihdam ettiği kadın otobüs şoförlerine ek olarak Adalar’daki elektrikli araçlarda çalışan sürücülerle birlikte toplam 102 kadın sürücü personel istihdamı sağladığını hatırlattı.

KUR VE AKARYAKIT ARTIŞI BÜTÇEYİ ETKİLEDİ

Son dönemde ekonomide, dövizde ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlerin İETT’ye ciddi oranda olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Bilgili; yakıt harcamasının giderlerin yarısını oluşturduğunu, enflasyon ve buna artışlarının da kurum bütçesine etkisini en az yüzde 50 oranında artırdığını söyledi. Bilgili, İETT’nin 2021 yılı gider bütçesinin 3 milyar 453 milyon 140 bin 979 lira olarak gerçekleştiğini, gelir bütçesinin ise 744milyon 275 bin 645 liralık ek finansman ile gider bütçesiyle eşitlendiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunulan İETT Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu; 92 kabul, 126 ret oyu aldı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. maddesindeki hüküm gereği, dörtte üç oy çoğunluğuna ulaşmadığı için faaliyet raporu kabul edilmiş oldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)