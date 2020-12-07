İETT Pandemide Sefer Sayılarını Arttırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İETT’nin 12 aylık peridiyodu içeren günlük araç, sefer, yolculuk sayıları, pandemi döneminde verilen hizmetle ilgili önemli veriler içeriyor.

Grafikteki yüzde değerler, Aralık sayıları temel alarak oluşturuldu. Rakamlara tüm İETT, ÖHO ve İUAŞ araçları dahil edildi. Sistemde 5 bin 600 otobüs bulunuyor. Tamir, bakım, arıza, kaza veya muayene sebebiyle çalışmayanlar haricinde 5 bin 250 otobüs hatlarda görev yaptı. Sayılar, yolculukların yoğun olduğu hafta içi istatistiklerinden oluşturuldu.

Pandemi kısıtlamalarının başlamadığı Aralık, Ocak ve Şubat aylarında günde ortalama 5 bin 240 araçla hizmet verildi. Bu 3 aylık dönemde günde ortalama 46 bin sefer yapıldığı görülüyor. Aralık ayında günde 3 milyon 693 bin yolculuk yapılırken, bu rakam Ocak ayında 3 milyon 200 binlere geriledi. Şubat’ta ise 3 milyon 500 binlere yükseldi. İlk vakanın açıklandığı Mart ayında yolculuk sayısının günde ortalama 2 milyona geriledi. Nisan ve Mayıs aylarında ise yolculuk sayılarının dramatik bir şekilde 500 bin ve 600 bin seviyesine düştü.

YOLCULUK SAYILARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Son 3 aylık verilere göre, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında İETT günde ortalama 5 bin 250 araçla hizmet verdi. Bu dönemde, 2019 Aralık döneminden daha fazla sefer yapıldı. 2019 Aralık ayında günde ortalama 44 bin 600 sefer yapılırken, 2020 Kasım ayında günde ortalama 45 bin 600 sefer gerçekleştirildi.

Yolculuk sayısı ise 2019 Aralık ayında günde 3 milyon 693 bin seviyesindeyken, 2020 Kasım ayında günde ortalama 1 milyon 883 bine gerileyerek yüzde 49 azaldı. 2019 Aralık ayında ve 2020 Kasım ayında araç başına günlük ortalama 9 sefer yapıldı. 2019 Aralık ayında sefer başına ortalama 83 yolculuk yapılırken 2020 Kasım ayında yarı yarıya azalarak sefer başına 41 yolculuk yapıldı.

Verilere göre; İETT pandemi döneminde yolculuk sayıları yarı yarıya azalmasına rağmen seferleri azaltmadı. Çalışan otobüs sayısında da düşüş olmadığı görülüyor.

METROBÜSTE DE SEFER SAYISI ARTTI

Metrobüs hattında ise, Aralık ayı baz alındığında 528 araç aktif olarak sefere çıktı. Bu rakam 2020 Kasım ayında 560’a yükseldi. Sistemdeki toplam araç sayısı ise 600.

2019 Aralık ayında günde ortalama 928 bin yolcu taşınırken 2020 Kasım ayında bu sayı 499 bine düştü. 2019 Aralık ayında günde ortalama 7 bin 155 sefer yapılırken 2020 Kasım ayında sefer sayısı yüzde 3 artışla 7 bin 357 olarak gerçekleşti. 2019 Aralık ayında sefer başına 130 yolcu taşınırken 2020 Kasım ayında yüzde 48 düşüşle sefer başına 68 yolcu taşındı.

Metrobüs hattında da otobüslerde olduğu gibi yolculuk sayıları yarı yarıya azalmasına rağmen, İETT sistemdeki otobüs ve sefer sayılarını artırarak yolcu yoğunluğunu azalttı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)